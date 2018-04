Luxusní komunikátor Lamborghini a další novinky Asusu na CeBITu

Minulý týden jsme uveřejnili zprávu o chystaném tajuplném komunikátoru ASUS ZX1, který díky značce Lamborghini ponese punc luxusního zboží. Tehdy však nebyla k dispozici jedna jediná fotografie, o informacích o výbavě ani nemluvě. Natěšení uživatelé tak očekávali, že se hádanka jménem ZX1 rozlouskne na výstavě CeBIT. A nemýlili se.





Společnost ASUS zde ovšem prezentovala ne jeden, ale hned osm přístrojů s Windows Mobile. Všechno ale samozřejmě nejsou novinky, a tak je polovina z vystavovaných přístrojů již poměrně dobře známá.

Asus P550: na velikosti záleží

Asus P550 se chystá zaplnit skulinku, která je způsobena absencí WM komunikátorů s 3,5“ displeji. Tuto skupinu totiž na tuzemském trhu dnes zastupuje pouze poněkud zakřiknuté HTC Panda. P550 ale nabídne v porovnání s HTC citelně lepší výbavu a navíc při zachování rozumnějších fyzických proporcí a koneckonců i hmotnosti, která se vešla do 190 gramů.





P550 poběží na Windows Mobile 6 Professional a použitý čip Intel s taktem 520 MHz spolu s 64 MB operační paměti by měl zajistit dostatečně rychlé reakce na pokyny uživatele. Asus dostal do vínku čtyřpásmový GSM modul s podporou GPRS a EDGE, zavoláme si s ním i v 2 100 MHz pásmu sítí třetí generace. V útrobách přístroje nechybí wi-fi a Bluetooth modul, na infraport ale nespoléhejte. Velký displej úhlopříčky 89 milimetrů bude i přes hrubší QVGA matici vhodný k navigaci. Na zadní straně přístroje je vyveden objektiv fotoaparátu s CMOS snímačem s takřka dvěma miliony buněk. Použitý vyměnitelný akumulátor kapacity 1 530 mAh slibuje slušnou výdrž na jedno nabití.



Asus P550: více informací a technická specifikace



Asus P527: Pegasus už má svého nástupce

Je trošku podivné, že se Asus P526 alias Pegasus na českém trhu objevil až několik týdnů po oficiálním představení jeho nástupce. Ten logicky nese číselné označení P527. Novinka ale mnoho nového nepřinese a tak půjde spíše o funkčně velmi podobný komunikátor ve slušivější skořápce z kartáčované oceli. Rozměry i hmotnost jsou hodně podobné, proporce displeje, osazení pamětí i typ procesoru jsou pak oběma modelům společný jmenovatelem.





Jedinou větší odchylkou tak bude integrovaný wi-fi modul, o který byl pegasus ochuzen. Nově byl zabudován i přijímač FM signálů. Sečteno podtrženo bude P527 průměrně vybavený přístroj, který by mohla spasit pouze rozumně nastavená cena.

Asus P527 − více informací a technická specifikace

Asus P750: současná vlajková loď společnosti

Na prezentaci na CeBITu se objevil i model P750, který se u nás před nedávnem začal prodávat. Papírová výbava vypadá velmi dobře, mírným zklamáním je ale menší displej, který při úhlopříčce jen 66 milimetrů není moc nakloněn ovládání prsty. Tuto nevýhodu ale zčásti smazává numerická klávesnice, díky které nebude třeba používat její virtuální alternativu na dotykovém displeji.





Tento komunikátor s WM 6 pohání 520MHz procesor Intel, kterému sekunduje 64 MB RAM. Uživatelskou FlashROM velikosti 256 MB v případě potřeby zastoupí libovolná karta typu microSD. P750 komunikuje v GSM i UMTS pásmu, kde podporuje datové přenosy GPRS/EDGE i HSDPA. Ve výbavě nechybí wi-fi přijímač a Bluetooth modul s podporou rychlých datových přenosů.





Použití přístroje coby navigace zajistí integrovaný čip SiRF Star III. S vestavěným fotoaparátem s podporou automatického ostření bude možno zaznamenat momentky velikosti až 2 048 x 1 536 obrazových bodů. P750 je velmi dobře vybavený komunikátor, který můžete zakoupit za cenu okolo 16 000 Kč. Ta však působí dosti nadsazeně.

