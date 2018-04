Má se iPhone čeho obávat? - recenze LG Prada

LG jako jeden z prvních mezi největšími výrobci mobilních telefonů zareagoval na Apple iPhone. Reakce to byla opravdu rychlá, jelikož Apple svůj iPhone představil 9. ledna a LG svůj model Prada hned 19. ledna. O revolučním mobilu od LG se ale vědělo dávno předtím, na rozdíl od produktu tajnůstkářského Apple. LG se začalo prodávat krátce po představení, na iPhone museli zájemci čekat do června a v prodeji je pouze v USA.

Co spojuje výrobek korejského výrobce a nový hit mezi mobilními telefony iPhone? Je jím ovládání. Ani jeden z vyjmenovaných telefonů nemá tradiční klávesnici, ale pouze dotykový displej. To není samo o sobě nic revolučního. Zařízení s dotykovým displejem je mnoho, zejména s operačním systémem Microsoft Windows Mobile. Jenže LG Prada ani iPhone se neovládají dotykovým perem, ale pouze prsty. Těmi se pak z dostupných přístrojů na trhu ovládá i nový HTC Touch.



Konkurence pro Pradu - Apple iPhone.

Stylový mobil s ovládáním prsty na dotykovém displeji.

V ovládání obou telefonů je však rozdíl. Apple způsobil revoluci svým multi-touch řešením. Jenže tak sofistikovanou obsluhu nové LG nenabízí. Rozdíl je i v zařazení obou telefonů do segmentů trhu. Prada sází na výjimečný design a jedná se spíše o stylovku. iPhone více uspokojí zájemce o brouzdání na internetu nebo o hudbu, i když mu nějaké funkce zcela chybí. Bez zajímavosti není ani fakt, že LG Prada se na první pohled prodává dráže než iPhone. Jenže když budeme srovnávat dotované ceny, je Prada levnější. Nedotované ceny pak srovnávat nelze, iPhone se nedotovaný neprodává.

LG při navrhování nového modelu spojilo síly s módním domem Prada, podle něhož se také novinka oficiálně jmenuje (typové označení telefonu je KE850). Původně se spekulovalo, že jihokorejský výrobce nabídne i levnější variantu svého nového modelu. Tyto informace se však ukázaly jako liché a jediným modelem bude právě Prada, i když už prosákly informace o lépe vybaveném nástupci.

Je nové LG důstojným konkurentem pro nový iPhone, nebo se jedná pouze o podobné přístroje? Měl by se případný zájemce o iPhone porozhlédnout u konkurence? Na tyto otázky vám odpoví dnešní recenze.

Design - černá elegance

Vzhledu nového LG se nedá opravdu nic vytknout. Jakákoliv extravagance je mu cizí, dává na odiv pouze jednoduché elegantní tvary dané koncepcí telefonu. Novinka má módní tenkou konstrukci a je o poznání menší než iPhone od Apple. Rozměry Prady jsou 98,8 x 54 x 12 milimetru. Prada je také lehká, v kapse ji ani neucítíte. Elegantní telefon váží pouze 85 gramů.

Úhledný tenký kvádřík, o něco málo větší než kreditní karta, se nabízí pouze v černém barevném provedení. Nepředpokládáme, že by výrobce nabídl i jinou barevnou variantu. Jestliže přední a zadní část je černá, po stranách obepíná telefon stříbrný pruh. Na přední části narušují černou barvu pouze tři ovládací prvky, na zádech pak stříbrné orámování čočky fotoaparátu.

Kvalita zpracování a použité materiály jsou na vysoké úrovni. Kryt telefonu je plastový, nic nepovrzává a vše je kvalitně slícované. Kryt baterie je jištěn pojistkou a drží jako přibitý. Lesklý povrch telefonu včetně krytu displeje je však velmi náchylný k zašpinění otisky prstů. Ne nadarmo dává výrobce v základním balení spolu s telefonem i hadřík k přeleštění. V balení najdeme i kožené zasouvací pouzdro, z kterého po zasunutí vykukuje pouze reproduktor, takže je slyšet vyzvánění. V pravém horním rohu se nachází očko pro připoutání poutka.

Displej - vysoké rozlišení, vysoká kvalita

Ústřední prvek celého telefonu zabírá skoro celou plochu čela telefonu. Dotykový displej má vysoké rozlišení 400 x 240 obrazových bodů, úhlopříčku 76,2 milimetru a dokáže zobrazit 262 000 barev. Displej je aktivní (TFT), na přímém slunečním světle však není příliš dobře čitelný. Trochu pomůže zvolení jiného grafického tématu než základního černého. V telefonu jsou celkem čtyři velmi povedená grafická témata. Některá s animovanou tapetou. Jinak displej nabízí velmi kvalitní zobrazení s jasnými barvami a jemným rastrem.

