Machr Index zařídí pozornost okolí. Telefony, které vám ho zvednou

Módní oblek stejně jako extravagantní spodní prádlo, jehož nošení je doslova utrpením. K tomu blyštivé sportovní auto s tak tvrdým podvozkem, že přejezd sebemenší nerovnosti vás málem vyhodí ze sedadla, a pochopitelně i bez jakéhokoli místa pro, byť jen malé, zavazadlo. K takovéhle výbavě si samozřejmě nemůžete pořídit jen tak nějaký mobilní telefon. Když na svém MI pracujete, sáhněte po telefonu, který vám ho nebude kazit.

Co je MI, neboli Machr Index Hodnota MI je součtem vaší společenské důležitosti. To, jak se oblékáte, jak mluvíte, jaké máte hodinky, jaké auto a samozřejmě jaký telefon, to vše přináší body do vašeho MI. Za společenské prohřešky se samozřejmě body strhávají. Takže značkový oblek doplněný hodinkami s Quartz strojkem je skutečné faux pas. V případě mužů samozřejmě do hodnoty MI patří i přítelkyně, manželka a milenka. Je to politicky nekorektní, ale je to tak.

1. Apple iPhone

Když se totiž snažíte ohromit dlouhonohou blondýnu v michelinovské restauraci, rozhodně nechte doma svoji Nokii 9500. Jde o telefon sice výkonný, ale vaši hodnotu MI pořádně sestřelí. S telefony, které vám ho naopak zvednou (MI, pochopitelně), je to podobné jako s módním oblekem – obvykle vypadá skvěle, ale valné pohodlí většinou neskýtá. Cool telefony tak v drtivé většině případů neoplývají nějakým obrovským množstvím funkcí. Ale to není rozhodující, jejich hlavním úkolem je přece dobře vypadat.

Prakticky nelze začít jinak než tím absolutně nejvíc cool telefonem na trhu. iPhone je – stejně jako třeba MacBook Air nebo iPod – prostě kult. Jen díky jablečnému zázraku byla najednou spousta uživatelů ochotna přistoupit na dotykové ovládání, o kterém ještě před pár týdny nechtěla ani slyšet. Jen díky němu je ochotna vzdát se paměťové karty a přestat telefonem fotit.

Když si tenhle zázrak pořídíte, rozhodně ho nenechávejte jen tak v kapse. Jakmile je kolem vás více lidí, honem s ním na stůl! Svými poměrně velkými rozměry a jasným displejem vám to ulehčí. Když už ho vyndáte z kapsy (iPhone), rozhodně se nejdříve podívejte, jestli se všichni dívají. Kdyby náhodou někdo v okolí nedával pozor na to, že máte iPhone, stačí si písknout, mlasknout nebo něco podobného. Pak je nejvhodnější začít si prohlížet fotky. Telefon v ruce a nenucené posouvání fotek prstem nenechá nikoho na pochybách, že vy jste prostě in.

2. Vertu Signature Diamonds

Pokud je nějaký mobil opulentním symbolem luxusu, pak je to Vertu. Model Signature Diamonds patří k těm úplně nejdražším. Vaší výhodou v tomto směru bude, že diamanty posázený telefon opravdu nikdo nepřehlédne. Přesto ale dávejte pozor, jak ho při telefonování držíte. Velmi vhodné je volat s využitím hlasitého odposlechu. Tím jednak dostatečně upoutáte pozornost okolí, jednak neriskujete, že by někdo kolem vás diamanty přehlédl.

To by hrozilo, kdybyste dali telefon na ucho, a částečně ho zakryli. A u telefonu, jehož povrch je vyroben z 18karátového zlata a posázen 700 diamanty, by to byla opravdu škoda. Přístrojů se vyrobí pouze 200, takže půjde také o slušnou investici. Cena tohoto telefonu totiž téměř jistě s časem poroste.

Více na Mobil.cz První recenze milionářského mobilu Vertu

3. Nokia 8800 Gold Arte

Pokud se vám nechce utrácet za Vertu, sáhněte po Gold Arte, nejdražším telefonu v nabídce Nokie. Není tajemstvím, že uvnitř Vertu se také skrývají "střeva" dodávaná Nokií, takže Nokia 8800 může být slušným kompromisem. Její základní nevýhodou je, že není tak nápadná jako Vertu, a pokud jde o wow efekt, nesahá iPhonu ani po palce u nohou. Na druhou stranu, ve společnosti těch správných lidí vám zajistí uznání. Znalci totiž tenhle nenápadný telefon poznají a ocení.

V méně poučeném prostředí můžete využít netradičně řešeného slide mechanismu, který se tak často nevidí. Pak už jen stačí utrousit cosi o tom, že tenhle telefon přijde na stejné peníze jako ojeté auto.

