Má paging proti SMS ještě šanci?

Pokud bychom chtěli vyjmenovat rozdíly mezi mobilními telefony a pagery, bylo by to dlouhé povídání. Mnohem jednodušší je najít to společné – možnost přijmout na přístroj textovou zprávu. Na rozdíl od mobilu tedy pagery (alespoň ty, které se používají v ČR) nedokážou žádnou zprávu odeslat. O hlasu pochopitelně ani nemluvě.

Jestliže tedy pager umožní jen zlomek toho, co mobilní telefon, měl by být zákonitě výrazně levnější, protože jinak by jeho pozice na trhu byla proti mobilům silně nevýhodná. U obou se, až na malou výjimku v jednom tarifu pagingu, neplatí za přijaté zprávy, stačí platit paušál. Rozdíl je ovšem ten, že člověk, který vám posílá SMS, platí pouze několik korun (podle operátora a tarifu 1,- až 3,50 Kč) nebo nic, pokud posílá zprávu z internetu. V případě pagingu je možné posílat také bezplatně pomocí e-mailu nebo internetové brány operátora Multitone CZ (www.multitone.cz), jinak platíte 14 Kč za minutu, když využijete operátorku nebo zprávu napíšete přes telefon s tónovou volbou. Ze zkušeností lze říci, že za jeden vzkaz tak zaplatíte 6-10 korun. To je ovšem několikanásobně více, než v případě SMS.

Pokud jde o měsíční paušály, nabízí firma Multitone CZ několik variant. Základní rozdělení spočívá v tom, jaký systém budete využívat. U nás pracují dva, a to RDS (Radio Data System) a ERMES (Enhanced Radio MEssaging System). Druhý zmiňovaný dokáže oproti prvnímu přenášet podstatně delší zprávy, například také e-maily.

RDS

ERMES

První umožňuje přijímat buďto číselné zprávy o maximální délce 18 číslic, nebo textové o délce 80 znaků. Měsíční paušál za tyto služby je 609 Kč (numerické), respektive 1 040 Kč (textové). V porovnání se SMS, která pojme 160 znaků, jsou tedy zprávy kratší, nebo dokonce jen číselné, a navíc poplatek je na úrovni středních paušálů mobilních operátorů, které často obsahují desítky volných minut hovoru. Pokud tedy někdo nepotřebuje pager ze zvláštních důvodů, například když pracuje v místech, kde nelze mobil používat, vše jasně hovoří pro mobilní telefon. Jedinou výhodou pageru je cena zařízení, která je v porovnání s mobilem znatelně nižší: 598 Kč za numerický, 1 696 Kč za textový. Pokud se upíšete k používání pageru na dvanáct měsíců, budete mít pager dotovaný, za pouhou korunu. Stejné nabídky však mají i mobilní operátoři.ERMES je již mnohem silnější konkurencí SMS zprávám na mobilech. Dokáže přijmout zprávy delší než jsou SMS, dokonce až 1 000 znaků. Přesná délka se liší podle zvoleného paušálu. ERMES je vhodný například k přijímání e-mailových zpráv, které si lze na pager lehce nechat přeposlat. Problém ovšem tkví v tom, že na rozdíl od mobilu z pageru na e-mail neodpovíte.

Také paging ERMES je nabízen s několika měsíčními paušály. Prvním je Pogo, který je kromě koupě pageru zdarma. Měsíční poplatky tedy neplatíte, za zprávu zaplatí jen odesílatel, pokud využije spojovatelku, případně ani ten, jestliže pošle text přes internetovou bránu. Program Pogo umožňuje přenést zprávu dlouhou maximálně 300 znaků.

Tarif Tango je již zpoplatněn, přijde vás na 200 korun měsíčně, ovšem váš pager dokáže přijmout 400 znaků, které vám může kdokoliv poslat prostřednictvím spojovatelky, tónové volby, internetu, e-mailu nebo dokonce modemu, při použití zvláštního softwaru. Tento paušál dokáže zřejmě nejlépe bojovat s mobilním telefonem, neboť částka dvou set korun měsíčně není příliš vysoká a přitom se vám otevřou všechny možnosti jednosměrného pagingu. A přeci jen, 400 znaků je více než dvojnásobek SMS zprávy.

Paušál R-Mail je, jak již název napovídá, určen hlavně k přijímání elektronické pošty. Lze samozřejmě využít stejných služeb jako v případě tarifu Tango, ovšem protože R-Mail umožňuje příjem až 1 000 znaků, je pro čtení e-mailů přímo ideální. Měsíčně stojí R-Mail 304, Kč a v ceně je i ranní zasílání tzv. „Ranních novinek“, což je zpráva obsahující předpověď počasí a aktuální kurzovní lístek.

Zvláštní variantou R-Mailu je služba R-Mail Credit, která je určena těm, kteří přijímají méně zpráv, a proto se jim vyplatí spíš si nechat účtovat přenesené znaky místo měsíčního paušálu. Credit je vlastně předplacenou službou, neboť svůj kredit musíte nejprve naplnit a ten je vám následně odečítán. Sazba je 1,- za 300 přijatých znaků. Pokud tedy měsíčně přijmete méně než 91 000 znaků, vyplatí se vám spíše předplacená služba Credit.

Pagery pro systém ERMES stojí mezi 900 a 1 200 korun, v případě roční smlouvy jsou dotované za 89,- Kč.

Kdy přijde konec

Paging má dnes proti mobilním telefonů a jejich SMS zprávám velmi těžkou pozici. Pager má však jednu znatelnou výhodu – nesvádí k tomu, utrácet velké peníze. Pokud ovšem na mobilní telefon jen přijímáte SMS, nestojí vás to také nic. A tak lidé, kteří si pager dnes pořídí, jsou k tomu většinou donuceni okolnostmi, které jim znemožňují mít u sebe zapnutý mobil. Kromě nich se stále ještě najde dost uživatelů, kteří nechtějí být rušeni telefonem a raději si vystačí s několika větami, které jim mohou lidé zaslat. A takoví lidé se jistě najdou vždy. Bude jich však stále méně, a tak se paging nejspíš jednoho dne už nebude moct dále uživit.