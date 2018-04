Lumia 610 se ukazuje. Bude to hezčí a levnější Windows Phone než 710

Snímek údajné Nokie 610 přinesl jako první server nok4us.com. Obrázek, který vypadá jako typický produktový snímek Nokie, jen v nízkém rozlišení, prý serveru poskytl anonymní zdroj přímo z Nokie.

Server i zdroj uvádí, že levná 610 má mít podstatně líbivější design než doposud nejlevnější Windows Phone Nokia – Lumia 710. Tělo má v sobě ukrývat křivky elegantního modelu C7 a také původního Windows Phone konceptu od Nokie. Snímky mají kryt s neobvyklou texturou, k dispozici jistě budou i konzervativně laděné kryty. Podobně jako u modelu 710 budou kryty výměnné.

Prakticky jisté je, že novinka dostane novou verzi operačního systému s označením Tango. Ta má mimo jiné přinést nižší hardwarové nároky. Něco už Microsoft naznačil koncem loňského roku, když trochu potajmu snížil nároky na hardware Windows Phone. Novým minimem je 256 MB RAM (namísto 512), přístroje nemusí mít fotoaparát.

Přesnou podobu specifikací ale zatím neznáme a ani uniklé informace o Lumii 610 (možná se bude jmenovat jen Lumia 600) nám je neprozradí. Telefon má mít údajně právě 256 MB RAM a 3,5 palcový displej s prozatím neznámým rozlišením. Nedivili bychom se ale, kdyby to z doposud požadovaných 800 x 480 pixelů kleslo. Fotoaparát má mít rozlišení 5 megapixelů a přisvětlovací diodu.

Ruský server WP7Forum přinesl před nedávnem první screenshoty nové verze Tango. Systém prý dostane několik drobných vylepšení, jako například schopnost automaticky stahovat aktualizace aplikací (ty musel uživatel potvrzovat ručně) a možnost do telefonu předinstalovat namísto šestnácti aplikací programů čtyřicet. To vylepší možnosti výrobců, jak telefony přizpůsobit a odlišit se od konkurence.

Tango také bude umět spravovat kontakty na SIM a do MMS zpráv půjde přidat více příloh. Zajímavé prý má být, jak se systém vypořádá s pouhými 256 MB RAM. Některé náročné aplikace prý nepůjdou nainstalovat a dlaždice aplikací třetích stran se nebudou moci automaticky aktualizovat. Zařízení také nedovolí spravovat podcasty a streamované video bude muset mít formát H.262 v2 s datovým tokem menším než 4 MB/s.

Ale zpět k Lumii 610. Premiéra novinky v Barceloně je prakticky jistá i podle našich zdrojů. Tiskovou konferenci svolala Nokia na pondělní ráno na svůj stánek na výstavišti. Zda bude novinka vypadat jako na obrázcích, to ale prozatím nevíme – každopádně by to nebylo od věci, změna oproti 710 je pozitivní.

Všeobecně se očekává, že Nokia ukáže v Barceloně novinky dvě – krom levného modelu i evropský top-model. Ten bude podle všeho jen mírně upravenou verzí v Americe nedávno představené Lumie 900, pokud tedy vůbec k nějakým změnám v hardwaru dojde.