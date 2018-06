Britové vám vylepší Samsungy i iPhony. Cena je však extrémní

19:04 , aktualizováno 19:04

Máte-li zájem o vrcholný Samsung Galaxy S9, pak v obchodech zaplatíte nejméně 22 tisíc korun. To je ve srovnání s nabídkou londýnské společnosti Truly Exquisite směšná částka. Za nejlevnější top samsung si účtuje v přepočtu téměř 68 tisíc korun. Telefony obléká do zlata, platiny či krokodýlí kůže.