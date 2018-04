Výprodej špičkové lumie dorazil do Česka. Třetina dolů a slušný dárek

Lumie 950 a 950 XL se začala prodávat loni v prosinci. Startovací cena byla poměrně vysoká. Model 950 stál 16 500 korun, větší Lumia 950 XL 19 000 korun. Dnes koupíte u O2 model 950 za 9 995 korun, Lumii 950 XL pak za 11 995 korun. Navíc u obou s bonusem v podobě dokovací stanice Display Dock v hodnotě 2 990 korun.

Že mobily po čase zlevňují, je naprosto běžné. Ale aby cena po půl roce klesla tak výrazně jako u lumií, není obvyklé. Přitom na trhu není nástupce a ani se žádný nechystá. A v tom je pravděpodobně důvod tak výrazných slev. Microsoft čistí sklady a je zřejmé, že celou modelovou řadu Lumia, kterou drží od převzetí Nokie, ruší.

Microsoft podle mnoha indícií plánuje na příští rok přinést na trh zcela nový smartphone, který by se měl zařadit do rodiny jeho konvertibilních počítačů Surface. Navíc se Microsoft nedávno zbavil celé mobilní divize po Nokii, prodal i výrobu obyčejných mobilů a ochranné známky Nokia, které mohl pro tyto přístroje používat (více zde).

Už v dubnu v USA dával Microsoft k jedné Lumii 950 XL druhý model 950 zdarma, což je opět extrémní případ v kategorii luxusních přístrojů, které jsou na trhu jen krátce. V Česku pak v dubnu jeden z distributorů přidával k top modelům levnou Lumii 550 (více zde).

Přímo v českém obchodě Microsoftu zatím zůstávají u obou modelů zhruba stejné ceny jako na počátku prodeje, u ostatních obchodníků se cena Lumie 950 pohybuje od 9 000 korun za přístroje z šedého dovozu, přes nabídky přístrojů z české distribuce okolo 12 000 korun po původní prodejní ceny.

Nabídka obou Lumií 950 u O2 je velmi atraktivní. Není pravděpodobné, že by Microsoft systém Windows 10, který oba modely používají, někdy v blízké době výrobce opustil. Naopak, přímo slíbil jeho další rozvoj. Jenže kdo si dnes stěžuje na omezený výběr aplikací pro tento systém, bude muset počítat s tím, že lepší to v nejbližší době nebude. Uvidí se, jak dopadne Surface Phone a jak s celým ekosystémem naloží Microsoft do budoucna.

Komu ale současná nabídka aplikací stačí, bude s oběma přístroji spokojen. Výkonu mají dost, foťák je výborný a cena v podstatě skvělá. Dokovací stanice pak z telefonu v omezené míře udělá počítač s velkým monitorem.