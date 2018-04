Mńam aneb Palm vařečka !

Aby bylo hned na začátku zřejmo - dnes nepopisujeme nějakou žhavou novinku "palmí" softwarové scény, ale pěkně odleželý produkt (z roku 1997) firmy DovCom na který jsem narazil při hledání alternativy k zaznamenávání kulinářských předpisů v DOC formátu.

Zkoušel jsem všelijaké databázové, nákupní programy i outlinery (ListMaker), ale pořád to nebylo jasi "ono". No a pak jsem narazil (kromě hrůzných antidobrouchuťových diet- a fit- programů) na jednoho specialistu z oboru a o něm bude dnešní krátký článek.

CookBook je krátký a program (jó, v roce 1997 se ještě šetřilo s pamětí, které tehdy nebylo opravdu nazbyt) - má 14kB a stojí 12$. Nečekejte od něj nějaké multimediální kreace (animovaná tlačítka, obrázky vašich oblíbených pokrmů a podobně), svůj účel, pro který byl stvořen, však splní i tak.

Úvodní obrazovka vám umožní zvolit 15 kategorií, což mohou být typy jídel, může to být ale i rozdělení jednotlivých kuchyní (francouzská, čínská, italská a podobně). Záleží na vás a na účelu, s jakým budete CookBook používat. Již vytvořené recepty jsou zobrazené na této obrazovce a kliknutí na požadovaný název vás přenese do druhé (poslední) obrazovky (nový recept vytvoříte tlačítkem New).



Konkrétní recept je určen názvem (nahoře), seznamem ingediencí (střední část obrazovky) a předpisem pro přípravu (spodní část). Nahoře je zobrazena kategorie.

Ingredience se zadávají kliknutím na tlačítko Add Ingredient - zde vkládáte množství (Quant), jednotku (Unit) a název (Item). Program podporuje základní editační příkazy i vyhledávání.

Programu bych vytkl snad jen to, že neumožňuje vkládat jednotky z menu je třeba je stále vypisovat. Je taky jasné, že program těžko může sloužit k uchovávání tisíců složitých receptů s desítkami položek a komentářem na tři listy. Jako záznamník na oblíbené pokrmy, různé tipy, doporučení apod. je však ideální - zejména proto, že je s vaším Palmem vždy s vámi.

A protože je řeč o vaření, nemohu nepřidat jeden odkaz na vynikající stránky Pavla Hausdorfa s mnoha recepty v českém jazyce k volnému stažení v DOC formátu.

Dobrou chuť !