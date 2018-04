V zahraničí jsou Čechům rychlá data zatím zapovězena. Musí se šourat

O tom, že v mnoha zemích Evropské unie a i jinde jsou s pokrýváním území rychlými mobilními daty v sítích LTE před námi, není sporu. Jenže v praxi si to nevyzkoušíte. Bez ohledu na to, jestli máte předplacenku nebo tarif nebo jestli máte tarif za 300 korun nebo tarif za 1 500 korun s datovým roamingem v ceně. Zatím totiž čeští operátoři datový roaming v sítích LTE nenabízejí a platí to i obráceně pro cizince cestující do Česka. Podle jejich vyjádření se na tom pracuje a první zahraniční LTE sítě budou dostupné ještě do konce roku.

Lukáš Hrabal z tiskového oddělení T-Mobile k tomu uvádí: „V posledních říjnových dnech dokončujeme důkladné ověřování všech součástí našeho systému, spuštění pilotního provozu LTE roamingu s prvním partnerem (Telekom Deutschland) chystáme nejpozději počátkem listopadu tohoto roku. Plně komerční provoz dostupný pro všechny zákazníky a propojení s dalšími roamingovými partnery, primárně v Evropě, pak bude následovat v dalších týdnech.“ Obdobně se vyjádřila i mluvčí Vodafone Markéta Kuklová: „Na spuštění LTE v roamingu pro naše zákazníky již intenzivně pracujeme a o jeho spuštění budeme informovat.“

Pokud se například v Německu budete pohybovat po dálnicích a po větších městech, tak většinou budete mít rychlá data v 3G sítích. Vcelku často základní 3G, které je u nás spíš výjimečné, protože když v Německu pokrývali operátoři zemi touto tehdy aktuální technologií, tak v Česku se o tom jen kavárensky debatovalo.

Problém ale nastane, když se dostanete mimo města a nemusí to být zrovna východoněmecký venkov, který je podle map pokrytí hodně opomíjen.

Pro LTE potřebujete mobil s podporou LTE a novou SIM Pokud na vašem mobilu s podporou LTE nevidíte ikonku LTE, tak si musíte nechat vyměnit SIM u operátora. V Česku operátoři datové sítě u tarifů nerozlišují, takže do LTE sítě se dostanete i u základních tarifů.

Zkuste si třeba zajet kousek za hranice, třeba do Bavorského lesa (německá strana Šumavy). Když natrefíte na EDGE, budete mít vyhráno. Velmi často si dokonce ani nezavoláte a budete muset měnit roamingového operátora. Na bavorském venkově prostě běžně na 3G nenarazíte, opět jen ve městech a v lepším případě v některých střediskových obcích.

Důvod je ten, že operátoři venkov už technologií 3G nestačili pokrýt a logicky už nyní nepokrývají, protože zde nasazují LTE. Alespoň podle map pokrytí na jejich stránkách to tak vypadá. Jenže v roamingu to nezjistíte, protože do LTE sítě se zatím nedostanete.

A rychlá data si moc neužijí ani někteří němečtí zákazníci tamních operátorů. V Německu je totiž obvyklé, že u základních datových tarifů není LTE aktivní. Respektive je aktivní na zkoušku, což je v některých případech měsíc, jindy v akci po jeden rok. Za LTE se prostě v Německu připlácí a v některých regionech to je naprostá nutnost, pokud se člověk nechce pohybovat od wi-fi k wi-fi.

Pokrytí signálem všech datových (2G, 3G a 4G) sítí v České republice u operátora T-Mobile Pokrytí signálem všech datových (2G, 3G a 4G) sítí v Německu u operátora T-Mobile

Zpět k mapě pokrytí Německa a České republiky. Po internetu kolovala mapa operátora T-Mobile. A ano, ta německá je růžovější než ta česká, za což mohou částečně použité barvy. Pro přesnější rozlišení jsme mapy ze stránek německého a českého T-Mobile přetiskli ve dvou variantách. Na jedné jsou jen rychlá data - od 3G po LTE, na druhé včetně základních datových přenosů GPRS/EDGE.

Pokrytí signálem datových 3G a 4G sítí v České republice u operátora T-Mobile Pokrytí signálem datových 3G a 4G sítí v Německu u operátora T-Mobile

V případě GPRS/EDGE to na první pohled vypadá, že je pokrytí podobnější, tedy docela komplexní v Německu i Česku. Při zoomování zjistíme, že menší (lokální) oblasti nejsou pokryté u našich západních sousedů a někdy stejně velké a někdy větší oblasti nejsou pokryté v Česku. V případě pokrytí signálem sítí třetí a především čtvrté generace je rozdíl výrazně markantnější ve prospěch sousedů v Německu. Zjednodušeně, pokrytí rychlými mobilními daty českého T-Mobilu je asi na úrovni východoněmeckého venkova.

Zde je nutné doplnit, že u dalších operátorů je to podobné, T-Mobile a Německo jsme vybrali jen jako ukázku.