Nokii se nedaří uvedení Lumie 900. Telefon má problém s daty

Závada může způsobit, že novinka s operačním systémem Windows Phone ztratí funkci datového připojení. Chyba by měla být odstraněna na počátku příštího týdne. Nokia v prohlášení zdůraznila, že problém je spojený se softwarem přístroje, ne hardwarem, sítí nebo operačním systémem Windows Phone. Aktualizace softwaru, která problém vyřeší, má být k dispozici 16. dubna.

Nokia nabídla všem uživatelům, kteří si telefon již koupili nebo koupí do 21. dubna, kredit 100 USD (1 900 Kč) na služby amerického operátora AT&T. Tato částka odpovídá ceně telefonu s dvouletým kontraktem.

Zpráva může být podle analytiků ranou pro Nokii, která vkládá v nový telefon velké naděje, zvláště ve Spojených státech. Nokia ztrácí pozici na trhu chytrých telefonů kvůli silné konkurenci amerických firem Apple a Google a jejich operačním systémům iOS a Android. Přispívá k tomu i její slabý výkon ve Spojených státech. Přístroje Lumia jsou pak její první telefony s operačním systémem od Microsoftu, které ji mají pomoci získat lepší pozici na trhu.

Lumia 900 se začala v USA prodávat 8. dubna prostřednictvím operátora AT&T a Nokia se předvedla ve velkém. Firma uspořádala přímo na náměstí Times Square v New Yorku akci se světelnými efekty a také několika celebritami. Uvedení na celosvětové trhy pak Nokia plánuje v tomto čtvrtletí, do Česka by se telefon měl dostat v průběhu května.