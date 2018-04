Luxusní příslušenství? Zapomeňte, je tu něco lepšího.

K mobilním telefonům patří plno drobností. Některé podstatné a drahé, jako třeba baterky, hands-free sady, přídavné antény a podobná technická vylepšení a nástavce, která z vašeho mobilu udělají něco víc. Pak také existuje příslušenství, které sice nezvýší výdrž přístroje, ani nezlepší příjem a už vůbec vám neumožní telefonovat s mobilem jinde než u ucha. Přesto jsou takové drobné "ptákovinky" prostě nepostradatelné. Podívejme se poslední nabídku z řady Happy Line.

První drobností, která musí nadchnout každý lenošivý tip, který rád relaxuje u vody, je malá obdoba skládacího lehátky pro váš telefon. Postavíte si přístroj v lehátku pěkně vedle sebe do písku a máte ho stále po ruce. Ovšem nedoporučuji v takovém případě usínat. Váš telefon totiž v té chvíli má po ruce v podstatě každý.

Teď ovšem vážně, nebo alespoň vážněji. Malé lehátko je neuvěřitelně jednoduchým výrobkem a přitom je opravdu k něčemu. Jistě dobře znáte moment, kdy přijdete do práce, sednete ke svému stolu a telefon putuje na stůl. Tedy většinou vleže, přičemž řeč je stále o telefonu. Nevýhodou je, že v takovém okamžiku nemusíte dost dobře vidět jeho displej. Pokud ho opřete do lehátka, je nastavený pod úhlem zhruba 60 stupňů a je na něj vidět bez problémů. Drobnost, která potěší.

Přejděme teď k jinému druhu "držáku" na telefon. Jedná se o kapsu do auta, ačkoliv jde samozřejmě použít kdekoliv. Na druhou stranu, právě pro umístění v autě je kapsa vybavena čtyřmi různými druhy klipsů a uchycení pro nejfrekventovanější odkládací místa v autě, jako je sedadlo, mřížka větrání atd. A pokud se nebudeme striktně držet tématu, pak je do této malé a měkké kapsy možné uložit cokoliv, třeba brýle. Na využití pro telefon ovšem mohou zapomenout majitelé auto hands-free sad, protože v kapse není možné mít v telefonu zasunutý kabel. Ovšem kdo by dával telefon zapojený v hands-free do kapsy, když má u sady držák.

Posledním z produktů Happy Line jsou pouzdra na telefony. Představujete-li si luxusní kožené záležitosti, umělohmotné a gumové pytlíčky a podobný zavazadla určená k nošení mobilních telefonů, potom jste na omylu. Pouzdra, o kterých je řeč, jsou plyšová, v případě že tomuto stylu holdujete, můžete dokonce dodat roztomilá. Plyšová zvířátka, která vám spolknou telefon. Přesněji řečeno, telefon jim vložíte do bříška nebo do zad. A anténa jim ven vyleze hlavou. Ještě se to někomu zdá roztomilé? Pak ať neváhá a některé z široké nabídky zvířat si pořídí. Jenom dejte pozor, aby vám z vašeho medvídka nevypadl sníh... totiž mobil.

Rádi bychom poděkovali firmě C.P.A.Czechza zapůjčení testovaných produktů Happy Line.