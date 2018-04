MagCom Millenium - supermobil aspirující na konkurenci firmě Nokia?

Přijatelných 157 gramů má vážit nový mobilní telefon MagCom Millenium, chystaný do výroby norskou společností MagCom. Může se to zdát hodně, ale na takzvaný "chytrý telefon" to tolik není. Například konkurenční Ericsson R380 je těžší o cca. 10 gramů.

MagCom je prvním norským počinem na poli mobilních telefonů a ihned počinem zajímavým. Telefon dostal do vínku skládací tvar telefonů StarTAC nebo "V" od Motoroly či nových Samsungů.

Displej o velikosti 40x40 mm má celkem 64 000 bodů. Chytrý telefon pohání 32bitový RISCový procesor ARM, jaký operační systém ale používá, zatím není známo. Vzhledem k tomu, že výrobce se nepochlubil, dá se očekávat vlastní operační systém, jenž si podle vzhledu displeje bere ponaučení z PalmOS. Je ale také možno spekulovat o Symbianu, pro nějž jsou ARM procesory domovská platforma. Telefon obsahuje celkem 4MB operační paměti a v pohotovostním režimu vydrží 110 hodin.

MagCom je triband telefon a na trhu by se měl objevit vybaven WAP prohlížečem, kalendářem, ToDo listem a dalšími podobnými drobnostmi. Firma také údajně pracuje na synchronizaci se systémy typu Outlook nebo Lotus Notes.

Co zatím MagComu chybí, je podpora GPRS. Na té se údajně pracuje a měla by být k dispozici v době zahájení prodeje telefonu, tedy v létě.

Firma MagCom na tiskové konferenci hýřila superlativy o tom, kterak se chce stát norskou Nokií - proto si ostatně našla investory, aby se do výroby mobilních telefonů mohla pustit. MagCom nechystá pouze tento chytrý telefon nazvaný Millenium, ale i další mobilní telefony, s nimiž se máme shledat na CeBITu.

Uspěje MagCom a stane se nadějí norského průmyslu? Zatím předčasné hodnotit. Úspěšné přístroje se budou od ostatních lišit především svojí promyšleností a komfortem obsluhy i propracovanou synchronizací. Má na to MagCom Millenium? Uvidíme na CeBITu.