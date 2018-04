Má lepší internet za paušál Eurotel, nebo T-Mobile?

Zákazníci našich dvou nejstarších operátorů až donedávna tvrdili, že jediné, co tyto dva obry přinutí k akci, je agresivní cenová politika Oskara. Jenže pokud jde o nabídku datových služeb, Oskar připomíná spící Šípkovou Růženku, zatímco Eurotel a T-Mobile se vrhli do brutální cenové války.

T-Mobile včera představil svůj tarif pro připojení k internetu za paušální poplatek, bez omezení objemu přenesených dat. Standardní cenové parametry jsou velmi podobné dosavadnímu tarifu Eurotel Data Nonstop. Zástupci T-Mobile neoficiálně říkali, že tarif GPRS Business Unlimited nabízejí jen proto, aby vyhověli tlaku trhu, který po nich takový tarif chce, byť jej využije jen málo lidí.

Více informací o Eurotel Data Nonstop a T-Mobile GPRS Business Unlimited najdete v tomto článku.

Ještě odpoledne chtěl T-Mobile získat do poloviny příštího roku asi 10 tisíc zákazníků s tarifem GPRS Business Unlimited, s tím, že by rádi získali odhadem stovky až několik tisíc zákazníků T-Mobile, kteří pro připojení k internetu začali používat Eurotel Data Nonstop (údaj pochází z měření T-Mobile, zřejmě jde o zákazníky, kteří dříve používali silně přístup k internetu přes GPRS, ale po spuštění Eurotel Data Nonstop přestali GPRS používat).

Jenže Eurotel zareagoval s ohromující rychlostí – pár hodin po tiskové konferenci T-Mobile oznámil, že ve stejném termínu, kdy si mohou zákazníci aktivovat T-Mobile GPRS Business Unlimited za zvýhodněných podmínek, platí zvýhodněné podmínky pro současné i nové zákazníky s Data Nonstop. Na první pohled je Eurotel Data Nonstop nyní levnější a výhodnější než T-Mobile GPRS Business Unlimited.

Kolik skutečně stojí tarif pro GPRS

Abyste si mohli aktivovat T-Mobile GPRS Business Unlimited, musíte mít některý ze standardních tarifů T-Mobile. Ten nejlevnější, Tarif 20 Start, vás přijde na 150 korun bez DPH. Za to získáte 20 volných minut. Potom si můžete nechat aktivovat GPRS Business Unlimited k této simkartě, nebo si zřídíte kartu partner a aktivujete datový tarif k ní (nemusíte platit žádný další paušál). K ceně GPRS Business Unlimited ale musíte připočítat poplatek za hlasový tarifní program.

Eurotel Data Nonstop si můžete aktivovat i bez toho, že byste museli platit další měsíční poplatek za tarif. Pokud si totiž aktivujete tarif Individual a k němu Data Nonstop, neplatíte nic navíc. U Individualu je sice minimální poplatek 150 korun měsíčně, ale pokud máte Data Nonstop za 649 korun měsíčně, tak tuto podmínku splňujete a nic navíc neplatíte. Za tento paušál běžně získáte 30 minut hovoru po celé České republice; v době zvýhodnění dokonce 100 volných minut.

Pokud jste zákazníkem Eurotelu nebo Oskara a zdá se vám výhodnější GPRS Business Unlimited, musíte se bohužel smířit s navýšením měsíčního poplatku o paušál za hlasový tarif. Zákazníci T-Mobile či Oskara ale u Eurotelu žádné další navýšení plateb kvůli hlasovému tarifu nečeká, takže v pořízení simkarty Eurotelu s Data Nonstop jim nic nebrání.

Eurotel a T-Mobile shodně zvýhodňují ty, kdo již mají tarif Eurotel Data Nonstop či T-Mobile GPRS Business. Ti získají automaticky možnost používat až do konce června používat tyto tarify za zvýhodněných podmínek. Stejné mají do konce června i ti, kteří si aktivují tyto tarify od prosince (u T-Mobile od pondělí 1. 12., u Eurotelu od středy 3. 12.) do konce ledna 2004.

