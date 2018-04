Lupa pro vaše Pocket PC (minirecenze programu Windows Mobile Lens)

Potřebujete čas od času na displeji vašeho Pocket PC něco přiblížit? Pak můžete vyzkoušet program Windows Mobile Lens, který plně zastane lupu.

Program Windows Mobile Lens je určen pro kapesní počítače s platformou Pocket PC 2002 a vyšší.

Aplikace funguje jako lupa ve vašem kapesním počítači. V nastavení programu stačí zvolit rozměry lupy, a také rychlé spuštění hardwarovým tlačítkem.

Program spustíte tak, že kliknete na jeho zástupce, nebo zmáčknete hardwarové tlačítko, které jste si před tím pro tento účel nadefinovali. Ihned po zapnutí aplikace se objeví na displeji vašeho kapesního počítače čtverec či obdélník (záleží, co jste si nastavili), který bude sloužit jako zoom. A nyní si už můžete přiblížit to, co potřebujete.

Lupou se posouvá pomocí stylusu. Pokud budete chtít aplikaci ukončit, stačí podržet delší dobu stylus na obrazovce. Následně se vám zobrazí menu, kde je mimo jiné i nastavení, ale také zástupce pro ukončení programu.

Aplikace stojí $ 12.00, což se nám za lupu, která nemá jiné využití, zdá poměrně dost. Ale možná si Windows Mobile Lens najde své příznivce. K dispozici je i časově omezená verze zdarma, program si můžete zakoupit ZDE.