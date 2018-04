Magický foťák Lytro míří do mobilů, v jednom snímku jsou tisíce dalších

Fotoaparát Lytro mění zažitý způsob fotografování. Uživatel nemusí s takzvaným Light Field foťákem přemýšlet o zaostření snímku. Snímek pořídí a následně si u již uloženého snímku může vybírat z nepřeberného množství bodů, kam zaostřit. Při prohlížení snímku si v něm lze průběžně libovolně přeostřovat na cokoli, co vás právě zajímá.

Výkonný předseda společnosti Lytro, Charles Chi, potvrdil při detailním představování fotoaparátu redaktorům časopisu PC World, že firma má ambice svou technologii prosadit i do chytrých telefonů. Nebude to ale brzy. Pokud má Lytro přinést neobvyklý způsob fotografování na pole mobilů, musí nejprve najít partnera a s ním nový fotoaparát vyvinout.

Technologie Light Field Sensor zaznamená kompletní informace o světle dopadajícím na senzor, včetně úhlů dopadu paprsků. - číst více na Technet.cz

Partnerem by měl být některý z velkých výrobců mobilních telefonů. Lytro by mu licencovalo svou technologii a společně s ním by pracovalo na vývoji její miniaturní mobilní verze. Fotoaparát Lytro sice sám o sobě není nijak veliký přístroj, momentálně je ale veliký jako leckterý mobil.

Hovoří se o tom, že Chi se kvůli možnosti integrace technologie Lytro do chytrých mobilů sešel s dnes již zesnulým Stevem Jobsem. Informace ale nejsou potvrzeny, navíc o know-how firmy mohou mít zájem i jiní výrobci než Apple.

Příchod light field fotoaparátů na pole mobilních telefonů by mohl znamenat nový boom mobilního focení. Špatné zaostření snímků nebo šum z nedostatečného osvětlení scény, které jsou tak častými chybami mobilních fotek, totiž z principu u těchto fotografií neexistují. Uživatel navíc nemusí čekat na zaostření, fotoaparát pořizuje snímky okamžitě.