m500/m505 - sen se stává realitou !

Popis počítačů 1, 11, 12, 14 - rozšiřovací slot SD/MMC

2, 13, 16 - univerzální rozšiřovací konektor

3, 9 - Vypínač, dioda pro tichý alarm

4, 17 - barevný displej, 16bit, 65 tisíc barev

5 - tenký design, hliník

6 - Graffiti ploška

7 - hardware tlačítka

8 - Stylus

10 - Infraport

15 - konektor pro uchycení příslušenství

18 - tlačítko pro HotSync

19 - USB kolébka (poznámka - pro model m500 platí stejný popis, až na černobílý displej) Vynikající software v základní ceně Oba modely obsahují jako bonus velice kvalitní software, za který by jinak uživatelé museli zaplatit (u některých produktů) : - Penaut PalmReader na čtení elektronických textů

- Documents To Go 3.0 - Excel a Word v Palmu

- powerOne Calculator - kalkulačka

- Chapura PocketMirror 3.0 - synchronizace s MS Outlook

- MGI Photo Suite -prohlížeč klipů a fotografií

- AvantGo - off- i on-line browser

- Mobile Connectivity software - lepší podpora spolupráce Palm - mobilní telefon

- MultiMail SE - emailový program

- AOL - AOL mail