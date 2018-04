Hříšný luxus dostal nový rozměr. Vertu Signature Touch překvapí výbavou

Asi nejvýraznější změnou je zvětšení dotykového panelu, oproti předchozí verzi povyrostla úhlopříčka o půl palce na konečných 5,2 palce. Rozlišení vzrostlo na Full HD (1 080 x 1 920 pixelů) a panel se chlubí jemností 428 obrazových bodů na palec. V praxi tak bude velmi jemný bez viditelného rastru.

Displej je krytý pátou generací tvrzeného safírového skla. S jeho větší úhlopříčkou ovšem povyrostly i rozměry přístroje. Ty jsou 155 × 74 × 10,8 mm a minimální hmotnost (závisí na použitých materiálech) činí 225 gramů. Celkově, ale jen drobně, byl inovován i vzhled telefonu. Nejpatrnější je změna u spodních ovládacích kláves. Preciznost zpracování očekáváme špičkovou.

Hardwarově na tom novinka není vůbec špatně. Základ tvoří výkonný procesor Qualcomm Snapdragon 810 s osmi jádry o taktu až 2 GHz. Tomu sekundují hned čtyři gigabajty operační paměti. Vnitřní paměť s kapacitou 64 GB je už v základu rozšířena o 64GB microSD kartu s možností její výměny až do kapacity 2 TB.

Vertu se zaměřilo u novinky postavené na systému Android 5.1 Lollipop i na zábavné funkce. Vestavěný 21megapixelový fotoaparát tak dokáže natáčet i videa v rozlišení 4K, zvuk vestavěných hlasitých reproduktorů pak vylepšuje technologie Dolby Digital Plus.

Celosvětový telefon

Telefon se neomezuje ani co se podpory sítí týče. Vertu si zakládá na tom, že jeho přístroje musí majitel používat po celém světě bez jakéhokoli omezení. Do jednoho přístroje tak výrobce nacpal až neuvěřitelnou sadu podporovaných sítí a různých protokolů, a to včetně veškerých verzí wi-fi. To vše živí vestavěná baterie s kapacitou 3 180 mAh s možností bezdrátového dobíjení.

Vertu není jen telefon Extrémně vysoké ceny přístrojů Vertu netvoří jen exkluzivní materiály a zpracování, ale i služby, které se k přístrojům pojí. I nový Signature Touch tak svému kupci nabídne non-stop asistenční linku Vertu Concierge, výhody v podobě vstupů do exkluzivních klubů v rámci služby Vertu LIFE či šifrování komunikace v rámci služby Vertu CERTAINTY a další.

Základ tak tvoří čtyřpásmový GSM modul (850/900/1800/1900 MHz) následovaný celou řadou pásem WCDMA, TD-SCDMA (Bands 34 & 39), podpory HSPA+ či kompletní podpory pásem LTE (FDD i TDD). Přístroj si poradí i s LTE Advance a uživatelům tak poskytne rychlosti downlinku až 300 Mb/s. Samozřejmostí je Bluetooth, NFC a další dnes už běžné funkce.

Nový Vertu Signature Touch bude k dispozici v obchodech po celém světě od 16. října 2015. Od pátku 25. září jej v předprodeji nabízejí exkluzivně britský obchodní dům Harrods a vybrané světové butiky. Dostupný bude hned v několika verzích lišících se nejen použitými materiály, ale také povrchovými úpravami použité kůže.

Ačkoli výrobce cenu novinky neuvádí, už nyní je jasné, že nízká nebude. Vertu je zkrátka výrobce mobilů „pro horních deset tisíc“. Minulá generace Signature Touch (její recenzi najdete zde) ostatně startovala na 222 tisících korunách a šplhala až k půl milionu. Nyní Vertu u kolonky cena uvádí „na vyžádání“.