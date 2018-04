Luxusní mobily – exkluzivita nejen pro vyvolené

Téměř u každé komodity spotřebního zboží existují vedle průměrně drahých výrobků jejich levnější varianty, ale také výrazně dražší zboží, určené nejnáročnějším zákazníkům. Nejinak je tomu u mobilních telefonů, kde je ale nabídka luxusních modelů překvapivě malá. Za luxusní mobil na našem trhu nedáte více než 30 000 Kč a těch co stojí přes 20 000 Kč se dopočítáte na prstech jedné ruky. Mezi luxusní mobily tak dnes lze počítat i telefony s cenou přes deset tisíc korun, což je zhruba jen dvojnásobek ceny průměrného mobilu.

To u jiných komodit jsou cenové rozdíly mnohem větší, například u automobilů je rozdíl běžně trojnásobný a často ještě větší. Nepočítaje extrémy, jako jsou supersportovní vozy a jiné speciality, kde je samozřejmě rozdíl v ceně mnohonásobně větší, ale to platí i u mobilů v případě mobilů vyrobených na zakázku a extrému v podobě superluxusních mobilů Vertu.

Milion za mobil? Proč ne! Fotogalerie luxusních mobilů V druhé části článku naleznete přehlednou tabulku všech luxusních modelů a jejich fotografie.

Vertu je samostatná značka luxusních mobilů, která patří Nokii. Telefony Vertu v běžném obchodě nekoupíte, prodávají se většinou jen ve specializovaných a vybraných prodejnách klenotů. U nás ani u sousedů na Slovensku žádný takovýto obchod nenajdete, nejbližší je asi ve Vídni, Mnichově, nebo Norimberku.

Vertu Ascent.

Aktuálně Vertu nabízí dvě řady mobilů. Řada Signature je luxusnější a ceny telefonů končí až u hranice jednoho milionu korun, pokud zvolíte například model z platiny. Levnější řada Ascent je určena o něco širší veřejnosti než ta první, ceny mobilů začínají přibližně na 130 000 Kč. Technologicky nejsou telefony Vertu ničím zajímavé, jsou podprůměrně vybavené. Ale oproti jiným, níže popsaným luxusním telefonům nejdražší kategorie, se jedná o originální mobily vlastní konstrukce s minimálně zajímavým a elegantním designem. Jejich cena z nich dělá zboží pro nejbohatší klientelu. Kolik telefonů Vertu je zaregistrováno v tuzemských sítích netušíme, odhadujeme že jich bude maximálně několik kusů, možná pár desítek.

Vertu Signature.

Diamanty, zlato, platina

Mezi superluxusní telefony s cenou ve statisících korunách můžeme počítat i speciální modely běžných telefonů, které pro náročné zákazníky upravují některé klenotnické firmy. V tomto případě se jedná většinou o výrobu na zakázku, takže cena takto upraveného telefonu záleží na přání zákazníka a na množství použitých drahých kovů a kamenů. Výsledek často působí poněkud kýčovitě, ale podle úpravců je o toto zboží v omezené míře stále zájem.

Několik vybraných modelů luxusní řady telefonů DBTEL.

Luxusní mobil: Definovat naprosto přesně luxusní mobil je obtížné. V dnešní době jím může být i telefon střední třídy zajímavého designu, s nadstandardním zpracováním a například s kovovým krytem. Výbava zde nehraje roli, naopak cena bude na danou kategorii nadprůměrná. V našem případě za luxusní telefony považujeme přístroje, jimž dal do vínku určitou exkluzivitu sám výrobce a jejichž cena je oproti jiným mobilům stejné třídy výrazně vyšší. Mezi luxusní telefony nelze počítat chytré mobily, u nichž je vyšší cena daní za bohatou výbavu a ani mobily pro sítě třetí generace, nebo satelitní telefony.