Na pozadí displeje můžeme zvolit libovolný předinstalovaný obrázek nebo pořízenou fotografii. Jas displeje lze navolit ve čtyřech krocích a podsvícení může fungovat minutu, 30, 20 nebo 10 sekund. Podsvícení můžeme i zcela vypnout. Na výběr je rovněž možnost zobrazit název operátora.

Zobrazení hodin v pohotovostním stavu může být buď analogové, nebo digitální. Nechybí ani možnost zobrazení duálních hodin pro světový čas. S ikonkou hodin můžeme po displeji pohybovat a zanechat ji tam, kde chceme. Poklepáním na ikonku hodin se aktivuje nastavení budíku. Vtipné a praktické řešení.

Baterie - indikátor k ničemu

Testované LG Prada používá baterii Li-Ion s kapacitou 800 mAh. Výrobce udává výdrž 300 hodin v pohotovostním režimu nebo tři hodiny hovorového času. V našem testu jsme si ověřili, že Prada vydrží při skromném využívání na příjmu až čtyři dny, když však chcete využít potenciál telefonu naplno, nezbývá než hledat nabíječku každý druhý den. Na výdrž má velký vliv, jaké funkce využíváte. My jsme telefon nijak nešetřili a nevypínali jsme jej na noc. Indikátoru stavu baterie nelze příliš věřit. V jednu chvíli ukazoval pouze jednu čárku, za chvíli se objevily dvě.

Ovládání - nedostižný iPhone

A jsme u ovládání, tedy u toho, co LG Pradu odlišuje od většiny mobilních telefonů. Jak již bylo napsáno, k ovládání slouží dotykový displej a vše se ovládá pouze prsty. Zapomeňte však na multi-touch jako u iPhonu. Na první pohled se zdá displej dostatečně velký, a tak by mohlo být ovládání komfortní. Tyto předpoklady se nám po pár minutách potvrzují. Jednotlivé ikonky jsou dostatečně velké a neměly by dělat problémy ani uživatelům se silnějšími prsty.

V pohotovostním stavu jsou ve spodní části displeje čtyři ikony, které slouží pro přístup k hlavním funkcím telefonu. Zleva to je ikonka pro vstup do menu telefonu, dále se nachází přímý přístup k vytáčení telefonního čísla, druhá zprava je ikonka pro přístup ke zprávám všeho druhu a poslední je ikona telefonního seznamu.

Samotné hlavní menu telefonu je tvořeno čtyřmi složkami, které se přepínají ikonkami na pravé straně displeje. První položka je určena pro volání, zprávy a internetový prohlížeč, druhá pro multimédia a hry, třetí pro organizaci času a čtvrtá nabízí jednotlivá nastavení. Kontextovou nabídku jednotlivých funkcí vyvoláme virtuálním tlačítkem umístěným v levém spodním rohu. Pohyb v menu je rychlý, vše je plynulé a vše se rychle překresluje. Často se však stává, že požadovaný virtuální ovladač nezareaguje na poprvé.

Přestože hlavním prvkem pro ovládání je displej, nechybí ani hardwarová tlačítka. Přímo pod displejem se nachází tři ovladače. Dva krajní slouží pro přijmutí a ukončení hovoru, který funguje také jako hlavní vypínač a navrací vás zpět do pohotovostního stavu. Prostřední korekční tlačítko slouží nejen pro mazání textu, ale také pro ukončení dané funkce. Jednotlivé položky však mají i virtuální klávesu pro opuštění.

Na levém boku telefonu se nachází dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti a tlačítko pro přepínání profilů. Podržením tohoto tlačítka se aktivuje tichý mód s vibračním vyzváněním. Na pravém boku testovaného LG najdeme klávesu pro aktivaci hudebního přehrávače (delší podržení aktivuje fotoaparát a tlačítko slouží jako spoušť) a nad ním klávesu pro zamknutí a odemknutí telefonu. To lze nechat i na funkci automatického zámku, který nabízí čtyři časy aktivace.

Dotyk prstu na displej doprovází zvukový signál, který napomáhá dobré orientaci. V tichém režimu jsou samozřejmě všechny zvuky vypnuty, to lze navolit i v jednotlivých profilech. Na výběr jsou celkem čtyři zvuky doprovázející dotyk prstu na klávesnici. Nastavit můžeme i hlasitost těchto zvuků. Hlasové ovládání testované LG nenabízí.

Telefonování - 1000 kontaktů

LG Prada pracuje ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz) a telefonní seznam pojme tisícovku kontaktů. V telefonním seznamu můžeme vyhledávat několika způsoby. Můžeme přejíždět prstem po displeji nahoru a dolů a listovat v seznamu jako na opěvovaném iPhonu, avšak reakce testovaného LG není tak rychlá a po jednom přejetí přes displej se posuneme nanejvýš o čtyři kontakty.