Asus P750 − více informací a technická specifikace

Asus M930: Nokia E90 v ohrožení

Model M930 je jako jediný z představených přístrojů smartphone, tedy zařízení bez dotykového displeje. Naproti tomu nabídne oproti všem ostatním hned dva displeje a stejný počet klaviatur. Z čelní strany tak M930 připomíná běžný smartphone, kterému pod 2“ displejem nechybí numerická klávesnice.









M930 je přístroj konstrukce a la Nokia E90, a tak i nový asus po vyklopení horní části odkryje úplnou QWERTY klávesnici a hlavní displej. Ten při úhlopříčce 2,6“ nabídne atypické rozlišení 400 x 240 obrazových bodů, vzhledem k rozměrům přístroje ale mohl být daleko větší. Srdcem telefonu je procesor Texas Instruments s taktem rovných 400 MHz spolu se 64 megabyty operační paměti, operačním systémem potom je WM 6 Standard.

M930 bude komunikovat v GSM i UMTS pásmu, z datových přenosů je podporováno GPRS, EDGE a HSDPA. Chybět nebude ani wi-fi a Bluetooh modul, satelitní navigaci se výrobce rozhodl do výbavy nezařadit. Ono by to nakonec kvůli drobnému displeji ani nebylo vhodné. Lákadlem bude ale vestavěný fotoaparát, který pořídí až 3Mpix snímky.

Asus M930 − více informací a technická specifikace

Asus P320: odpověď na HTC Touch HTC Touch (Elf) se jako nejprodávanější WM komunikátor vůbec stal, podobně jako Apple iPhone, velkou inspirací pro konkurenci. Svého trpaslíka, který by lámal rekordy v prodejnosti, chce mít evidentně i Asus. Ostatně model P320 to jasně dokazuje. P320 není úplně neznámým přístrojem, psali jsem o něm už v dřívějším článku, kdy ale zatím nebylo známo téměř nic. Dnes již tabulku parametrů známe, a tak můžeme P320 a Touch směle porovnávat. Hned první srovnání, které se týká rozměrů, hraje ve prospěch novinky – P320 je totiž ve dvou dimenzích (šířka a hloubka) menší i lehčí. Základní HW výbava je u obou konkurentů totožná (Texas Instruments 200 MHz, 64 MB RAM/128 MB FlashROM), oba přístroje běží pod Windows Mobile 6 edice Professional. P320 ale k wi-fi, který se objevuje i u HTC, přidává i vestavěnou satelitní navigaci. Touch kontruje displejem s větší úhlopříčkou. P320 zase nabídne komfortnější obsluhu díky šesti tlačítkům (dvojice pro hovory, Start a OK, dvě kontextové). Novinka se blýskne i 2Mpix fotoaparátem s funkcí automatického ostření. Z tohoto stručného výčtu je zřejmé, že HTC Touch bude mít v P320 rovnocenného soupeře, který by se měl prodávat za cenu okolo 300 eur (asi 7 800 Kč). Jedno je ale jisté již dnes, nejmenší WM komunikátor je nově právě Asus P320. Název Asus P320 Rozměry [mm] 55 x 99 x 13,35 Hmotnost [g] 105 Operační systém Windows Mobile 6 Professional Procesor Texas Instruments, 200 MHz SDRAM 64 MB FlashROM 128 MB Paměťový slot microSD Sítě Quadband GSM Data GPRS, EDGE Displej-rozlišení QVGA 320 x 240 pix Displej-barvy 65 536 Displej-úhlopříčka 2,6" (66 mm) wi-fi 802.11 b/g GPS ano Bluetooth 2.0 s EDR Infraport ne Digitální fotoaparát 2.0 mpx Autofocus ano Videotelefonie ne FM rádio ne Baterie [mAh] 1 100 Cena okolo 300 €



