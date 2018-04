Poslední šance Microsoftu v prodeji. Ceny jsou přijatelné

Lumie 950 a 950 XL jsou špičkové smartphony, které používají nejnovější systém Windows 10 Mobile. Novinky se oficiálně začaly prodávat na našem trhu.

Ceny jsou vzhledem k výbavě přijatelné. Nové lumie jsou levnější než obdobná konkurence. Lumia 950 s menším displejem vyjde na 16 499 korun, větší model s přídomkem XL pak na 18 999 korun.

Microsoft při zahájení prodeje spustil akci, ve které lze k Lumii 950 XL dostat zdarma Display Dock. Akce probíhá prostřednictvím oficiálního obchodu Microsoft Store od 1. prosince do 31. ledna 2016, a to až do vyčerpání skladových zásob.

Display Dock udělá z nových lumií téměř běžný počítač. Ke smartphonu jde pomocí něho připojit monitor, klávesnici i myš. Smartphone lze přitom nadále normálně používat.

Lumia 950 i Lumia 950 XL mají displeje s ultravysokým QHD rozlišením

(1 440 × 2 560 obrazových bodů) a špičkové fotoaparáty PureView. Vybaveny jsou výkonnými procesory a mají dostatek operační paměti (více o novinkách zde).

Podívejte se, jak Microsoft udělá ze smartphonu počítač: