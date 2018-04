Luxus za pár babek - recenze elegantní Nokie 6080

Nokia s novým modelem 6080 předvedla strategii, která nemá na současném trhu obdoby. Novinka totiž nabízí naprosto shodnou výbavu i specifikaci jako již delší dobu prodávaný model 6070. Nokia 6080 se však prodává o 1 100 Kč dráž. A to není zapříčiněné pouze tím, že je novější. Model 6070 totiž na trhu není tak dlouho, aby jeho cena tak výrazně klesla.

Cenový rozdíl musíme hledat v odlišném zpracování. Jestliže Nokia 6070 je taková šedá myška, tak novinka 6080 je telefon, za kterým se každý otočí. Na svoji třídu, která spadá do nižšího segmentu střední třídy, totiž nabízí velmi povedený design, který by slušel i o poznání dražšímu přístroji.

Nová Nokia 6080 tak zakládá novou kategorii luxusních telefonů nižší třídy. Otázkou zůstává, zda s touto taktikou výrobce uspěje. Model 6080 má pouze průměrnou výbavu, kterou nezachrání ani atraktivní vzhled. Telefon patří do řady přístrojů Series 40, nenabízí však tolik jako dražší modely.

Nokia 6080, levnější dvojče 6070 a model 6020.

Jednoduchý mobil s elegantním designem a vestavěným FM rádiem.

Vzhled - elegantní a reprezentativní

Design nové Nokie 6080 se opravdu povedl. Námi testovaný černý přístroj se stříbrnými klávesami působí důstojně a na první pohled by nikdo nehádal, že se jedná o relativně levný mobil. Vzhled telefonu působí reprezentativně, čemuž na první pohled napomáhá kvalitní podsvícení klávesnice. Ta je tvořena tenkými řádky a podsvícená není samotná klávesa, ale prostor nad ní.

Ještě více by to nové Nokii 6080 slušelo, kdyby byla tenčí. Ale na módní vlnu tenkých mobilů Nokia nevstoupila (s výjimkou úplné novinky 6300) a tak se musíme spokojit s poněkud korpulentnějšími tvary. Rozměry telefonu (105,4 x 44,3 x 18,6 milimetru) jsou naprosto shodné s modelem 6070, to jen dotváří spřízněnost obou přístrojů. Pouze hmotnost luxusněji vypadající novinky je nepatrně vyšší - 91 gramů oproti 88 gramům.

Vzhled Nokie 6080 působí minimalisticky, nic neruší rovné linky. Telefon je v rozích mírně zaoblen, působí však hranatým dojmem. Mimo klávesnice a displeje zaujme na přední straně telefonu pouze malý otvor reproduktoru. Boky telefonu rovněž nenabízejí žádný extravagantní prvek a tak jediným zpestřením čistého vzhledu je proužek s čočkou fotoaparátu na zádech přístroje.

Na lesklé přední straně se zejména mezi jednotlivými řadami kláves drží otisky prstů, které jdou poměrně špatně setřít. S telefonem se dodává standardně hadřík k očištění. K zpracování telefonu nemáme žádné výhrady, stejně jako k použitým materiálům. Kryt baterie jištěný pojistkou nevrže a zdrsněný povrch na zádech telefonu zabraňuje snadnému vyklouznutí z ruky. Novinka se bude nabízet i v provedení se zlatě vyvedenou klávesnicí.

Displej - špatně čitelný na slunci

Displej telefonu s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů přináší poměrně kvalitní zobrazení. Hlavní nectností displeje je však jeho špatná čitelnost na přímém slunečním světle. Displej dokáže zobrazit 65 000 barev. Displej námi testovaného telefonu na nás působil příliš tmavým dojmem, jas však nelze nastavit. Nastavit si můžeme pouze kontrast.

Na plochu displeje lze samozřejmě nastavit libovolnou tapetu a nechybí možnost zvolit jedno z grafických témat, která zahrnují i vyzvánění. I když telefon nabízí možnost zvolení jedné z osmi barevných provedení menu a zvolit si lze i barvu písma na hlavním displeji v klidovém stavu, je čitelnost ze zapnutým tématem horší. Telefon v klidovém stavu bez podsvícení zobrazuje na displeji digitální hodiny.

Baterie - slušná výdrž

Novinka od Nokie používá baterii typu Li-Ion s kapacitou 820 mAh. Podle údajů výrobce by měl telefon vydržet v pohotovostním režimu až 300 hodin. Změnou oproti modelu 6070 je deklarovaná výdrž hovorového času. Ten by měl dosahovat až tří a půl hodiny oproti hodinám třem. V našem testu, při němž telefon nebyl vystaven přílišnému používání, vydržela Nokia 6080 na jedno nabití sedm dní. Telefon jsme na noc nevypínali a údaj zahrnuje přibližně hodinový poslech vestavěného rádia.

Ovládání - klasika ala Nokia

Způsob ovládání nové Nokie 6080 se nijak neliší od dalších modelů výrobce. Hlavním ovládacím prvkem je čtyřsměrná navigační klávesa s potvrzováním uprostřed. K navigační klávese máme připomínku. Její ovládání stěžuje příliš úzký proužek hran a tak se nejlépe ovládá nehtem. Navigační klávesu doplňují dvě kontextové klávesy a na levém boku umístěné dvousměrné tlačítko pro regulaci hlasitosti.

Pro kontextové klávesy, stejně jako pro jednotlivé pohyby navigační klávesy, lze v pohotovostním režimu přiřadit specifické funkce. Telefon také nabízí hlasové ovládání, nejprve je však nutné naučit telefon jednotlivé příkazy. V menu se lze pohybovat pomocí klávesových zkratek.

