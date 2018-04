Magická Motorola E8 živě: v hlavní roli měnící se klávesnice

Na letošním Světovém mobilním kongresu v Barceloně rozhodně nepatřil stánek Motoroly k těm nejzajímavějším. Možná s ohledem na aktuální krizi tohoto výrobce, ale možná jen v rámci tradice, kdy Motorola na velkých akcích mnoho novinek nepředstavuje, mnoho zajímavých produktů stánek nenabídl.

O Motorole Z6w s wi-fi jsme vás již informovali v samostatném článku, stejně jako o dvou nových a nepříliš zajímavých low-endech. Na první pohled se model Z6w ale stejně nepozná a oba levné modely vypadají jako jejich předchůdci. O novém modelu Z10, což je evoluce již prodávané Motoroly Z8, jsme vás podrobně informovali se značným předstihem. Pozornost tak upoutaly dva telefony. Stylové véčko U9, kterému se budeme věnovat později, a velmi neobvyklý model ROKR E8, který byl představen z kraje letošního roku.

ROKR E8 je telefon klasické konstrukce, oproti běžným zvyklostem ale o trochu širší a naopak nižší. S tloušťkou 10,6 mm pak patří mezi velmi tenké přístroje. Na první pohled upoutá nezvyklá klávesnice. Je zcela plochá, ale tlačítka jsou mechanická, nikoliv dotyková. Aktivní plocha každého z nich je ovšem miniaturní, což ovládání často znesnadňuje. Po krátkém zkoušení není radno vynášet definitivní soudy, v každém případě si ale na tuto klávesnici bude nutné zvyknout.

A to navíc není ke klávesnici vše. Vedle navigační klávesy dominuje, a to především vizuálně, jakýsi půlkruh, který slouží k ovládání přístroje. Kruh je senzorový a pohybem po něm se lze pohybovat v nabídce telefonu. U zkoušeného vzorku se nám to nezdálo příliš přesné, většinou jsme položku přejeli. Je nutné postupovat obezřetně, což ale práci s telefonem příliš neurychluje. Nový ovládací prvek je výhodný především při rychlém listování, ale opět jsme naráželi na problém s přejetím požadované položky. Naštěstí zůstává k dispozici i běžná navigační klávesa.

Samotná klávesnice přináší ale ještě jedno kouzlo. Ve standardním režimu svítí obvyklým způsobem včetně alfanumerických kláves. Po přepnutí na hudební přehrávač ale většina tlačítek zmizí a zůstanou jen ty podstatné pro ovládání přehrávače. Zbytek klávesnice zůstane neaktivní. Při podrobnějším zkoumání je jasné, že obě schémata klávesnice jsou do sebe vložená a proto jsou aktivní plochy jednotlivých kláves tak malé.

Z našeho krátkého seznámení jsme si odnesli dojem, že hra s nezvyklou klávesnicí je především efektní, ale už o poznání méně efektivní. Rozhodně si ale počkáme na podrobný test, kdy se telefonu budeme věnovat delší dobu.

Displej ROKRu E8 je výborný. Má QVGA rozlišení a není příliš veliký, takže je extrémně jemný. Díky tvaru samotného telefonu má rozložení na šířku, což v praxi příliš nevadí, není zase nikterak extrémně nízký. Menu telefonu má jinou podobu než se kterou se u nových motorol setkáváme. Zřejmě kvůli specifickému ovládání má menu podobu kolotoče, nikoliv běžné matice. Zde jde o zvyk, nelze říci, že by bylo vyloženě nepraktické. Ve spodní řadě se zobrazují všechny ikony menu, aktivní je barevně zvýrazněna a navíc je uvedena i samostatně uprostřed displeje.





Telefon používá černou tapetu menu, displej tak splývá s přístrojem, což doplňuje i minimalistická klávesnice. Na pohled je to velmi efektní a to i díky lesklému přednímu krytu telefonu. Jenže na něm zůstane každý otisk, což dokládají i naše fotografie.

Motorola ROKR E8 je zaměřena na hudbu a v tomto směru jí nelze nic vytknout. S přehrávačem se pracovalo velmi příjemně, zvuk do sluchátek se zdál dobrý a navíc telefon disponuje běžným konektorem 3,5 mm. Zbylá výbava odpovídá dnešnímu multimediálnímu průměru. Nechybí fotoaparát, podpora EDGE a další obvyklé funkce.

Problém je, že ani obsluha na stánku nám nedokázala odpovědět, kdy bude tento model běžně v prodeji. Mělo by se tak stát do měsíce, ale bohužel, Motorola je pověstná značným zdržením při uvádění mnoha svých novinek na trh. Nechme se tedy překvapit.

Technické parametry telefonu najdete zde.