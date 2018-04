M.P.S., multiplatformní systém budoucnosti?

Nápad vyvinout univerzální operační systém s vlastním programovacím jazykem výrazně zjednodušujícím převody programů, nebo dokonce umožňující provozovat stejné programy na různých procesorech a pod různými OS není nijak nový. Výhody takového čistě softwarového řešení jsou nesporné, existuje ale také spousta nevýhod, které jsou už také dostatečně známé. Jedním z kladných příkladů, u kterých můžeme konstatovat, že se projekt opravdu vydařil, je samozřejmě multiplatformní jazyk Java, který je takřka nezávislý na procesoru i operačním systému počítače a vystačí si s vlastními runtimes (+ implementací podpory Javy na daný procesor/OS). V tomto směru je Javě hodně podobný zatím nepříliš známý systém M.P.S. vyvíjený francouzskou společností Palmware, která se už delší dobu zaměřuje především na kapesní počítače. M.P.S. neboli Multi-Platform System je podobně jako interpreter jazyka Java jakýmsi virtuálním počítačem (jednoduše řečeno, jedná se v podstatě o emulátor pracující v reálném čase) provozovaným na daném zařízení a pod systémem M.P.S. tedy lze provozovat na různých kapesních počítačích a desktopech stejné aplikace bez nutnosti jejich rekompilace či dalších úprav.







V současné době je M.P.S. dostupný ve verzích pro Windows 95/98/NT4/2000, Windows CE/PocketPC, EPOC32, PalmOS, Sharp a Linux, přičemž existují dvě verze - sharewarová MPS SE s některými omezeními týkajícími se limitované velikosti podporované paměti, simulace disku apod. a plná verze MPS obsahující i rutiny pro práci s protokolem TCP/IP, další komunikační a zálohovací funkce a externí kompresní systém. Základní princip funkce M.P.S. je na schematickém diagramu a jak je vidět, k vývoji aplikací lze použít nejen vlastní jazyk MPL navržený a optimalizovaný přímo pro M.P.S., ale také Céčko, Javu nebo Basic, k dispozici je samozřejmě i debugger a další ladící nástroje.





Interpreter systému M.P.S. je překvapivě velmi rychlý (na Psionu Series 5mx se zdá být vizuálně o něco rychlejší než Java, respektive JVM pro EPOC32) a ve značné míře se snaží na daném zařízení využívat různé akcelerační techniky, jako je například pre-kompilace, práce s virtuálními disky apod. Na Psionu samozřejmě nevyžaduje M.P.S. přítomnost JVM, jak je tomu u Windows CE jsem zatím neměl možnost vyzkoušet. Aktuální verze M.P.S. funguje na Psionu Series 5/5mx, Revo, RevoPlus, Series 7 / netBooku a OregonScientific Osaris (tedy na EPOC32 R3 a R5 zařízeních), plná kompatibilita s MC218 není ve specifikacích uváděna, ale lze předpokládat, že i na MC218 bude M.P.S fungovat.V současné době je k dispozici několik aplikací pro systém M.P.S. zahrnujících především primitivní hry (na Psionu bohužel bez zvuku) a několik systémových utilit včetně freewarového WAPového browseru, který by se i přes svou jednoduchost možná mohl majitelům Psionů hodit, ostatní dostupné prográmky a utility jsou bohužel vzhldem k jejich "složitosti" určeny pouze pro jednorázové vyzkoušení a jejich následné smazání. Určitě se ptáte, jak je možné, že programy (v binárním tvaru obsahujícím "čistý" M.P.S kompatibilní kód) fungují na různých velikostech displeje, jehož rozlišení například u Palmu je většinou pouze 160x160 bodů? Je to velmi jednoduché - u jednotlivých M.P.S. verzí pro dané počítačové platformy si totiž můžete velikost screenu nastavit, a to včetně případné duplikace pixelů v obou směrech. Pokud je ovšem grafika M.P.S. aplikace navržena pouze pro Palm, budete se při zvětšení okna muset smířit se známými kostičkami v podobě zdvojených pixelů.Systém M.P.S. je svým principem primární funkčnosti zajímavou alternativou jazyku Java, jedná se ale o konkurenci, která je zatím v plenkách, a i přes své některé velmi zajímavé vlastnosti (práce s virtuálními disky, rychlost apod.) se zatím nijak zvlášť nerozšířil a tento stav patrně bude trvat ještě hodně dlouho. Musím ale ocenit odvahu a značné úsilí autorů M.P.S., kteří se neváhali pustit do tak náročného projektu, a držet jim při další práci palce - pokud se časem z M.P.S. stane namísto (ve vší úctě k jeho autorům) "hračky" plně použitelný multiplatformní systém, ještě se k němu vrátíme s dalším popisem.