Luxusní sluchátko pro nejnáročnější - Jabra JX 20 Pura

Bezdrátová sluchátka se stávají oblíbeným příslušenstvím k mobilním telefonům. Hodí se při práci nebo jako náhrada pevné handsfree sady do auta. Bluetooth headset se však může stát i stylovým doplňkem.

Tím je bezesporu i dnes testovaný model Jabra JX 20 Pura. Toto nové Bluetooth sluchátko se může pochlubit pokročilými funkcemi, jako je automatická regulace hlasitosti nebo poslech muziky přes hudební profil A2DP. Hlavní zbraní jsou ale použité materiály a luxusní design. Zasloužil se o to především dánský designér Jacob Jensen, který toto sluchátko navrhl.

Konstrukce, design

Základní charakteristika modelu JX 20 zahrnuje tradiční konstrukci, miniaturní rozměry oproti běžným sluchátkům a také velmi malou hmotnost necelých třinácti gramů. O vzhled sluchátka se postaral designér Jacob Jensen, který se nechal inspirovat přírodou, podobně jako u předchozího modelu JX 10. Novinka tentokrát vychází z barev měsíčního světla, které má představovat především titanový povrch na přední straně sluchátka.

Výtvarnému zpracování bylo pak podřízeno také ovládání headsetu. Nikde tak nenajdeme rušivé části jako jsou výrazná tlačítka, nebo blikající dioda na přední straně. Velmi netradiční je proto i zapnutí tohoto headsetu, které se provádí pouhým pootočením špuntu. Tento systém je sice poměrně efektní a na zařízení nenajdeme žádné tlačítko větších rozměrů, na druhou stranu jste ale nuceni při každém zapnutí a vypnutí vyjmout sluchátko z ucha.

Přední strana sluchátka pokrytá kombinací titanového kovu a černého plastu je zcela hladká, najdeme zde jen logo výrobce. Kromě miniaturních tlačítek v zadní části, které slouží k regulaci hlasitosti, najdeme na zařízení ještě jedno. To je umístěno na horní hraně a slouží k přijmutí hovoru, případně aktivaci hlasového vytáčení. Na vnitřní straně pak najdeme diskrétně ukrytou informační LED diodu bílé barvy.

Zapomenout nesmíme ani na hlavní kritérium pro výběr headsetu, tedy to, jak drží na uchu. Sluchátko Jabra JX 20 můžete používat jak bez spony, tak také s ní. V balení se tváří, jako by sponu nemělo, opak je ale pravdou. Dokonce spony dvou velikostí najdete v krabici se sluchátkem a stačí je jen zasunout do otvoru na vnější straně trnu. Spona je vlastně jen tvarovanou plastovou tyčkou, která se ovšem k minimalistickému vzhledu sluchátka velmi hodí. Stabilita sluchátka v uchu se tak značně zlepší, při běžném použití ale není problém ani s použitím bez ní.

Ovládání a jdeme telefonovat

Spárování s telefonem proběhlo hladce a bez jakýchkoliv problémů. Sluchátko se do párovacího režimu nastaví automaticky po otočení trnu s reproduktorem. Jabra JX 20 podporuje Bluetooth verze 2.0, dle vyjádření zástupců značky je však připraveno i na nový standard 2.1. Použít jej tak můžete v podstatě s jakýmkoliv mobilním telefonem vybaveným technologií Bluetooth a spárování je možné s několika zařízeními najednou. Headset se chlubí také podporou hudebního profilu A2DP, poslech muziky přes miniaturní sluchátko ale nemá takové využití.

Ovládání modelu je velmi jednoduché a intuitivní. Po otočení trnu s reproduktorem se rozbliká miniaturní bílá dioda. Na zadní hraně najdeme dvojici tlačítek pro ovládání hlasitosti, tlačítko na horní straně pak slouží pro příjem a odmítnutí hovoru a také k aktivaci hlasového vytáčení. Změna hlasitosti je doprovázena odstupňovanými tóny, během hovoru jste také informováni o dosažení krajní úrovně zesílení.

Sluchátko nabídne také automatickou regulaci hlasitosti. Pokud například přejdete z tichého prostředí kanceláře na ulici, headset sám vyhodnotí hladinu okolního hluku a dle ní nastaví aktuální hlasitost. Tato funkce fungovala během testování velmi spolehlivě a mnohokrát jsme ji ocenili.

Nabíjení sluchátka je možné pomocí síťové nabíječky, USB kabelu i dokovací stanice, která je součástí balení. Ta je designově velmi povedená, vyrobená z černého plastu a po vložení sluchátka se na přední části zobrazí aktuální stav nabití. Výrobce přibalil také stylový přívěsek na krk, do kterého se sluchátko upevní.

Co říci závěrem

Sluchátko Jabra JX 20 si nás získalo především příkladným zpracováním, elegantním designem a také pokročilými funkcemi jako je automatická regulace hlasitosti. Líbilo se nám také použití dokovací stanice, které je navíc velmi elegantní. Headset jako celek funguje výborně, je ale nutné si uvědomit, že toto sluchátko není určeno pro každého. Zaujme především ty, kteří chtějí mít něco výjimečného. Tomu odpovídá i cena kolem 4 tisíc korun.