Lubákovy fonty

My, v našich končinách, jsme měli díky diakritice dlouho smůlu - případné změny fontů se nám vyhýbaly (= nebyly lokalizovány), a až po příchodu aplikace Interpilot se objevily první pokusy udělat něco s vestavěnými fonty.

Pak se objevily nové lokalizace, "Tall" fonty z Interpilota v nich přestaly fungovat a vývoj šel dál. Handshigh přišla se svým FontBucketem (ovšem zase bez češtiny) a výrobci kancelářských programů přišli postupně s nástroji, jak převést fonty TrueType z Windows do PalmOS, což jde s různými úspěchy i pro češtinu. Objevily se totiž počítače, u kterých mělo smysl takto začít uvažovat - HandEra330 s rozlišením 240 x 320 pixelů a pak Sony Clié s 320 x 320 a posléze 320 x 480 pixelů. To jsou již rozlišení, u kterých stojí za to si s fonty trošku pohrát.

Objevil se FontHack ve verzi 4.0, což je aplikace, která umí změnit font volitelně v několika aplikacích, či ve všech najednou.

Proč bychom vlastně měli vymýšlet nové fonty - nestačí nám ty původní?

Důvodů pro změnu fontu je několik a bavíme se o nich taky v rozhovoru s Lubákem v druhé polovině tohoto článku.

Především co uživatel, to jiné požadavky. Každému vyhovuje jiný typ fontu - na Windows třeba reprezentované trojicí Arial - Times - Courier. FontHack umožňuje zvolit si font, který nejvíc odpovídá vaší představě.

Dále: Jsou různé situace a do nich se hodí různé fonty. Jiný font můžete chtít pro dlouhou četbu knihy (aby čtení bylo co nejpohodlnější), jiný pro svůj přeplněný diář (úzký font, aby se vešlo na displej co nejvíc znaků) a podobně. FontHack umožní selektivně nastavit fonty pro tyto různé situace.

Ale asi největším důvodem u handhleldů Clié je samotný Hi-Res font, který je velmi tenký a v horších podmínkách málo kontrastní a hůře čitelný.

Rozdíl mezi základním HR fontem na Clié (vlevo) a oblíbeným OS5 HR fontem (vpravo). Font použitý v menu je HR-bold:



I majitelé PalmOS zařízení s klasickým rozlišením 160 x 160 pixelů mohou svoje fonty modifikovat. Prostor pro změnu fontu není na těchto displejích tak velký, ale i zde může napomoci lepší čitelnosti znaků. Dnes popisované fonty od Lubáka jsou však určené pro HiRes rozlišení v handheldech Clié.

Co do toho?

Takže aplikaci i důvody pro její používání bychom měli. Zbývá "maličkost" - co do ní. Tedy vlastní znakové sady. Výrobci software je většinou nepodporují, a tak vznikla pověstná mezera na trhu, kterou pro Clié zaplnil svými fonty právě Lubo Veselovský, který je v PalmOS komunitě znám jako Lubák.

Nebudu zde popisovat typy fontů, které Lubo vytvořil -. s těmi se můžete seznámit na jeho stránkách, popřípadě si o nich přečíst článek autora na pilot.sk. Je jich dost a pokryjí jistě všechny vaše potřeby i požadavky. Vzhledem k tomu, že součástí zmíněných stránek je i návod "k použití", tedy k vlastnímu nastavení fontů ve FontHacku, uvedu zde jen některé svoje zkušenosti.

Přes ICQ jsem si na téma fontů popovídal i s Lubákem:

Proč jsi vlastně ty fonty vytvářel? Komu by se mohly hodit?

No, všechno to začalo, když jsem si koupil první Palm Vx a když jsem na něj neměl pořádné slovenské znaky. Takže asi tehdy jsem vytvořil první SK-CS (společné) fonty pro Font Hack. Následně jsem upravil i Interpilot pro společné CS kódování. Dál to byly úpravy lepší čitelnosti fontů - myslím, že i ty jsi mi tehdy posílal Tall font a Zulda taky.

Před rokem jsem si koupil Clie N610C, kde už ani Interpilot ani FontHack nefungoval. Objevil jsem ruskou verzi Pilocu pro Sony Clié HR. A tuto ruskou verzi jsem upravil zase pro CS kódování. Takže první PiLoc po ruském byl československý. Poslal jsem to přímo autorům PiLocu - ti mi ještě poradili pár úprav a CS PiLoc byl na světě. A při práci s PiLoc jsem se dostal k prvním HR fonům pro Clié. Dál jsem objevil nějaký program NDMFont, který umí konvertovat TIF fonty na Palm fonty. Tak jsem udělal řadu fontů SansSerif a Tahoma.

U Hires fontů je největší problém v tom, že každý znak se musí vyrobit v normální velikosti a zároveň v poloviční velikosti. A tyto velikosti musí sedět přesně. Takže každý znak jsem musel překontrolovat a případně upravit. Tím pádem je ale většina NonHR fontů jen kvůli správným rozměrům HR fontů a nejsou velmi čitelné.

Pak jsem objevil fonty HandEry, které jsem překonvertoval na HR fonty taky. Osobně si myslím, že HandEra fonty jsou velice pěkné a čitelné.

No a když se objevil PalmOS5 a jeho fonty, tak jsem tyto fonty kompletně upravil pro FonHack. OS5 se dělal nejhůř, protože jsem to všechno musel udělat ručně - nepodařilo se mi nijak dostat tento font z OS5 do nějakého normálního formátu. A po úspěchu většiny těchto fontů jsem udělal i verze pro CS.

Máš nějaký přehled, které fonty jsou mezi uživateli nejoblíbenější a nejpoužívanější?

Nejpoužívanější je jednoznačně OS5, potom SandSerif 22.

A které bys ty osobně doporučil a pro jaké situace?

Těžko něco někomu doporučovat. Každý má jiné potřeby a jiný zrak, nejlepší je to vyzkoušet. Standardně bych doporučil ten OS5 pro většinu aplikací. Já používám OS5 pro všechno, pak HandEra18B pro databáze a SansSerif22 pro knihy.

Proč by si (podle tebe a tvých zkušeností) měli chtít majitelé Clié změnit font?

Původní font je velmi tenký a tím pádem i málo výrazný (má tloušťku jenom jeden pixel). Takže tlustší fonty jsou lépe čitelné. Něco podobného vytvářel i nějaký Japonec, který programově zkonvertoval Clie fonty na Bold - HRFontMapper - viz http://www.jade.dti.ne.jp/%7Eimazeki/palm/HRfm/index-e.html

Jsou tvoje fonty použitelné i na jiných rozlišeních? (160 x 160, 240 x 320)

Ne, bohužel nejsou.

Co bys nám řekl o sobě? Tvůj handheld už známe, tak nám řekni svůj TOP10 PalmOS aplikací - které máš nejraději a pravidelně je používáš.

ActionNames, MegaLauncher (nyní LauncherX), McFile, iSilo, HandStory, ThinkDB 2. A hacky: AlertHack, Crash, FontHach 123 a TealLaunch.