O luxusní řadu mobilů se před dvěma lety pokusil i tchajwanský výrobce DBTEL. Nejlevnější model stojí asi 25 000 Kč, nejdražší skoro 800 000 Kč. Nakolik byla tato snaha úspěšná netušíme, DBTEL však své luxusní modely nadále nabízí. Navíc se jedná jen o úpravu běžných modelů, nikoliv o speciálně připravené luxusní mobily jako v případě Vertu.

Levný luxus, který neuspěl

Dalším pokusem o luxusní (nebo spíš exkluzivní) značku telefonů byla řada mobilů Xelibri, patřící pod křídla Siemensu. V jejich případě se jednalo o luxus jen v uvozovkách a sám výrobce tuto modelovou řadu zamýšlel jinak. Jednalo se o stylové mobily výrazných tvarů a nevšedního ovládání. Jelikož ale jejich výbava odpovídala spíš levnějším mobilům střední třídy, ale jejich cena byla zhruba dvojnásobná, můžeme je mezi luxusní telefony počítat. V každém případě se modelová řada Xelibri velkých úspěchů nedočkala a po představení dvou kolekcí – celkem osmi modelů – byla tato nová značka mobilních telefonů zrušena.

Několik modelů z edice mobilů značky Xelibri.

StarTac - první nikoliv poslední

Luxusní mobily ale nejsou vymožeností posledních let. Od počátku produkce mobilů pro standard GSM byly na trhu vždy výjimečné mobily, jejichž cena přesahovala běžnou hladinu v té době minimálně dvojnásobně. Pomineme-li mobilní telefony pro sítě NMT, které byly drahé všeobecně, tak prvním luxusním mobilem byla Motorola StarTac 85 (model 70 byl jednodušší a levnější). Tento telefon stál na konci roku 1996, kdy se začal prodávat, přibližně 60 000 Kč. Jiné mobily v té době stály přibližně třetinu, výjimečně polovinu této sumy. Motorola mohla takto vysokou cenu nasadit proto, že se jednalo o úplně první rozklápěcí mobil na světě. Že se jednalo o konstrukci zajímavou, svědčí současný úspěch véček, které mohou právě StarTac považovat za svého pradědečka, ač současná konstrukce véček je trochu odlišná od té, co používal StarTac.

StarTacy 85 a 70.

Cena StarTacu rychle klesala a zastavila se přibližně na polovině původní částky. I tak se ve své době jednalo o drahý mobil, kterému cenou konkurovala jen Nokia 9000, což byl ale komunikátor, který si nikdo nekupoval kvůli tomu kolik stojí, ale kvůli tomu co umí. StarTac měl mnoho následovníků, jejich pozice ale již nebyla tak silná a třeba poslední model M6088 přibližně z roku 2001 již patřil naopak mezi levné telefony nižší střední třídy. Mezi tím Motorola začala vyrábět první klasická véčka, řadu odstartoval model V3688 z roku 1999. Cena startovala na přibližně 30 000 Kč a opět se jednalo o, v kontextu té doby, nadprůměrně drahý mobil, i když rozdíl již nebyl tak výrazný jako u předchozího StarTacu.

Motorola V3688 v několika barevných variantách.

Nokia a její řada 8xxx

Za Motorolou nechtěla pozadu zůstat ani Nokia. Úspěch StarTacu jí jistě ležel v žaludku a tak připravila první model své luxusní „osmičkové“ řady, která pokračuje dodnes. A dodnes modely z této řady drží primát nejdražších mobilů na trhu. Prvním mobilem této řady byla Nokia 8810. V době uvedení na trh stál tento mobil s vysouvacím krytem klávesnice, který byl kovový a na svou dobu extravagantně stříbrný, přes 35 000 Kč. V té době již nejdražší StarTac stál necelých 25 000 Kč a tak kdo chtěl mít něco výjimečného, sáhl po nové Nokii.

Nokia 8850.

