Magic Profiles 1.2, profily pro Sony Ericsson P800/P900

Systémová aplikace Magic Profiles společnosti SymbianWave je v současné době patrně jediným nástroj umožňujícím pracovat s telefonními profily na smartphonech Sony Ericsson P800/P900. Protože výrobce mobilního telefonu i autoři jeho operačního systému podrobnější práci s profily poněkud tristně ignorovali, má P800 i P900 pouze primitivní "tichý" profil s aktivními vibracemi a nezávislý Flight mód pro práci s PDA částí. Žádný jiný profil obsahující rlzné hlasitost vyzvánění nebo jiné vyzváněcí melodie P800 ani P900 standardně nenabízí, i když je samozřejmě možné přiřadit k jednotlivým kontaktům různé vyzváněcí tóny a mít nastavenu jinou hlasitost vyzvánění pro mobilní či pevnou handsfree sadu.



Vyzváněcí profily v podobě Magic Profiles představují velmi zajímavou volbu pro různé situace při používání smartphonů Sony Ericsson P800 či P900. Program obsahuje několik jazykových verzí od angličtiny přes němčinu až po ruštinu, na češtinu ale (alespoň prozatím) zapomeňte. Jádro Magic Profiles se při instalaci integruje do prostředí Symbian OS 7 UIQ. Pokud je právě Magic Profiles aktivní, dostanete se do prostředí programu velmi jednoduše přes klasickou ikonku pro nastavení hlasitosti nebo z menu při zavřeném flipu.



Telefonní respektive vyzváněcí profily v podobě Magic Profiles mohou obsahovat různé hlasitosti vyzvánění pro různé denní i noční doby, samozřejmostí jsou libovolné vyzváněcí tóny ve formátech podporovaných konkrétním typem mobilního telefonu. Magic Profiles například umožňují nadefinovat a automaticky aktivovat jiné profily pro pracovní dny, víkendy či svátky, a to navíc pro libovolné časové období. Není tedy žádný problém používat například hlasitý profil pro vaši pracovní dobu, "ztišený" profil pro večerní hodiny nebo vibrační vyzvánění při pracovních schůzkách apod. Aplikace Magic Profiles navíc podporuje i mód Flight, při kterém je aktivní pouze PDA část smartphonu.



Automatické přepínání mezi vytvořenými profily řídí Scheduler, ve kterém si nastavíte příslušný časový úsek a o víc se už nemusíte starat (tedy s výjimkou zapnutí Scheduleru samotného). O přepnutí profilů pro svátky či jiné akce a pracovní dny (a naopak) se starají klíčová slova a kalendář. Zjednodušeně to funguje tak, že najde-li program předdefinované slovo v kalendáři, automaticky aktivuje příslušný profil.































Vzhledem k integraci do prostředí Symbian OS doporučuje společnost SymbianWave nainstalovat program na paměťovou kartu MS DUO. Při jakýchkoliv problémech s Magic Profiles totiž lze prostým vyjmutím karty a následnou časovou prodlevou dvě minuty poté program snadno odinstalovat.Protože je teoreticky možné v rámci Magic Profiles spouštět a aktivovat různé akce, je celkem pravděpodobné, že se bude program (v budoucích verzích) dále ubírat velmi zajímavým směrem. Hodně zajímavá by byla například možnost aktivovat nebo naopak vypínat v rámci profilů i rozhraní Bluetooth, což je však akce, u které si však autoři Magic Profiles zatím nejsou jisti, zda ji dokáží do Magic Profiles integrovat (viz jedna z častých FAQ na stránkách programu).O užitečnosti Magic Profiles není myslím třeba vůbec diskutovat. Společnost SymbianWave odvedla perfektní práci, poměrně dobře dopadla i integrace programu do prostředí Symbian OS 7 UIQ. Celkem sympatická je i cena programu, která je pouze 11 USD a díky které si aplikace Magic Profiles právem vysloužila ocenění našeho serveru.