4. Samsung S9402 Ego

Nepatříte li mezi fanoušky Nokií, máte to od počátku letošního roku trochu jednodušší. Na trh totiž dorazil konkurent řady 8800 z produkce jihokorejského Samsungu. Potíž s tímto telefonem je trochu v tom, že MI vám vylepší opět jen před znalci. Na první pohled se totiž nijak zásadně neliší od zbytku produkce a cenovku na něm asi nechávat nebudete.

Jeho velkým trumfem jsou především nové materiály vyvinuté přímo pro něj v kalifornském Institute of Technology (Caltech). Také obsah v tomto telefonu je exkluzivní, takže pro získání pozornosti okolí je vhodné přehrát si některou z dodávaných melodií. Zvukový čip Bang & Olufsen by měl ohromit. A pak už nezbývá než utrousit něco v tom duchu, že za 36 tisíc to zní docela slušně.

5. LG Prada

Jedním z mála způsobů jak si vylepšit hodnotu MI, aniž byste museli utratit horentní sumu, je LG Prada. Telefon, který nestojí zase tolik peněz a vypadá velmi dobře. Jinak ale s tímhle přístrojem zabodujete jen u méně náročného publika. Snad jen v případě, že byste ho doplnili kompletním outfitem této módní značky. Pak bude všem v okolí jasné, že vy kompromisy rozhodně neděláte.

6. Porsche Design P9521

Z podobného soudku jako Prada je telefon pocházející ze studia Porsche Design. Na první pohled tohle véčko trochu připomíná Nokii N93i, ale oproti ní vypadá mnohem exkluzivněji. Použité materiály nenechají nikoho na pochybách, že váš telefon nepochází z dotačního seznamu operátora. Možná by někoho mohlo odradit, že za vnitřkem telefonu stojí francouzský Sagem, ale to nahlas říkat nemusíte. Když budete vystupovat ze své Carrery S, jiný telefon byste mít v kapse neměli.

7. Auto-Mobil Ferrari

Vytáhnout tento přístroj na poradě akcionářů, případně před nějakou ženou, to asi příliš nepochodíte. Ale na druhou stranu, hodnota MI se může proměňovat s prostředím. A až vyrazíte s kamarády do vaší oblíbené hospůdky, může Ferrari na vašem stole mezi půllitry budit zaslouženou pozornost. Zvlášť když se časem ukáže, že nejste dětina tahající s sebou plastové modely. K upoutání pozornosti je vhodné zvolit nějaké zajímavé vyzvánění a zajistit si, aby vám aspoň dvakrát za večer někdo zavolal.

8. BlackBerry Storm

Pokud chcete ve vybrané společnosti předvést, že jste opravdu výkonní, pracovití a nenahraditelní, a přesto máte styl, existuje prakticky jediná volba – BlackBerry Storm. Na ostatních přístrojích této značky lze možná pracovní věci vyřizovat mnohem snadněji, jenže nevypadají zdaleka tak dobře. Na rozdíl od některých předchozích modelů Storm lze navíc ovládat poměrně pohodlně, takže když už BlackBerry musíte mít, proč nemít aspoň pěkné.

9. Samsung E200 Eco

Pokud budete chtít ohromit nějakou éterickou dívku stravující se zásadně v obchodech Country Life a chodící pěšky, v nejhorším případě pohybující se tramvají. A pokud má jistotu, že elektřina pochází výhradně z obnovitelných zdrojů, vezměte s sebou na rande tento přístroj. Není ani tak důležité, že je zelený, ale že jeho kryt je vyroben z bioplastů získaných z kukuřice. Abyste podtrhli svou orientaci, můžete podotknout, že jste dobrovolně uhradili kompenzaci uhlíkové stopy, která vznikla výrobou přístroje a jeho doručením do Evropy.

10. HTC Shift

I když jsme na začátku připomněli, že u telefonů nerozhoduje, co umí, ale jak vypadají, existují výjimky. V některých skupinách je to jinak, takže pokud chcete zabodovat mezi fanoušky IT Crowd, tedy těmi, kteří seriál opravdu chápou, pak zapomeňte na předchozí devítku. V tomto případě existuje jediná varianta – telefon dostatečně velký, že se dá zaměnit s notebookem, a hlavně takový, který lze po pár úpravách ovládat z příkazové řádky, a který se dokáže prostřednictvím Telnetu připojit vzdáleně k serveru. Přirozeně přitom neustále zobrazuje MAC adresy všech NIC v okolí.

A rada na závěr

Nezapomeňte, že všechny telefony v pořadí 2 až 10 může klidně nahradit jednička. Tenhle přístroj totiž umožňuje bodovat opravdu všude. Margaret Thatcherová kdysi řekla: "Když musíte říkat, že máte moc, tak ji nemáte."