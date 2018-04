Luxusní telefon Nokia 8910i má barevný displej a javu (preview)

Jestliže znáte starší model Nokie 8910, charakteristickou svým titanovým vysunovacím krytem, nebude pro vás tato vylepšená verze ničím novým. Vše zůstalo prakticky při starém, pouze displej se v novém telefonu zbarvil a byla přidána moderní java. Pro bližší obrázek si přečtěte recenzi modelu 8910.

Barevný displej nového telefonu je velmi podobný tomu, který Nokia montuje do levnějších nových telefonů – má rozlišení 96 x 65 obrazových bodů a zobrazí 4096 barev. Designově je tento model úplně totožný se svým starším sourozencem – flip klávesnice je vysunovací, všechny vnější kryty jsou vyrobeny z pevné titanové slitiny. Jaké funkce v Nokii 8910i najdete? Především si budete moci užívat javy (J2ME/MIDP) – ať již pro stahování nových her či užitečných aplikací, kterých je možné na internetu najít bezpočet. Pro prohlížení wapu (verze 1.2.1) můžete využít GPRS, telefon také podporuje rychlá data HSCSD. Pro synchronizaci dat mobilu a osobního počítače jistě využijete bluetooth, případně infraport. Nokia 8910i umí také posílat a přijímat multimediální zprávy, foťáček by měl být také k dispozici, zdá se, že tomuto telefonu nechybí nic.

Nokia 8910i je velmi vyspělý telefon – málokterý model nabízí tak širokou paletu funkcí, ale to se jistě projeví na ceně nového modelu. Finální cena zatím známa není, ale můžeme předpokládat, že se bude pohybovat zhruba na úrovni modelu 8910, když přicházel na trh, tedy přibližně 30 tisíc korun. Na trhu by se nový model měl objevit v prvním čtvrtletí příštího roku.