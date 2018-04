Má smysl posílat SMS přes GPRS?

Textové zprávy je možné z telefonu odeslat dvěma způsoby. Prostřednictvím pomalého signalizačního kanálu se textovky posílají odnepaměti (přesněji od okamžiku, kdy sítě GSM začaly podporovat posílání SMS). Nově je možné textové zprávy posílat prostřednictvím technologie GPRS. Tento způsob ale nemá u nás podporu všech operátorů, a proto vám jej raději nedoporučujeme. Příjem textových zpráv již probíhá klasicky.

Odeslání textové zprávy je pro mobil i síť banalita. Mobil začne vysílat po signalizačním kanálu obsah textové zprávy. Základnová stanice textovku přijme a předá ji do SMS centra, které už ji pošle příjemci. Problém nastane, pokud je signalizační kanál přetížený. Telefon nemůže nic vysílat, protože není kudy. Určitě tu situaci znáte – mobil pouze oznámí, že se odeslání textovky nezdařilo, a vy se o totéž pokusíte znovu a doufáte ve větší štěstí. Přetížení signalizačních kanálů nastává nejčastěji v metru při příjezdu vlaku (spousta uživatelů honem odesílá textovky nebo si zapíná telefony, které pak komunikují se sítí) nebo na sportovních stadionech (všichni posílají informace o vývoji utkání).

Naopak pro samotné posílání textových zpráv přes GPRS se signalizační kanály nepoužívají (i když samozřejmě nemohou být obsazené – jinak se k GPRS síti vůbec nepřihlásíte). Textová zpráva odchází jako běžný datový přenos. Z uzlu sítě GPRS (SGSN) pak jde textovka již standardní cestou (jako z BTS – nebo přesněji kontroléru BSC) do SMS centra.

Výhody by měly stát na straně textovek posílaných přes GPRS. Díky větším rychlostem datových přenosů by měly odejít rychleji (u 160 znaků to ale není v lidských silách rozpoznat). Také paketová technologie spojení přes GPRS šetří kapacitu sítě více než standardní způsob posílání SMS – pro operátora to znamená menší náklady a mohlo by ho to vést k úvahám cenově zvýhodnit posílání textovek přes GPRS. Dá se totiž říct, že veškerý přenos hlasu i dat v sítích GSM prostřednictvím GPRS snižuje náklady na tento přenos.

Jenže, ze tří českých operátorů podporuje přenos textovek prostřednictvím GPRS jenom jediný – Eurotel. V sítích Oskar a Paegas někdy a na některých místech samozřejmě můžete textovky přes GPRS posílat také, ale počítejte s tím, že operátor to nepodporuje ani nedoporučuje a v případě problémů budete mít smůlu. Jenže to, že se textovka neodešle, je to nejmenší, co vás v tomto případě může potkat. Může se vám stát, že zaplatíte za textovku i za přenesená data. Eurotel na náš dotaz potvrdil, že si účtuje jenom standardní cenu za odeslání textové zprávy.

Doporučení je jasné – pokud chcete s textovkami přes GPRS experimentovat a jste přitom v sítích Oskar a Paegas, je to jen na vaše riziko. Ale nezoufejte, dříve nebo později jistě i tyto sítě začnou tento způsob posílání textovek podporovat; zřejmě přijdou i se zajímavými cenami. Ale na to si skutečně budeme muset zatím počkat.