Můžeme také přiložit prst na dvě ikonky s šipkami transparentně zobrazenými nad samotnými kontakty. Ty slouží k pohybu po jednom kontaktu. Na pravém boku displeje se nachází lišta, která umožňuje rychlý posuv v seznamu třeba ze začátku na konec. Prada však nabízí i tradiční vyhledávání postupným zadáváním znaků na virtuální alfanumerické klávesnici. Hlasové vytáčení Prada nemá.

Při vyhledávání se ve spodní části zobrazuje telefonní číslo jednotlivého kontaktu. Vedle něj se nachází dvě šipky, které umožňují najít konkrétní číslo, když jich je ke kontaktu přiřazeno více. K jednomu kontaktu můžeme přidat až tři telefonní čísla, e-mailovou adresu, číslo faxu a poznámku. Samozřejmostí je možnost přiřazení vlastního vyzvánění a obrázku nebo fotografie.

Kontakty můžeme třídit podle skupin volajících. Skupiny mohou mít vlastní vyzvánění a ikonu. Telefon také nabízí zrychlenou volbu pro klávesy dva až devět na virtuální klávesnici. Tlačítko stačí déle podržet. Jak již bylo napsáno, nechybí vyzváněcí profily. Vyzvánění může být současně s vibracemi a telefon nabízí kvalitní předinstalované melodie. Nechybí ani možnost použít vlastní MP3 skladby.

Kvalita reprodukovaného hovoru je na slušné úrovni. Hlasitý odposlech je dostatečně hlasitý a kvalitní. V otázce citlivosti na signál jsme rovněž neshledali žádné nedostatky.

Zprávy - psaní dělá problémy

Prada sice podporuje všechny typy zpráv včetně těch mutlimediálních, oproti iPhonu však LG mnoho bodů navíc nezíská. Důvodem je malý displej, na který se nevešla QWERTY klávesnice. LG nabízí pro psaní virtuální alfanumerickou klávesnici a to znepříjemňuje psaní textu. Při psaní bez zapnutého prediktivního slovníku T9 je psaní velmi těžké, jelikož je nutné jednotlivé znaky na klávese trpělivě vyťukat. O překlepy není nouze a editace textu není příliš pohodlná.

I se zapnutým prediktivním slovníkem T9 (v případě testovaného telefonu jsme nemohli využít češtinu) se situace příliš nemění, i když je psaní samozřejmě lehčí. Pro volbu dalšího významu napsaného slova se musí v textovém poli přepnout šipky, které nabízí další možnosti. Využít lze i postranní klávesy pro regulaci hlasitosti. Nechybí slovník pro nová slova.

V napsaném textu se pohybuje rovněž podle šipek transparentně zobrazených nad psaným textem. Možná jde o zvyk, ale ani po týdnu používání telefonu jsme psaní na Pradě nepřišli na chuť. Nemluvě o tom, že je ke psaní potřeba obou rukou: držení telefonu v jedné ruce a psaní palcem považujeme za velmi problematické.

Při psaní textových zpráv Prada zobrazuje počet napsaných znaků ze 160 a také ukazuje pořadí několikanásobné esemesky. Telefon dokáže uložit až 300 textovek a nechybí doručenky. Editor multimediálních zpráv je celkem přehledný, neumožňuje však přímo pořizování fotografií a dalších multimédií. Jako upozornění na došlou zprávu není možné nastavit libovolnou MP3 skladbu, pouze čtyři předinstalované melodie.

Testované LG má rovněž e-mailový klient podporující protokoly POP3 a SMTP. Telefon umožňuje vytvoření několika účtů. E-mailový klient si poradí i s diakritikou a dokáže odesílat přílohy. Dokumenty však přímo z klientu odesílat nejdou. Nutné je vstoupit do složky dokumentů a u nich zvolit odeslání e-mailem. U e-mailů se nejprve stahují pouze hlavičky, po potvrzení se stáhne celý e-mail. Automatické stahování e-mailů v různých časových intervalech LG Prada nenabízí.

Další funkce - hudební přehrávač nás zklamal

Nové LG Prada má přehledné organizační funkce. Pochvalu nezaslouží kalendář, protože nenabízí týdenní zobrazení. Jinak je ale zpracován dobře. Pro upozornění na událost si lze zvolit vlastní MP3 skladbu, stejně jako pro buzení budíkem. Ten nabízí pouze jediný čas buzení, je ho však možné opakovat a to jednou, každý den, pouze v pondělí až v pátek nebo v pondělí až sobotu.

Poznámky mohou mít maximálně jen 200 znaků, kalkulačka potěší pokročilými funkcemi a nechybí ani převodník jednotek a měn. V telefonu najdeme i světový čas, který má originální zobrazení s otočnou zeměkoulí. Hlasový záznamník může využít pro uložení záznamů paměťovou kartu. Délka záznamu závisí na volném místě. Nahrávat lze i telefonní hovory.

