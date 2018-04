Zvyknete si na chybějící Nokii? Testujeme smartphone s logem Microsoft

Lumia 535 je prvním smartphonem, který je od začátku prezentován jako Microsoft Lumia. Firma tuto zamýšlenou změnu oznámila už v říjnu loňského roku, nová Lumia pak konec značky Nokia na smartphonech zpečetila při svém uvedení v listopadu. Teď se nám Lumia 535 dostala do rukou a my si zvykáme na nová loga na telefonu.

I po týdnu používání si jiného loga na telefonu stále čas od času všímáme jako neobvyklé novinky. Smartphony se značkou Nokia měly většinou logo nad displejem a také na zádech a přesně tady se teď nacházejí loga Microsoftu. Nad displejem je tentokrát uprostřed a pouze v textové podobě, uprostřed zadního svítivě zeleného krytu je pak výrazné černé logo Microsoft i se čtveřicí čtverečků, tedy v plné grafické podobě.

Od Microsoftu je to doslova revoluční krok. Logo redmondské společnosti se totiž dosud nikdy na mobilních telefonech neobjevilo. Nebylo ani na přístrojích Kin, se kterými se Microsoft neúspěšně pokoušel proniknout do světa mobilních telefonů v roce 2010 (více zde). Tyto přístroje měly na zádech kromě loga Kin a nápisu Windows Phone (byť operační systém Windows Phone nepoužívaly, měly vlastně jeho nechytrého předchůdce) také logo Verizonu (operátor, který je krátce nabízel) a Sharpu, což byl výrobce přístrojů. Microsoft možná věděl, proč sem vlastní loga nedával. U koncových uživatelů nepatří ke zrovna milovaným značkám.

Jenže teď se snaží tradiční výrobce operačních systémů svou pozici změnit. Velkým prostředkem k tomu mají být třeba i nová chystaná Windows 10, která budou mít na počítačích i smartphonech mnoho společného (více zde). A Microsoft se v nové éře za svou značku nestydí, ba naopak. Nedávno kvůli tomu dokonce své logo po velmi dlouhé době změnil.

Microsoft chce být uživatelům bližší, proto neváhal logo Nokia na smartphonech s Windows Phone vyměnit možná až nečekaně rychle. Třeba i proto, že na lumiích nikdy nebylo logo operačního systému Windows Phone, jen start tlačítko dole pod displejem připomínalo přítomnost tohoto systému. Ani nová Lumia 535 na sobě nemá logo systému Windows. Je to i příprava na to, že nadcházející generace systému už se nebude jmenovat Windows Phone, bude prostě zařazena do rodiny Windows 10.

O co rychleji změna přišla, o to více si budou muset zákazníci zvykat. Otázkou je, kolik z nich bude oplakávat zmizení značky Nokia. A kolik se naopak nebude chtít smířit s logem Microsoft. Jak zaznělo na nedávné tiskové konferenci Microsoftu o novinkách ve Windows 10, firma chce, aby její systém zákazníci milovali. Šéf Microsoftu Satya Nadella to zopakoval několikrát a vysloveně řekl, že chce, aby Windows 10 byla nejzbožňovanějšími Windows.

A pokud budete zbožňovat samotná Windows, na tom logu tak moc nesejde. Do podzimu, kdy se Windows 10 objeví, si na něj už stejně nejspíš zvykneme. I pro nás je zatím trochu neobvyklým zjevem na telefonu. Ale důležitější než logo je přece samotný produkt.

Lumia 535 je výborný levný smartphone, alespoň to můžeme říci po našem prvním týdnu s ní. A Windows 10, zatím vlastně jen podle prezentací, vypadají jako výborný operační systém. Snad se to Microsoftu podaří.