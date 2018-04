Luxusní mobil TAG Heuer za sto tisíc korun uchvátí kvalitou, méně výbavou

Po luxusních telefonech Porsche Design, Vertu nebo Dior jsme mohli krátce vyzkoušet další exkluzivní zboží. Mobilní telefon Meridiist od hodinářské firmy TAG Heuer opravdu stojí za to.

Luxusní koncert v oceli a kůži

Ceny začínají na 90 000 korunách za verzi v oceli a kůži a končí někde u tři čtvrtě milionu za variantu posázenou diamanty. Mobil TAG Heuer Meridiist směle konkuruje telefonům značky Vertu. Ty jsou jakýmsi etalonem mezi luxusními mobily a musíme uznat, že Meridiist rozhodně není žádným chudým příbuzným.

U luxusních mobilních telefonů jde především o tři věci – značku, kvalitu zpracování a design. A ve všech třech disciplínách si švýcarský "hodinkový" mobil vede na výbornou. Meridiist je ostře vyřezaný hranol z oceli doplněný kůží, za řádný příplatek se na těle mohou objevit i další materiály jako zlato nebo diamanty. Telefon vypadá v reálu opravdu impozantně, produktové fotografie mu paradoxně trochu na atraktivitě ubírají.

Meridiist můžeme považovat za konkurenta základních řad mobilů Vertu, ale jeho design je více technický, a tak se možná skupiny zájemců nebudou tolik překrývat. Zpracování mobilu TAG Heuer je naprosto špičkové – z mechanického hlediska patří k nejlépe zpracovaným telefonům, jaké jsme kdy mohli vyzkoušet. Mimochodem, podle všeho je mobil TAG Heuer dílem společnosti Modelabs, která vyrábí třeba i mobilní telefon pro módní značku Dior. Trochu "obyčejná" nám snad přišla jenom klávesnice, která nemá tak precizní stisk jako třeba Vertu Signature S Design. Jeho ceny ale začínají podstatně výše.

Jinak ale z Meridiistu luxus doslova čiší – ale nikoli ten nabubřelý a okázalý, což je důvod, proč si jej musí zamilovat snad každý. Taková Nokia 8800 Carbon Arte vedle něj vypadá jako chudý a bůhví proč nezajímavý příbuzný. Námi zkoušená červená varianta se bude líbit především dámám a slečnám, nicméně i jako pánský doplněk k červenému Ferrari se hodí více než dobře.

Koho zajímají funkce

TAG Heuer Meridiist je především šperk a módní doplněk. Stejně jako je tomu v případě hodinek této švýcarské firmy. O funkce tu nejde a, upřímně řečeno, u Meridiistu jsou také asi tím posledním, co zájemce o tento telefon zajímá. Výbava je vlastně jen velmi základní – nečekejte podporu sítí třetí generace, chybí dokonce i EDGE. Vrcholnými prvky výbavy je Bluetooth s profilem A2DP pro bezdrátový poslech hudby a 2 GB vnitřní paměti. Telefon lze pomocí klasického mini USB konektoru připojit k počítači a s pomocí dodávaného softwaru jej s ním lze synchronizovat. Relativně malý 1,9palcový displej má klasické rozlišení 320 x 240 bodů.

Velmi zajímavým prvkem je pak druhý displej na vrchní zkosené hraně telefonu – zde se zobrazují digitální hodiny, jejichž orientaci lze měnit pomocí tlačítka na pravém boku telefonu. Na zadní straně, která je z většiny pokryta kůží zvolené barvy a vzoru, se pod aktivní krytkou nachází čočka dvoumegapixelového fotoaparátu. Krytku bude majitel ale častěji odsouvat ne proto, aby použil fotoaparát, ale aby si vychutnal přesný a jemný chod mechanismu.

Jednoduché menu

U luxusních mobilních telefonů často kritizujeme vzezření menu. Vertu si od nás vysloužilo kritiku za to, že se nijak výrazně nesnaží odlišit od běžných nokií, Dior zase nabízí klasické čínské divadlo. To Meridiist má menu alespoň trochu osobité. Pochází ze staré školy – ikonové menu hledáme marně, klasický textový seznam je dnes trochu neobvyklý, ale svou funkci splní více než dobře. Pro pouhých pět hlavních položek menu by stejně matice ikon byla zbytečným prvkem.

Jen ten použitý font písma nám dost vadí, zdá se, že jde o univerzální font pro všechny mobilní telefony, které nepocházejí od velké mobilní pětky výrobců. Ovládání je zcela klasické s čtyřsměrnou navigační klávesou s potvrzovacím středem a dvojicí kontextových tlačítek. V nabídce se tak lze zorientovat velmi rychle.

Luxus klidně i za tři čtvrtě milionu

Mobilní telefon TAG Heuer si mohou zájemci prohlédnout a zakoupit ve dvou pražských obchodech. My jsme přístroj zkoušeli v hodinářství a zlatnictví Dušák v ulici Na Příkopě, druhou možností je butik Watch de Luxe v Paláci Flóra. Ceny začínají na 89 900 korunách za verzi v oceli a kůži a končí na 795 000 za variantu posázenou diamanty a doplněnou aligátoří kůží.

Telefon ve vybrané specifikaci si mohou zájemci objednat i na internetových stránkách výrobce. Posléze bude zájemce kontaktován zástupcem společnosti a ten se s ním domluví na termínu dodání přístroje a místě jeho převzetí. Tímto místem musí být jeden z obchodů, kde se Meridiist nabízí – v našem případě tedy jeden z výše zmíněných.