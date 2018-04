Magic Game Station pro P800 - máte málo her?

Engine Magic Game Station (MGS) je primárně určené pro vývoj a provozování her pod různými operačními systémy. Producentem MGS je společnost Noumena Productions, která se stará nejen o vývoj samotného enginu MGS, ale především organizuje a zajišťuje vývoj jednotlivých aplikací napsaných pro MGS a rovněž o jejich aktualizace. Ceny jednotlivých her a aplikací (hry zcela převažují) se většinou pohybují od 5 do cca 15 USD za ty nejrozsáhlejší a nejkvalitnější hry, dražší jsou pouze balíky několika MGS her. Magic Game Station je zatím prostřednictvím Magic101 SDK balíku dostupné ve verzích pro smartphones/komunikátory Nokia 7650/3650, Nokia 92xx, Pocket PC a nově i ve verzi pro Symbian OS 7 UIQ neboli Sony Ericsson P800.



Magic Games Station používá u svého prostředí unifikované grafické rozhraní, které slouží k výběru a spouštění jednotlivých her. V MGS enginu pro P800 najdete i jednoduché preference a další ovládací prvky (viz malé ikonky vlevo dole), které umožňují měnit některá systémová nastavení MGS a pomocí kterých lze také celý engine MGS ukončit.



O MGS klonu arkanoidu s názvem Silverball lze prohlásit pouze jediné - jedná se o zatím jednoznačně nejlepší arkanoid, jaký lze pro P800 sehnat. Pokud jste příznivci arkanoidu, pak si Silverball prodávaný za 10 USD (potřebný engine MGS dostanete v rámci hry samozřejmě zdarma) rozhodně nenechte ujít. Silverball nabízí něco přes 70 levelů, které se s vyššími levely postupně mění na dokonalé kuličkové a cihličkové šílenství. Jednotlivé sady kostiček/cihliček jsou pochopitelně určeny ke zbourání, ale každá cihlička může mít jiné vlastnosti a může se pod ní skrývat užitečný nebo naopak škodlivý bonus. Během hraní můžete poslouchat šest různých melodií, které doplňují poměrně zdařilé zvukové efekty.

























Druhou hrou napsanou pod MGS, kterou si v současné době můžete pro Sony Ericsson P800 koupit za 10 USD, je kulečník. Majitelé smartphonů a komunikátorů Nokia možná tento realistický simulátor kulečníku dobře znají. Pro majitele P800 se s výjimkou bitmapového Dooma a poněkud neatraktivní střílečky Interstellar Flames jedná o jednu z prvních 3D her pracujících s reálnou 3D vektorovou grafikou. Simulátor kulečníku snad není nutné popisovat, funguje přesně tak jak má. V aktuální verzi hry máte na výběr ze tří typů hry - první hry s devíti kulečníkovými koulemi (Classic 9 Ball), druhou variantou je pak volná verze kulečníku Free Drop (hodí se pro zkoušení "šťouchů") a třetí variantou je herní mód Last Man Stand. Mobile VR Pool můžete hrát přes rozhraní Bluetooth i ve dvou, varianty hry jsou stejné jako v případě jednoho hráče. Při hře proti počítači respektive proti P800 se řádně zapotíte, neboť inteligence hry je pro "sváteční" hráče kulečníku (mezi které se počítám) dost vysoká a hraní proti počítačovému protivníkovi není žádný med. Mobile VR Pool dosahuje na P800 slušné rychlosti animací. S blikáním obrazu nebo pomalým překreslováním pohybu jednotlivých koulí se prakticky nesetkáte, na nějaké vyhlazování hran 3D objektů ale může předem zapomenout. Zvukové efekty doteků koulí atp. jsou také slušné, což dojem ze hry jen umocňuje.Díky svým kvalitám a prezentovaným možnostem je Magic Game Station jeden z nejužitečnějších doplňkových vývojářských balíků pro Sony Ericsson P800 a další mobilní zařízení. MGS má zatím slušný náskok před svým největším a papírově též velmi nadějným konkurentem Mophun 3D, který se ale podle dostupných informací teprve připravuje a dříve než za několik měsíců se s ním v jeho reálném nasazení (ve větší míře) zřejmě nesetkáme. I když pro Sony Ericsson P800 existují v rámci MGS pouze dvě hry, na ostatních platformách se Symbian OS 6 jich najdeme několikanásobně více (například MGS Karting, Steel Warrior II, Jewel Impulse, Mine Field, The Five, KXRacer a další) a je tedy velmi pravděpodobné, že tyto hry a aplikace budou později portovány i na P800 respektive Symbian OS 7 UIQ.