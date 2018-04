Lze změnou firmwaru zlepšit GPRS na EDGE?

15:24 , aktualizováno 15:24

Jaké paměťové karty jsou kompatibilní s Nokií 6230? Co je to sdílená paměť? Jak dostat video z mobilu a filmy zase do mobilu? Přinášíme vám výběr nejzajímavějších dotazů v poradně Mobil.cz.