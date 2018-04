Luxusní Nokia s.r.o.

Minulý týden finská společnost Nokia tak trochu překvapila i nepřekvapila. Oznámila, že součástí její organizační struktury se stane i divize luxusních mobilních telefonů. Kromě Nokia Mobile Phones a Nokia Networks se tak další částí koncernu stane divize s názvem Nokia Vertu. Toliko předběžné oznámení učiněné pro mikrofony agentury Reuters s tím, že podrobnosti budou oznámeny 21. ledna 2002.

Zatím nevíme zhola nic podrobného o tom, zda Nokia koncem ledna kromě své divize představí také její konkrétní produkty, ovšem blížící se termín CeBITu jakožto největšího oborového veletrhu v Evropě je těmto spekulacím nakloněn. O čem ale spekulovat vůbec nemusíme, jsou důvody, které firmu Nokia k založení této divize vedly. Ty jsou nasnadě.

Oznámení totiž přišlo v okamžiku, kdy se odhady prodeje GSM telefonů kymácejí a obecně se očekává pokles v odvětví. Šíří se šíří se názor, že GSM technologie je vyčerpána a nedostatečná poptávka po službách GPRS tomu dává za pravdu. Jenže prodávat se musí a inovační cykly jednotlivé firmy zkrátily až na téměř neuvěřitelných čtrnáct měsíců. Ovšem inovační cyklus v GSM technologii je zatím podstatně delší než u samotných mobilních telefonů – až pětinásobně. Zatímco v roce 1997 přicházely na trh telefony s novými vlastnostmi a tyto byly přijímány s otevřenou náručí, dnes někteří i nad GPRS ohrnují nos: jsou to jen „nějaká“ data a ta už přeci v GSM byla. Co na tom, že jsou rychlejší a levnější, využití mají v praxi zatím jen pro pár profíků, kteří se nad nimi rozplývají, ale argumenty o synchronizaci firemní sítě s mobilem ku koupi pohnou zase jen podobně zatížené osoby.

Telefon jako módní doplněk

S luxusem je to ale něco jiného. Saka přicházejí a vycházejí z módy každý rok a ta dobrá stojí tolik, co lepší mobil. Proč by tedy například mobilní telefon nemohl být také módní záležitostí, luxusním doplňkem a znakem společenského postavení, jako tomu bylo v minulosti u vycházkových hůlek nebo tabatěrek, dnes již ostatně vyšlých z módy. Proč by právě špacírky nebo tabatěrky nemohl nahradit mobilní telefon ve stejné cenové kategorii, když mobil je dnes to, co první pokládáte při návštěvě restaurace na stůl a s čím si lidé hrají místo ozdobných rukojetí špacírek? A proč by si nemohla móda a vytříbený vkus majitele žádat jejich častou obměnu dle příležitosti, zvláštní vypracování a materiály?

Vtisknout mobilnímu telefonu nádech luxusu znamená proměnit módu v něco, čím beztak je – v byznys, v peníze. Co na tom, že méně majetní budou dole v diskusi brblat něco o snobismu, mít luxusní mobilní telefon je už dávno něco takového, jako mít hodinky Omegy nebo bundičku od Piere Cardena. A tak jako jsem se já v roce 1998 ušklíbal nad tím, že ředitel pobočky naší banky byl vybaven mobilním telefonem Motorola D460, ačkoliv jsem snobismu dalek, bude do budoucna stále více platit, že manažer si nemůže dovolit telefonovat z pět let vyjetého modelu - stejně tak jako nejezdí do banky na jednání bezvadně udržovanou Škodou 120.

Nokia nebyla první, ale...

Je dobré připomenout, že Nokia nebyla první, kdo to pochopil. Motorola se svým legendárním StarTACem se v roce 1997 pokusila oživit kymácející se hodnotu telefonů a nasadila cenu za nejkrásnější a nejmenší mobil té doby na fantastických 60 000 Kč. Proměnila mobil v luxus. Jenže neměla sílu na to, aby s tímto praporem běžela dále, její hvězda na mobilním nebi začala zapadat a naplno se rozzářila hvězda Nokia.

Je tedy pochopitelné, že zatímco Véčka firmy Motorola, skvělé šperky i telefony v jednom, jsou často opomíjené, Nokia řady 8 vládne světu luxusních mobilů. A není se čemu divit, že v době, kdy se spekuluje nad tím, jak dlouho vydrží Nokia být lídrem mobilních telefonů, Nokia bere aktivitu do svých rukou a spouští projekt, ve kterém má pramálo šancí se svým momentálním postavením neuspět. Už proto, že manažeři znají jméno Nokia, a už proto, že mnozí z nich se poohlížejí po jiné značce, aby neměli „tu nokiju jako ostatní“. Už pro to všechno je Nokia Vertu dar z nebes, přímo ozdravovna pro kurs akcií. A také ukazatel směru pro ostatní.

Nokia je tu proto, aby prodávala telefony, a musíme jí přiznat, že to dělá kromobyčejně dobře. Nokia Vertu není nic jiného než přirozené pokračování toho vývoje.

O nové aktivitě si můžeme myslet, co chceme – mnozí ji budou považovat za nesmyslný apel na snobismus, tahání peněz z lidí za něco, co nemá tu cenu. Jenže Vertu bude Cartier a Rollex mezi mobilními telefony a jak řekl český nestor mobilní komunikace Jára da Cimrman: Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat, ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat. Jediná instituce, která může novou aktivitu Nokie odsoudit k nezdaru, je zákazník. A u něj to má zatím firma ze země tisíce jezer dobré.