Stále nejdražší

V roce 2000 se Nokia 8810 dočkala nástupce, modelu 8850 s podobnou konstrukcí a designem ale lepší výbavou. Tento model se v Asii prodával i ve zlatém provedení. S pokračovatelem řady, modelem 8910 představeným v roce 2002, se dostáváme již skoro do současnosti. Na něj totiž v následujícím roce navázal model 8910i s barevným displejem, ale na první pohled stejným designem. Opět se v obou případech jednalo, respektive v případě modelu 8910i stále jedná, o luxusní kovové mobily se zaváděcí cenou okolo 30 000 Kč. Dnes je model 8910i již o poznání levnější, přesto v kategorii běžných mobilů sériové produkce stále drží primát nejdražšího telefonu na trhu. Jeho aktuální cena je přibližně 23 000 Kč.

Nokia 8910i a 8910.

Pro pamětníky

Než se přeneseme do současné nabídky luxusních telefonů, ještě připomeňme, že své luxusní modely měli i další výrobci. Výjimečným mobilem své doby byl třeba Siemens SL10, pravděpodobně první vysouvací mobil vůbec, který poněkud předběhl dobu. U Ericssonu můžeme za luxusní model považovat například Ericsson T39, u Sony pak model Z5 a pamětníci dřevní doby GSM mobilů by jistě našli další výjimečné mobily, které ve své době převyšovaly konkurenci nejen konstrukcí, designem a výbavou, ale také cenou.

První vysouvací mobil Siemens SL10 a Sony Z5.

Na začátku článku jsou uvedeny ty nejdražší mobily, které lze dnes koupit. Jak Vertu, tak speciálně upravené mobily od klenotnických firem ale nejsou pro každého. Běžný spotřebitel, ač prahne po výjimečném zboží, si pravděpodobně dobře rozmyslí, jestli si za necelý milion koupí stylovku od Vertu, nebo raději slušně vybavené BMW trojkové řady.

Luxus pro "každého"

Pro běžné zákazníky toužící po troše luxusu a výjimečnosti je na trhu několik luxusních mobilů, které se vymykají běžné produkci. Některé se již prodávají, další přijdou na trh v nejbližší době. Není jich moc, ale vybírat lze i z některých telefonů střední třídy, jejichž cena kapsu neutrhne téměř nikomu. U těchto telefonů je ale označení luxusní již poněkud nepřesné, jedná se o stylové mobily vymykající se jen běžným zvyklostem dané třídy.

Siemens a Escada - luxusní paráda

Mezi opravdové luxusní mobily patří speciální série běžných telefonů. Těmi je dobře známý Siemens, který každý rok připraví hned několik modelů. Z dřívějška připomeňme třeba edice modelů SL55 a S65, ale opravdu luxusní je asi jen dvojice modelů SL65 připravená ve spolupráci s módním domem Escada. První varianta byla představena ještě loni a nese se ve znaku modré džínoviny a doplňků s perlami a umělými safíry. Nejnovějším počinem je varianta Escada Rockin´ Rio, která navazuje na aktuální řadu parfémů a dalších doplňků Escady. Tato varianta je o něco decentnější než předchozí model, přesto růžovo žlutý mobil asi pro každého nebude a jenom cenou okolo 27 000 Kč to jistě není.

Siemens SL65 Escada Rockin´Rio a Siemens SL65 Escada.

Razr, Slvr, Pebl a kolektiv

Na stylové mobily vsadila Motorola a po dvou nepříliš povedených modelech V70 a V80 s nezvyklou vytáčecí konstrukcí se jí podařilo loni zabodovat s modelem V3 Razr. Úspěch tohoto telefonu byl překvapením i pro výrobce, jen do konce roku se ho celosvětově prodalo přes 750 000 kusů a to přes poměrně vysokou cenu v přepočtu okolo 22 000 Kč. Dnes již Razr stojí o 10 000 Kč méně a jedná se již spíš pouze o stylový mobil, přesto jej můžeme považovat v mnohém za revoluční. Po delší době ukázal, že zákazníci jsou za výjimečnost ochotni připlatit i v době, kdy je trh zaplaven nejrůznějšími mobily všech možných tvarů v mnohem nižších cenových relacích. Razr zaujal nezvykle tenkou konstrukcí, kovovým krytem a netradiční klávesnicí. Výbava je spíš průměrná, tedy v porovnání s telefony vyšší třídy určitě.

