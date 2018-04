Mafra chce koupit hudební stanici Óčko

Jedná proto například s hudební stanicí Óčko, která vysílá v kabelových sítích. Podle ředitele akciové společnosti Stanice O Jiřího Balvína by mohla být dohoda uzavřena již během několika týdnů. "Jednání probíhají, vypadají nadějně, ale smlouva ještě není podepsaná," řekl ČTK Balvín.

"Stále sledujeme vývoj příprav digitalizace a vyhodnocujeme naše možnosti, zda a případně jak se na televizním trhu podílet. Samozřejmě se v této věci bavíme i se zástupci stanice Óčko," uvedl člen představenstva Mafry Roman Latuske.

Stanice O je přitom jedním ze 42 programů, z nichž bude Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vybírat v současném výběrovém řízení na digitální licence. Provozovatel Óčka, firma Stanice O, se totiž s programem přihlásil do klání o licenci jak v síti B, tak v síti C.

Podle Balvína jsou jednání s Mafrou nadějná. "Pokud se podaří podepsat smlouvu o smlouvě budoucí, tak by to měla být otázka týdnů," řekl. Stanice Óčko hledá investora již delší dobu, a to prý nikoli proto, že by byla ve špatné finanční situaci. "Strategického partnera potřebujeme výhradně kvůli plánovanému přechodu na digitální vysílání," řekl předseda představenstva Stanice O Jiří Němeček již dříve časopisu Strategie.