Hlavní menu Nokie 6080 může být zobrazeno buď v řádkovém seznamu nebo pomocí matice 3 x 3 ikony. Na displej se však tímto způsobem nevejdou všechny položky a tak je nutné použít posun dolů. K samotné alfanumerické klávesnici nemáme výhrady, vzhledem k šířce jednotlivých kláves se opět nejlépe ovládá nehty. Zdvih kláves je optimální a odezva telefonu rychlá.

Telefonování - časované profily

Telefonní seznam nové Nokie pojme 500 vícepoložkových kontaktů. K jednomu kontaktu lze zadat pět telefonních čísel a dalších pět položek. Všech pět položek můžou být například e-mailové adresy. Nechybí možnost přiřadit obrázek nebo fotografii.

Přiřadit specifické vyzvánění pro kontakt však není možné. To lze jen u skupin volajících, které lze libovolně pojmenovat a přiřadit jim rovněž vlastní obrázek. Vyzvánění může být ve formátu MP3, do paměti se však vejde tak jedna skladba. V profilech, kterých je šest, lze jednotlivé skupiny volajících filtrovat. Profily také mohou být časované a přepínat je lze pomocí tlačítka pro zapnutí/vypnutí pro výrobce tradičně umístěného na vrchu telefonu.

Vyhledávat v telefonním seznamu můžeme postupným zadáváním znaků. Zvolit lze používanou paměť: SIM kartu, paměť telefonu, oboje dohromady. Kvalita reprodukovaného zvuku je na standardní úrovni a potěší dostatečně silný hlasitý odposlech. Průběh telefonního hovoru lze nahrávat a vytáčet kontakty můžeme pomocí hlasového příkazu. Telefon pracuje ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz) a nechybí funkce Push to Talk.

Zprávy - nechybí e-mailový klient

Telefon zvládá jak klasické textovky SMS tak také multimediální zprávy MMS. V editoru textových zpráv telefon zobrazuje počet zbývajících znaků a také pořadí právě psané vícenásobné zprávy. Se zapnutým prediktivním slovníkem T9 telefon píše zprávy s diakritikou, ale neodesílá je tak. Nedochází proto ke zkracování zpráv. Nechybí doručenky. Zvolit lze tři velikosti fontu písma a tak telefon vyhoví i uživatelům se zhoršeným zrakem.

Editor multimediálních zpráv MMS není příliš přehledný, protože při editování zprávy nezobrazuje vloženou fotografii. Tu lze zobrazit až při náhledu. Přímo z editoru můžeme pořizovat snímky a nahrávat zvukové záznamy. Do MMS zprávy lze také vložit vizitku a upomínku z kalendáře. Maximální velikost MMS zprávy nemůže být větší než 100 KB.

Nová Nokia také nabízí e-mailový klient a klient pro Instant Messaging. E-mailový klient podporuje protokoly POP3, IMAP4 a SMTP. Nechybí možnost zabezpečení. Do zpráv elektronické pošty lze vkládat i přílohy. E-mailový klient v telefonu obstarává Java aplikace a tak jeho spuštění chvíli trvá. Omezena je tím i spolupráce s ostatními funkcemi telefonu.

Další funkce - kvalitní rádio

Hudební přehrávač testovaná Nokia nemá. Na skladby by nestačila ani vestavěná paměť, která má kapacitu 4,3 MB. Poslouchat hudbu lze však pomocí vestavěného stereofonního FM rádia. K telefonu se standardně dodává stereo handsfree (model 6070 má pouze jednosluchátkové HF). Kvalita reprodukce je na poměrně slušné úrovni, to platí i při použití vestavěného reproduktoru. Uložit lze až 20 stanic a ty lze pojmenovat. Rádio hraje i na pozadí.

Připojit telefon k počítači můžeme přes infračervený port, který je umístěn na pravém boku telefonu, nebo pomocí datového kabelu. Telefon má Pop-Port konektor. Nokia 6080 podporuje datové přenosy GPRS třídy 10 a EDGE třídy 6. Datové přenosy lze využít pro xHTML internetový prohlížeč.

Další výbavu obstarává přehledný kalendář, který nabízí měsíční, týdenní a denní náhled. Upomínky můžeme zadávat v několika kategoriích. Nechybí možnost zapsat telefonní číslo, e-mailovou nebo internetovou adresu, kterou lze přímo použít. Dále se v telefonu nachází budík s opakováním, úkolovník, poznámkový blok s možností zadat poznámku dlouhou až 3 000 znaků, jednoduchá kalkulačka s převodníkem měn, stopky a odpočítávání.



Fotografie pořízené telefonem.

Testovaný telefon podporuje Javu MIDP 2.0 a v jeho výbavě jsou dvě hry: Canal Control a Sudoku. Nechybí ani další Java aplikace: kalkulačka s rozšířenými funkcemi, převodník fyzikálních veličin a světový čas. V telefonu najdeme také hlasový záznamník, který umožňuje pořizovat až pět minut dlouhé nahrávky. Rádio však nahrávat nelze.

Fotoaparát - špatná kvalita

Fotoaparát má Nokia 6080 pouze do počtu, jelikož jeho kvalita nikoho neoslní. Fotoaparát má nízké rozlišení VGA a pořízené snímky se hodí tak akorát do zpráv MMS. Ale nutno dodat, že fotografie vypadají špatně i na displeji telefonu. Telefon umí nahrávat i video. Vedle čočky fotoaparátu se nachází zrcátko pro pořizování autoportrétů, blesk testovaná Nokia nemá.

Sečteno podtrženo