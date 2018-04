Nové lumie budou mít nejlepší fotoaparáty na trhu

Lumie se oproti ostatním telefonům s Windows Phone chlubí několika nadstandardními aplikacemi v čele s off-line navigací Nokia Autem zdarma. Fotoaparát s technologií PureView by pak mohl pro novou generaci s Windows Phone 8 znamenat slušný náskok. Ten budou potřebovat, proto nepředpokládáme, že by Nokia nasazení PureView odkládala.

Pureview Technologie PureView využívá převzorkování pixelů a díky obřímu počtu buněk na snímači a jejich následnému spojení v superpixel nahradí v jistých mezích optický zoom (více o PureView v Nokii 808 čtěte v dřívějším článku).

Američané mohou očekávat brzké rozšíření lumií i mezi další operátory, aktuálně je mohou výhodně koupit jen zákazníci AT&T a T-Mobilu. V zákulisí již ale pravděpodobně probíhají námluvy s největším tamním poskytovatelem telekomunikačních služeb, společností Verizon.

Nokia již dříve odmítla propůjčit technologii Pureview jiným výrobcům, vůli ji rychle integrovat do fotoaparátů řady Lumia naopak šéf produktového marketingu Nokie Vesa Jutila potvrdil už koncem května.

Fotoaparátem s PureView se doposud chlubí pouze Nokia 808 představená v Barceloně během letošního MWC. Nevýhodou přístroje je dnes v podstatě odepsaný Symbian, který Nokia přejmenovala na Belle.

Patenty a technologie

Inženýři vývojového centra pak převádějí spoustu návrhů do reality: aktuálně pracují na ohebných displejích, živí je i koncept telefonu s displejem až k jeho okrajům.

Úsilí je věnováno také integraci chytrých funkcí, které by uživatelé ocenili v běžném životě. Telefon by například sledoval pomocí polohových služeb pozici uživatele a po návratu z práce domů by automaticky skryl veškeré pracovní záležitosti. Pokud by se pak telefon dostal do dětských rukou, detekoval by jejich menší velikost a odepřel přístup k nastavení telefonu i e-mailovým účtům.

Nokia disponuje obrovským arzenálem patentů, aktuálně jich je něco přes 30 tisíc. Firmy v mobilním byznysu jich využívají v současnosti zhruba třetinu a Nokii platí licenční poplatky. Finská firma díky nim získá zhruba miliardu dolarů ročně.