Asus M536: chystá se konkurence pro Samsung SGH-i780 Samsung SGH-i780 je jedním z nejočekávanějších přístrojů s Windows Mobile vůbec. Co tolik zajímavého přinese? Předně půjde o první WM komunikátor se čtvercovým displejem rozlišení 320 x 320 obrazových bodů. Svižnost přístroje zajistí 624MHz procesor a 128 MB velká RAM. Samsungu nechybí wi-fi, navigace ani podpora 3G sítí. Rychlou textovou komunikace zajistí úplná QWERTY klávesnice. Představený M536 ale nabídne prakticky totéž, i když bez optického joysticku. Hlavní dominantou zařízení je 2,43“ velký displej s maticí 320 x 320 bodů, pod kterým se nachází čtveřice dotykových tlačítek. Druhým prvkem hodným pozornosti je QWERTY klávesnice, která by díky velkým tlačítkům měla umožnit pohodlné psaní. M536 poběží pod WM 6 Professional, jejichž svižný chod zajistí 330MHz procesor Texas Instruments za vydatné podpory 128 MB RAM. FlashROM bude uživateli k dispozici z asi jedné poloviny, a tak se časem o slovo přihlásí paměťové karty typu microSD. Nový PDA telefon bude komunikovat ve třech pásmech GSM a třech UMTS pásmech. Z datových přenosů můžeme počítat s GPRS/EDGE třídy 10 i HSDPA s teoretickou datovou propustností až 3,6 Mbps. Bezdrátová datová rozhraní završí wi-fi a Bluetooth modul. M536 najde své uplatnění i jako navigace. Vestavěný fotoaparát s 3Mpix snímačem a podporou automatického ostření pořídí (doufejme) slušné snímky. Název Asus M536 Rozměry [mm] 62,5 x 116,9 x 13,9 Hmotnost [g] ? Operační systém Windows Mobile 6 Professional Procesor Texas Instruments, 330 MHz SDRAM 128 MB FlashROM 256 MB Paměťový slot microSD Sítě Triband GSM, Triband UMTS Data GPRS, EDGE, HSDPA Displej-rozlišení 320 x 320 pix Displej-barvy 65 536 Displej-úhlopříčka 2,45" (62mm) wi-fi 802.11 b/g GPS ano Bluetooth 2.0 s EDR Infraport ne Digitální fotoaparát 3.0 mpx Autofocus ano Videotelefonie ano FM rádio ne Baterie [mAh] 1 200 Cena ?



Asus P560: další střízlík se skvělou výbavou Tenké mobilní telefony jsou dnes v módě, a tak tenké linie pomalu, ale jistě ovládají i svět komunikátorů. Dalším zařízením, které se pochlubí nízkou tloušťkou, bude Asus P560, kterému byste v nejužším místě naměřili necelých 13,5 milimetru. Půdorysné rozměry (64,5 x 116,5 mm) už ale tak radostné nejsou. Čelní straně vévodí dotykový displej, který charakterizuje 2,8“ úhlopříčka, QVGA rozlišení a 65 tisíc zobrazitelných barevných odstínů.

Pod displejem je kruhový navigační prvek s potvrzovacím středem, jenž obklopuje čtveřice funkčních tlačítek. Celá čelní strana tak okatě připomíná HTC Touch Cruise, kterému bude P560 zřejmě konkurovat. Hnací jednotkou tohoto WM 6 komunikátoru bude procesor Texas Instruments s taktem 450 MHz spolu se 128 MB operační paměti. Taková výbava by mohla znamenat velmi dobrý výkon, avšak po zkušenostech s čipy Qualcomm MSM7200 si soudy raději nechme až do samotné recenze. Po zaplnění 256 MB FlashROM přijde vhod paměťový slot, který pojme karty microSD. Tento model by měl uživateli nabídnout i vlastní uživatelské rozhraní, které počítá s grafickými efekty při práci s multimédii (listování mezi skladbami, animace).

P560 je i telefon, který si rozumí se čtyřmi GSM a třemi UMTS pásmy. Z datových přenosů je připraveno obligátní GPRS/EDGE spolu s prozatím nejrychlejším HSDPA. Zastoupen je i wi-fi modul standardu 802.11 b/g a Bluetooth 2.0 s podporou EDR. Nezapomnělo se ani na satelitní navigaci, která je nedílnou součástí všech představených komunikátorů Asus. Velmi dobře vypadá i 3Mpix fotoaparát s automatickým ostřením. Název Asus P560 Rozměry [mm] 64,2 x 116,4 x 13,5 Hmotnost [g] 120,5 g Operační systém Windows Mobile 6 Professional Procesor Texas Instruments, 450 MHz SDRAM 128 MB FlashROM 256 MB Paměťový slot microSD Sítě Quadband GSM, Triband UMTS Data GPRS, EDGE, HSDPA Displej-rozlišení 240 x 320 pix Displej-barvy 65 536 Displej-úhlopříčka 2,8" (71mm) wi-fi 802.11 b/g GPS ano Bluetooth 2.0 s EDR Infraport ne Digitální fotoaparát 3.0 mpx Autofocus ano Videotelefonie VGA FM rádio ne Baterie [mAh] 1 150 Cena ?