Testované LG podporuje datové přenosy EDGE třídy. V telefonu pak najdeme wapový prohlížeč 2.0. Ten je však velkým zklamáním. Neumí zobrazit stránku v horizontálním zobrazení a po stránce se nelze pohybovat pohybem prstů. K tomu slouží šipky, které se zobrazují pod stránkou a tím ještě více zmenšují užitnou plochu při prohlížení webu. Obrázky z internetu můžeme ukládat.

V telefonu nechybí ani prohlížeč kancelářských dokumentů. Podporovány jsou formáty Word, Excel, PowerPoint, TXT a PDF. Dokumenty však nelze editovat. Prohlížeč potěší možností zobrazit dokument na šířku displeje. K dispozici je možnost přiblížení a snadného posunu pomocí transparentních šipek. Prada podporuje Javu MIDP 2.0 a najdete v ní čtyři předinstalované hry. Příliš mnoho dalších aplikací pro dotykový displej s nezvyklým rozlišením ale asi nenajdeme.

K počítači můžeme nové LG připojit přes Bluetooth nebo pomocí USB datového kabelu (USB 2.0), který je součástí balení. Telefon podporuje funkci Mass Storage. Při tomto připojení však nelze volat ani posílat zprávy - telefonní modul se vypne. S telefonem se dodává obslužný software pro počítač sloužící pro synchronizaci kontaktů a zpráv. Při připojení k obslužnému software telefon funguje a můžeme ho využít i jako modem pro připojení na internet. Přes datový kabel se Prada i nabíjí.

Vestavěná paměť telefonu má velmi skromnou hodnotu: necelých 8 MB. Tu však lze rozšířit pomocí paměťových karet formátu microSD až o 2 GB. Paměťové karty se ale vkládají pod baterii a tak je nemůžeme vyměnit bez vypnutí telefonu.

Samozřejmě v testovaném telefonu najdeme i hudební přehrávač. Ten však přehrávač z iPhonu stěží předčí. Písničky nemůžeme vyhledávat podle interpreta nebo alba, k dispozici je pouze dlouhý seznam, ve kterém se listuje stejně jako v adresáři. Přehrávač nezobrazí obrázek alba přiřazený k MP3 souboru. Chybí rovněž možnost vytvářet playlisty. Telefon nabízí pouze náhodný výběr a opakování. Hudba hraje i na pozadí, nutné je však zmáčknout postranní tlačítko pro aktivaci přehrávače.

S telefonem standardně dodávaná sluchátka hrají velmi dobře. K telefonu lze připojit libovolná sluchátka, jelikož na kabelu s dálkovým ovladačem se nachází redukce na Jack 3,5 milimetru. Pomocí dálkového ovladače můžeme přeskakovat jednotlivé skladby, posouvat se v nich (to umožňuje i dotykový displej) a nechybí regulace hlasitosti. Prada podporuje i stereofonní Bluetooth sluchátka. Telefon nabízí také FM rádio, to ale nemůže hrát na pozadí. Telefon dokáže uložit až 12 rozhlasových stanic, ty však nedokáže přejmenovat (nepodporuje RDS).

Fotoaparát - slušné video

Prada má dvoumegapixelový fotoaparát s optikou Schneider Kreuznach. Ten nabízí dvojnásobné digitální přiblížení a má automatické ostření. Autofocus funguje obdobně jako u mobilů Samsung, k pořízení snímku tedy nemusíme spoušť namačkávat. Stačí jeden stisk a fotoaparát sám zaostří. Fotografie se pořizují v horizontální poloze a jako spoušť funguje tlačítko na pravém boku.

Dotykem na displej se vyvolá nabídka nastavení, která umožňuje zapnout blesk, zvolit některý z filtrů, nastavit kvalitu snímku, vypnout automatické ostření, použít několikanásobný snímek, nastavit samospoušť, zvolit zvuk spouště a nastavit vyvážení bílé. U čočky fotoaparátu se nachází i zrcátko pro pořizování autoportrétů. Kvalita fotografií je na průměrné úrovni. Podání barev je celkem věrné, ostrost je také na celkem slušné úrovni, některé plochy jsou však přepálené.

Telefon dokáže nahrávat video v maximálním rozlišení 400 x 240 obrazových bodů a v kvalitě 15 fps. Délka nahrávky je omezena pouze volnou pamětí. Při nahrávání videa platí obdobná nastavení jako pro fotografování. Telefon dokáže zobrazit videa přes celou plochu displeje v horizontálním zobrazení. Je tedy vhodný pro sledování videí ve formátu MPEG4. Součástí obslužného software však není konvertor videa. Ukázkovou videonahrávku pořízenou telefonem si můžete stáhnout zde (2,4 MB).

Sečteno podtrženo