Lumie 850, 750 a 550 odhaleny. Ve výbavě zatím chybí LTE

Informace přinesl server WMPowerUser a dodává, že jsou to prototypové specifikace. Výbava se tak ještě může změnit. Samozřejmostí je přítomnost nového systému Windows 10 Mobile. Uvedené modely by měly být prvními smartphony s tímto systémem.

Lumia 850

Nejvybavenější z uniklých Lumií bude model 850. Ten bude mít pětipalcový displej s ne zcela standardním rozlišením 1 280 × 768 obrazových bodů. Displej bude krýt odolné sklíčko Gorilla Glass 3. Fotoaparát PureView bude 10megapixelový a vybavený optikou Carl Zeiss. Nechybí automatické ostření a blesk. Přední kamerka bude pětimegapixelová.

Lumia 850 bude používat čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 410 s taktem 1,4 GHz a grafický čip Adreno 306. Operační paměť bude mít kapacitu 1 GB, uživatelská paměť potom 16 GB. Uživatelské úložiště bude možné zvětšit pomocí paměťových karet.

Podle uniklých informací by Lumia 850 neměla podporovat sítě čtvrté generace LTE. Doufám, že se to ještě změní. Bez LTE by byl telefon na většině trhů neprodejný. Zatím je potvrzena jen podpora datových přenosů HSPA. Nechybí wi-fi 802.11 b/g/n, DLNA, Bluetooth apt-x nebo GPS/Glonass navigace. Baterie má mít kapacitu 2 650 mAh.

Lumia 750

O něco hůře vybavený model 750 bude mít podle dostupných zpráv rovněž pětipalcový displej, tentokrát už s tradičním HD rozlišením 1 280 × 720 obrazových bodů. Opět bude kryt sklíčkem GG 3. Fotoaparát s optikou Carl Zeiss bude osmimegapixelový s automatickým ostřením a LED bleskem. Přední snímač bude pětimegapixelový.

Procesor bude opět Snapdragon 410 ovšem s nižším taktem 1,2 GHz. Neliší se operační paměť, ta uživatelská bude mít kapacitu 8 GB a bude rozšiřitelná. Další výbava se oproti modelu 850 neliší. Opět tak není potvrzena podpora sítí čtvrté generace LTE. Baterie má mít stejnou kapacitu jako vyšší model.

Lumia 550

Nejjednodušší z uniklých Lumií, model 550, má mít pětipalcový displej s nízkým rozlišením 960 × 540 obrazových bodů. Displej bude opět krytý sklíčkem GG 3. Pětimegapixelový fotoaparát bude vybaven automatickým ostřením a LED bleskem. Přední kamerka je dvoumegapixelová.

Lumia 550 bude používat čtyřjádrový procesor Snapdragon 210 s taktem 1 GHz. Grafický čip bude Adreno 304. Operační paměť nabídne kapacitu 1 GB, uživatelské rozšiřitelné úložiště pak 8 GB. Další výbava se nelišší od vyšších modelů. Baterie bude mít kapacitu 1 905 mAh.