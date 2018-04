Top Lumie mají být skvělé. Microsoft mobilně restartuje 6. října

Příznivci smartphonů od Microsoftu by si měli zapsat do deníčků datum 6. října. V ten den americký softwarový gigant představí nové špičkové Lumie 950 a 950 XL a nástupce tabletu Surface Pro 4. Akce se odehraje v New Yorku a začíná v 16:00 středoevropského času.

Všechny novinky budou používat nový systém Windows 10. Uvedený termín by tak mohl být zároveň datem uvolnění nového systému i pro starší přístroje.

O nových Lumiích 950 a 950 XL toho bylo napsáno už dost, výrobce totiž hodně detailů před premiérou neuhlídal. Půjde o špičkové smartphony, které budou vybaveny displeji s vysokým rozlišením QHD. Menší chystaná Lumia bude mít 5,2palcový displej, větší 5,7palcový.

Kvalitní by měly být fotoaparáty PureView s rozlišením 20megapixelů. Ve výbavě nebudou chybět konektory USB Type-C nebo Iris skener oční duhovky. Chybět by neměla ani podpora bezdrátového nabíjení (více o chystaných Lumiích zde).

Chystaný tablet Surface Pro 4 by měl mít podle serveru The Verge stejnou konstrukci jako předchozí modely stejné řady. Displej má mít větší rozlišení a celý přístroj má být tenčí a lehčí. Chybět podle všeho nebude senzor otisků prstů a vylepšená klávesnice.