Motorola Razr V3 v stříbrném a černém provedení.

Epigonů bude mít Razr hned několik. Komu se nelíbí véčko, může se těšit na telefon velmi podobného tvaru ale klasické konstrukce – Motorolu V8 SLVR. Ta bude v prodeji od léta a cenu odhadujeme na zhruba 12 000 Kč, tedy stejnou, jakou má dnes Razr. Motorola má v rukávu ještě další dva supertenké modely klasické konstrukce: SLVRlite V270 a SLVRcam V280. Oba jsou o něco hůře vybavené než V8 SLVR, první je bez fotoaparátu pro firemní klientelu, druhý fotoaparát má. Přesnou cenu v této chvíli neznáme, neoficiální odhady ale zákazníky jistě potěší: mluví se o rozmezí 6 000 až 8 000 Kč. Tedy opět se již nebude jednat o luxusní mobily podle definice nadprůměrné ceny, ale spíš o zajímavé stylové mobily. Výjimečné ale rozhodně budou a mezi konkurencí se neztratí.

Motoroly V270, 280, Slvr V8 a Pebl V6.

Výš míří véčko V6 Pebl, které přímo na předchozí modely nenavazuje, je naopak výrazně zaoblené a má luxusní kovový a lesklý kryt, navíc s nezvyklým otvíráním. Cenu tohoto modelu odhadujeme na zhruba 15 000 Kč, prodej by měl být zahájen v létě letošního roku. Podle zákulisních informací pak Motorola chystá i další modely, představeno bylo ještě luxusní véčko ve stylu Razru pro sítě třetí generace, model V1150. Tento telefon rozhodně levný nebude, zájemci budou muset počítat s cenou okolo 25 000 Kč, příplatek je ale v tomto případě nejen za styl ale i za bohatou výbavu.

Motorola V1150.

Nokia 8800 - nový premiant

Nokia před pár dny představila nástupce stále prodávaného modelu 8910i. Novinka nese označení 8800 a drží se tradice osmičkové luxusní řady výrobce. Je vysouvací a má kovový kryt. S cenou opět zamíří tento mobil na vrchol, bude stát přibližně 27 000 Kč, opět se bude jednat o nejdražší běžný mobil na trhu. Nokii se zjevně tato pozice líbí a ani po delší době nesnížila cenu modelu 8910i natolik, aby se z něj stalo masové zboží. To je oproti taktice Motoroly rozdíl, každý výrobce má odlišnou strategii, v dnešní době se zdá logičtější cesta Motoroly, která chce zákazníkům nabízet netuctové zboží za tuctové ceny. Zákazníci zjevně tento trend akceptují, naopak Nokia si hýčká své nejvěrnější bohaté klienty a nechce je o jejich výjimečné zboží ani po čase připravit snížením ceny.

Nokia 8800.

Drobky od ostatních

Loni Nokia nabídla speciální edici véčka 7200 vyvedené v bílé kůži. Jednalo se o limitovanou sérii a cena samozřejmě byla vyšší než u běžné verze telefonu. Tato série je ale dnes již pravděpodobně vyprodána. Za luxusní zboží můžeme považovat i Nokii 7280 s nezvyklou konstrukcí ve tvaru rtěnky, cena je také luxusní – asi 18 000 Kč, takže kdo si troufne na podivné ovládání, může se těšit pocitem, že svůj mobil každý den u jiných rozhodně neuvidí. Mezi luxusní mobily můžeme zařadit i Sony Ericsson S700i. Původní cena jej řadila mezi nejdražší mobily na trhu, dnes po razantním zlevnění po vzoru Motoroly Razr se jedná o dražší mobil, ale asi již ne o superluxusní zboží. Navíc tento model není vyloženě stylový, ve své době se připlácelo především za jeho nadprůměrné fotografické schopnosti.