Tarif Cena s tarifem bez DPH Cena s tarifem s DPH Volné minuty Komprese dat Kódovací schéma Eurotel Data Nonstop 999 Kč 1218,80 Kč 30 ne CS1, CS2 Eurotel Data Nonstop – promo 649 Kč 791,80 Kč 100 ne CS1, CS2 T-Mobile GPRS Business Unlimited 1 149 Kč 1401,80 Kč 20 ano CS1 až CS4 T-Mobile GPRS Business Unlimited – promo 849 Kč 1035,80 Kč 20 ano CS1 až CS4 T-Mobile GPRS Business Unlimited – bez tarifu 999 Kč 1218,80 Kč 0 ano CS1 až CS4 T-Mobile GPRS Business Unlimited – bez tarifu, promo 699 Kč 852,80 Kč 0 ano CS1 až CS4

DPH je počítána 22 % (měla by platit od 1. 1. 2004, dosud platí 5 % DPH). Tarif u T-Mobile je Tarif 20 Start, 150 Kč měsíčně bez DPH.

T-Mobile GPRS Business Unlimited bez tarifu si mohou aktivovat jen zákazníci T-Mobile s jiným hlasovým tarifem.

Při rozhodování o volbě tarifního programu pro GPRS jsou také důležité technické parametry sítí. Eurotel podporuje kódovací schémata CS1 a CS2, se kterými dosáhnete při konfiguraci 4+2 přenosových rychlostí 53,6 + 26,8 kb/s. T-Mobile v místech s dobrým signálem (blíže k BTS) umožní používat kódovací schémata CS3 a CS4 (ty Eurotel zatím neumí), se kterými se přenosová rychlost při stejné konfiguraci timeslotů zvedne na 85,6 + 42,8 kb/s. T-Mobile navíc dokáže při přenosu data komprimovat, takže přenos je ještě rychlejší než jsou tyto udávané hodnoty.

Je výhodnější T-Mobile nebo Eurotel?

Pokud se při rozhodování řídíte pouze technickými parametry přenosu a cena je pro vás až na druhém místě, potom vám bude lépe vyhovovat nabídka T-Mobile. Dostane vyšší přenosovou rychlost, kterou dále násobí používání komprese při přenosu dat. Eurotel podle mluvčí firmy Diany Dobálové chystá používání komprese při přenosu dat na první čtvrtletí příštího roku. Za zmínku stojí i software Communication Centre pro snadné nastavení připojení k internetu přes GPRS, který nabízí jenom T-Mobile, Eurotel podobný software v nabídce nemá.

Jestliže vás ale zajímá především cena, potom je výhodnější nabídka Eurotelu. A to nejen pro jeho zákazníky, ale i pro zákazníky Oskara a T-Mobile. Ti tak navíc získají simkartu dalšího operátora, což se jim někdy v případě špatného pokrytí či výpadku jejich hlavního hlasového operátora může hodit. Zvláště když Eurotel nabízí po zvýhodnění 100 volných minut měsíčně po celé České republice (mimo zvýhodnění 30 minut), bez nutnosti platit si další paušál.

Nabídka T-Mobile je cenově akceptovatelná ve srovnání s Eurotelem jen pro existující zákazníky T-Mobile, kteří již jeden hlasový paušál platí. Zákazníci Eurotelu a Oskara by museli platit vedle poplatku za datový tarif i měsíční poplatek za hlasové služby a tím pro ně přestává být nabídka T-Mobile oproti Eurotelu zajímavá. Musí si ale sami posoudit, jestli jim toto navýšení nestojí za možnost použít 20 volných minut (u nejlevnější T-Mobile Tarif 20 Start) pro volání do všech sítí a za vyšší přenosovou rychlost a kompresi při přenosu dat. Zvláště při nahrávání dat (uplinku) může jít o velmi citelný rozdíl.