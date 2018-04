Má Bůh mobilní telefon?

Teologicko technická otázka, zda Bůh vlastní mobilní telefon, by se měla odvíjet od předpokladu, jestli Bůh mobil vůbec potřebuje. Samozřejmě, jak je dobře známo z běžné pozemské praxe, člověk nemusí mít potřebu vlastnit mobilní telefon a přesto ho může mít. Upravme si tedy otázku. Potřebuje Bůh mobilní telefon?

Začněme tím, co nám mobilní telefon přináší a ptejme se, zda takovou výhodu Bůh potřebuje. Tak zaprvé, s mobilním telefonem v kapse jste stále k zastižení, ať jste kdekoliv. Vzhledem k tomu, že Bůh je omniprezentní, je stále na všech místech a je tedy k zastižení kdekoliv i bez mobilního telefonu. Nevýhodou jeho všudypřítomnosti oproti mobilnímu telefonu je nemožnost celé to vypnout prostým zmáčknutím tlačítka. Alespoň tak předpokládám, přestože manuál k omniprezenci jsem v ruce bohužel nikdy nedržel.

Obrovskou výhodou mobilního telefonu je také nepřetržitý přístup k informacím, ať už jednoduchým zavoláním osobě, která je schopna data poskytnout, nebo novějšími způsoby jako je WAP a podobně. Zapomeňme na první božskou výhodu, tedy všudypřítomnost, a tedy možnost na cokoliv se zeptat či podívat osobně, protože se nám nabízí další z božských vlastností - vševědoucnost. Osoba, nebo přesněji řečeno entita, která ví naprosto všechno, co se vědět dá, nepotřebuje pro přístup k informacím žádné další prostředky, tím méně mobilní telefon. Pokud by to bylo reálně možné, představa Boha jako informačního serveru je přímo závratná svou dokonalostí. Ale vraťme se raději zpět k naší otázce, jestli Bůh potřebuje mobil.

Mnozí majitelé mobilních telefonů si pochvalují, že jsou stále v kontaktu se svými nadřízenými i podřízenými, stejně tak s rodinou. Z Bohova pohledu kontakt s nadřízenými odpadá, neboť Bůh šéfuje největší firmě a není nikdo, kdo by byl nad ním. Nebo o tom alespoň mi tady dole nemáme nejmenší ponětí. Podřízených má Bůh na druhou stranu plno. Ale proč by používal nejistou mobilní síť a riskoval, že se mu v rozhodující chvíli vybije baterie, když může použít jisté a na síti nezávislé Vnuknutí. Ani nemluvě o tom, kolik ušetří za účty.

V případě rodiny je mobilní telefon zase k ničemu, protože Bůh je sám o sobě Otcem i Synem svatým, ani nemluvě o Duchovi. Nemá smysl synáčkovi volat, proč ještě není doma, když postačí jen trocha základní schizofrenní samomluvy.

Ze všech těchto důvodů a možná i z mnoha dalších se naprosto jasně ukazuje, že Bůh mobil ani v nejmenším nepotřebuje. Bohužel, a v tomto případě toto slovo přesně vystihuje podstatu věci, díky tomu, že je Bůh zároveň omnipotentní, tedy všehoschopný, telefon si nejspíš stejně pořídí. Alespoň bude moct zavolat Satanovi, když s ním bude potřebovat mluvit. Protože Satan mobilní telefon už nepochybně dávno vlastní, protože uřídit takový cirkus plný hříšníků, to musí být prostě peklo, ve kterém by nikdo bez mobilu dlouho nevydržel. Ani ďábel. To může potvrdit i Patrick Zandl.