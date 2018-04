Lumia 830 je první smartphone s logem Nokia by Microsoft

Microsoft po dokončené akvizici Nokie připravuje další smartphone z řady Lumia. Na Lumii 830, která míří do střední třídy, zaujme nejen fotoaparát PureView ale také značka „Nokia by Microsoft“ na zadní straně. Je to možná první krok k postupnému vymazání značky Nokia ze světa chytrých telefonů.