Magellan GSC-100: email kdykoliv a kdekoliv

Mobilní telefony a laptopy nejsou jediné technické hračky které si businessmani budou přát pod stromeček.

Společnost Magellan oznámila, že připravila nový přijímač emailu přes satelit, který umožní uživateli nejen posílat a přijímat email kdekoliv na světě ale i určit svoji polohu na zeměkouli.

Přístroj GSC 100 váží asi jako laptop a je o dost menší. S pomocí GPS Vás GSC 100 zorientuje kdekoliv na světě a pomocí satelitního spojení ORBCOMM Vám umožní komunikovat. ORBCOMM je vyvíjen mateřskou společností Magellanu Orbital Sciences Corporation, která staví a vypouští satelity ORBCOMM. Její vlastníky jsou mimojiné i Teleglobe Inc. z kanady a Technology Resources Industries z Malajsie. Satelitní komunikační systém se skládá ze tří hlavních částí - komunikátoru GSC 100, satelitu a pozemní stanice. Z dostupných pramenů se mi nepodařilo zjistit, jestli společnost dodržela svůj plán, podle kterého měla mít v letošním roce na oběžných drahách všech 28 satelitů.

Odeslané zprávy projdou přes satelit do Ground Earth Station (GES), patřící a provozované nezávislými společnostmi v jednotlivých zemích, které je pošlou běžnou cestou do emailových schránek. Uživatelské rozhraní je podobné tomu na které jste zvyklí a dovolí Vám email psát, upravovat, přesměrovat, kopírovat a mazat. Paměť má kapacitu 100 zpráv a 150 adres.

Email může být ve dvou formátech a závisí to na poloze. Standardní email je posílán když je satelit v dohledu pro GSC 100 a GES. Tato zpráva může mít až 2000 písmen na rozdíl od zprávy zvané GlobalGram omezené na 200 znaků. O GlobalGram jde v případě, že sice jste v dosahu satelitu, ale satelit nevidí na žádnou GES. V tomto případě satelit Vaši zprávu uloží a odešle jí do prvního GES který potká.

Kromě zpráv si můžete do paměti GSC 100 uložit i 200 souřadných údajů, jako třeba kde jste zaparkovali, oblíbenou hospodu a tak podobně. Navrhovaná cena činí kolem $1000, $49.95 za aktivaci a měsíčně $29.95. V paušálu je zahrnuto 10 emailů a 30 krát kontrola pošty, pokud budete emailovat víc, bude Vás to stát jeden cent za písmeno.

Don Meyer, public relations manažer Magellanu prohlásil, že zařízení bude podporovat další služby tak, jak je budou operátoři satelitů uvádět do života. "Plánujeme také možnost zaslání zprávy Orbcomm operátorovi, který ji převede do hlasové pošty. Nechceme odstavit nikoho kdo nemá email. Samozřejmě to bude fungovat i obráceně, budete moci nadiktovat email, který za Vás operátor pošle."

GPS 100



Komunikace:



Paměť 100 zpráv a 150 adres Rychlost přenosu příjem 2400 kbps Rychlost přenosu vysílání 4800 kbps Frekvence vysílací 148.00 - 149.90MHz Frekvence přijímací 137.00 - 138.00MHz

Orientace:

Paměť 200 poloh, 5 reversibilních cest Rozběh 20 sekund ze standby

55 sekund z nuly Napájení 9.6 V NiCd akumulátory nebo 10 - 35 V (DC) externě Rozměry 20 x 10 x 4 cm Hmotnost 0.9 kg

Ve Spojených státech přístroj nabízí i renomované společnosti zabývající se outdoor aktivitami a potom samozřejmě speciální obchody pro jachtaře. Zkontrolovat si svůj email uprostřed Atlantiku má asi něco do sebe, navíc výrobcem uváděná provozní teplota do -10 Celsiů Vám dovolí používat GPS 100 i při cestě "Oceánem na kře ledové" pokud to ovšem vydrží baterky.