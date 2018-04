Macromedia Flash v Sony Clié NX

Kouzelný svět "flash" aplikací

Hned úvodem je třeba objektivně říct, že Macromedia Flash Player není posledním výstřelkem PalmOS5 handheldů, opak je spíš pravdou - PalmOS patří k posledním platformám, kde tyto aplikace nebylo možné dosud spouštět. Macromedia Flash Player je již dávno jako doma na PocketPC platformě a objevil se i pro SymbianOS a komunikátory Nokia 92X0. Na PalmOS dosud chyběl, a to zřejmě z jediného důvodu - nedostatečného výkonu procesorů rodiny Dragonball. To je s nástupem OS5 a ARM procesorů už pryč a Macromedia dala na trh rychle svůj přehrávač pro PalmOS5 handheldy.

Macromedia Flash aplikace otevírají před majitelem handheldu nové možnosti - aplikací jsou tisíce (nebo řádově vyšší čísla) a čekají na vaše stažení do PDA - namátkově třeba kalkulačky, mnoho her, výukové programy, animace, videoklipy, zábava a mnoho dalších. Po celém světě je nepočítaně "Flash" vývojářů, mnoho je i stránek s touto problematikou. Ostatně - možná o tom ani nevíte, ale třeba DEMO ve vašem Clié NX je taky Flash...

Player v Clié NX a jeho základní parametry

V Sony Clié NX je již Macromedia Flash Player 5 nainstalován, aplikaci najdete i na přiloženém CDčku, včetně manuálu. Všechny soubory se ukládají na kartu Memory Stick (nejde je ukládat do RAM paměti) handheldu, bylo by to ostatně zbytečné a neefektivní. Na trhu jsou MS karty s kapacitou od 16 do 128 MB, a to na tyto aplikace bohatě stačí.

První věcí, kterou byste měli pro zprovoznění aplikace udělat, je vytvoření adresáře, do kterého budete kopírovat "flash" soubory. Sony na to nějak zapomněla, a tak budete muset vytvořit adresář sami. Můžete to udělat třeba v aplikaci CLIEFiles či při propojeném MS Import/Export v Průzkumníkovi vašeho desktopu. Vytvořte adresář /PALM/PROGRAMS/MMFlash a do něj pak můžete přesunovat příslušné soubory. I na to je víc metod - pokud máte Clie v kolébce, aktivujte MS Import a můžete flash soubory ukládat přímo z Internetu přes pravé tlačítko myši (Save as a vyberete váš handheld a zmíněný adresář). Můžete ale .SWF soubory překopírovat do Clié i později z vašeho desktopu, podobně jako třeba kopírujete MP3 soubory, obrázky apod.

Program samotný se ovládá jednoduše - má jen výběr z flash souborů na kartě, které výběrem spustíte. Máte možnost otočit obsah displeje na ležato a zvolit kvalitu grafiky. Obsah se na displej sám zarovná (upraví velikost).

Co všechno Clié neumí

Handheld nemá schopnosti desktopu, a tak i na Clié NX má Macromedia Flash Player několik omezení.

V některých souborech nefunguje zvuk. Je tomu tak proto, že handheldová verze podporuje pouze ADPCM zvuky, ne MP3 kódování. Je to škoda, protože Clie NX jinak běžně zvládá přehrávat i klasické MP3 soubory...

Na PDA je zatím pouze verze Macromedia Flash 5, ne nejnovější Macromedia Flash FX. Soubory dělané pouze pro Flash6 (MX) se v handheldu nezobrazí.

Dalším omezením je velikost souboru - nemůžete spouštět větší soubor, než je aktuální velikost volné RAM. Nejsou podporovány síťové (HTTP) funkce, Shockwave soubory, XML a je zde několik dalších omezení.

Kde získat "flash" soubory a další informace

Doporučujeme návštěvu několika stránek s touto problematikou, která vám osvětlí celou řadu věcí, ukáže vám možnosti i dostupné "flash" aplikace :

FlashEnabled - výborná stránka s mnoha informacemi na toto téma, obsahuje i mnoho aplikací, vše se zaměřením na handheldy.

PocketPC Flash - stránka věnovaná flash na PocketPC platformě, valná část věci ale funguje i na Clie NX.