Macromedia upravila Flash pro mobilní telefony

Společnost Macromedia představila na svých stránkách Flashový profil pro přehrávání vektorových animací v telefonu. Ten je nyní dostupný všem poskytovatelům služeb i výrobcům.

Flash Lite 1.1 je novější verze 1.0 použité minulý rok operátorem NTT DoCoMo v telefonu 505i. Nová verze podporuje všechny důležité standardy, konektivitu do internetu, má vylepšenou podporu zvuků a je upravená tak, aby umožnila co nejsnadnější integraci flashového obsahu do mobilních telefonů.

Zdroj: Macromedia

Mezi prvními firmami, které se rozhodli pro adopci Flash Lite, jsou Bellware, NTT DoCoMo, Sony Ericsson, Symbian, Texas Instruments a také T-Mobile.