Speciální edice Nokie 7200, Nokia 7280 a Sony Ericsson S700i.

Zajímavý pokus o luxusní mobil předvedla společnost Mobiado, která nabízí v několika barevných variantách stejnojmený mobil, který je postaven na základu populární Nokie 6230. Kovový kryt je potažen keramickou vrstvou, tlačítka jsou kovová a akrylátové krycí sklíčko by se nemělo poškrábat. Mobiado stojí 1 200 USD, tedy v přepočtu asi 28 000 Kč.

Luxusní mobil Mobiado je postaven na základu Nokie 6230.

Korejci pravý luxus nenabízí

A co ostatní výrobci? Vyloženě luxusní mobily nikdo další na našem trhu nenabízí. Především Samsung má ve svém portfoliu obrovské množství stylových mobilů které ve své třídě patří mezi ty dražší, ale že by mezi nimi byl nějaký extrémně výjimečný, to není. Dříve tam možná mohlo patřit extravagantní dámské véčko T500, to se ale u nás nikdy oficiálně neprodávalo. Na svojí dobu bylo i poměrně drahé, stálo téměř 18 000 Kč. Dnes nejdražší Samsung stojí okolo 13 000 Kč a navíc exceluje spíš výbavou, než jinými vlastnostmi. Podobně tomu je u LG a další výrobci se na našem trhu ani jiné luxusní mobily nabízet nesnaží, navíc je ani nemají v portfoliu.

Samsung T500 určený pro ženy.

Nejenom u nás, nejenom v Evropě

Ve světě existuje samozřejmě mnohem víc luxusních telefonů. Buď se ale jedná o limitované série běžných modelů, které se často nedostanou do volného prodeje, nebo se jedná o telefony určené pro jiné standardy než je GSM. Motorola připravuje pravidelně speciální edice modelů pro americký trh, většinou ale ve standardu CDMA nebo iDen, podobně na americkém trhu postupuje i Samsung. V Asii pak nabízí stylové mobily, ale těžko je označit za luxusní, mnozí výrobci, cena ale odpovídá jiným modelům dané třídy. Pro nás poněkud nepřehledná je situace na japonském a jihokorejském trhu. I zde se prodávají luxusní mobily, určit ale přesně, jestli je jejich cena exkluzivní z důvodu výbavy, designu, nebo právě jen z důvodu exkluzivity, je pro nás obtížné. Jako příklad ale můžeme uvést Motorolu ve stylu dávného StarTacu. Výbava je u tohoto modelu podprůměrná, přesto měl telefon velký úspěch.

Speciální edice Motoroly V600 a Motorola StarTac pro jihokorejský trh.

Problémy bohatých

Luxusní mobily své místo na trhu rozhodně mají. Jen je dnes poměrně obtížné určit, který mobil luxusní je a který již není. Vodítko v podobě nadstandardního provedení, konstrukce a především vysoké ceny je v dnešní době poněkud ošemetné. Jak je z výše uvedeného přehledu patrné, výrobci se snaží luxusní mobily nabídnout nejširší vrstvě zákazníků a tak je sami posouvají mezi stylové telefony, které můžeme s trochou fantazie najít i mezi low-endy. Pravděpodobně je to správná cesta, zájemci o výjimečné zboží si ale postesknou, že nemají z čeho vybírat. A není nic horšího, než když se sejde vybraná skupina lidí dávající důraz na výjimečnost a každý z nich bude mít stejnou Nokii 8800. Dražší mobil na našem trhu totiž nenajdete a ani se mu žádný podobný svou cenou neblíží. Ti ostatní pak mohou mít radost, že i tato sociální skupina může mít téměř neřešitelný problém…