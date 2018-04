LTE vstupuje do Česka. O2 a T-Mobile mají Prahu, Vodafone Karlovy Vary

Nejrychlejší mobilní sítě současnosti se měly v České republice vcelku rychle rozšířit hlavně díky novým frekvencím, které se Český telekomunikační úřad rozhodl vydražit v aukci. Jenže její první vydání skončilo fiaskem a start druhého pokusu je prakticky v nedohlednu. Ale čeští mobilní operátoři už se spuštěním LTE nechtějí čekat, důvodem je zřejmě i fakt, že v rámci přípravy na aukci do testů a plánování sítě investovali nemalé peníze a teď nechtějí, aby tyto investice přišly zcela vniveč.

A tak O2, T-Mobile i Vodafone spouštějí komerční provoz LTE sítí bez ohledu na výsledek aukce. Ovšem s tím rozdílem, že budou pokrývat pro ně lukrativní lokality a nikoli plnit přísné rozvojové podmínky, které stanovil ČTÚ. I tak však všichni jednomyslně dodávají, že právě s přísnými podmínkami rozvoje sítě počítali a že především frekvence 800 MHz, která umožňuje relativně snadné pokrývání rozsáhlých oblastí, je pro ně a pro velkoplošnou budoucnost LTE stále velmi důležitá.

Aktuální komerční provoz začne bez výjimky v pásmu 1 800 MHz, tedy na frekvencích, na kterých doposud operátoři provozovali především ve městech klasické sítě GSM. Každému z operátorů se podařilo v tomto pásmu ve vybraných lokalitách vyčlenit dostatečně širokou část spektra a LTE tak mohou spustit.

O2 drží prvenství, zatím jen se speciální SIM

Operátor O2 spustil jakýsi testovací komerční provoz LTE již vloni v červnu v Jesenici u Prahy. Po vyzkoušení v těchto méně náročných podmínkách teď operátor spouští LTE v Praze. Zatím jsou k dispozici vysílače v Praze 1, 2, 4 a 10, v průběhu léta se má pokrytí postupně významně rozšiřovat na kompletní širší centrum města a také na ruzyňské Letiště Václava Havla. Na podzim se pak má dočkat i Brno a pokrytí Prahy se bude nadále rozšiřovat a zahušťovat.

V současné podobě ovšem LTE od O2 funguje jen při použití speciálních SIM karet a pochopitelně i patřičných datových modemů. Operátor to trochu omlouvá tím, že nabídka mobilních telefonů podporujících nejnovější datové sítě je zatím chabá. Pravda je ovšem taková, že síť O2 zatím nemá implementovánu funkcionalitu Circuit-switch fall back (CS FallBack), která je nutná pro správné fungování LTE v telefonech pro zachování schopnosti mobilu přijmout hovor v klasických 2G nebo 3G sítích.

Tuto funkci O2 teprve intenzivně testuje a komerčního spuštění bychom se měli dočkat do konce letošního roku. Vzhledem ke krokům konkurence se nejspíš bude snažit Telefónica nástup CS FallBack urychlit. Maximální přenosová rychlost je při šířce pásma 10 MHz, kterou O2 používá, 75 Mbit/s směrem k uživateli a 38 od něj.

Zatím se tedy speciální modem do LTE připojí, pokud je síť dostupná při prvním navázání spojení. Automaticky se do LTE umí přepnout z 3G, pokud zrovna modem nepřenáší data. V případě, že pokrytí spadlo až na 2G síť, je nutné pro připojení do rychlé sítě připojení restartovat.

T-Mobile rovnou v mobilech

Také T-Mobile už má s LTE své zkušenosti, od listopadu loňského roku provozuje komerční síť v Mladé Boleslavi. Teď však operátor rozšiřuje komerční provoz i v Praze a s ním přichází rovnou možnost používat LTE i v chytrých telefonech. Speciální SIM nově není potřeba. Stejnou možnost získají i zákazníci v Mladé Boleslavi. V obou městech zahájil 1. července zkušební provoz.

T-Mobile a jeho odladění LTE a CS FallBack jsme krátce testovali v sídle operátora na pražských Roztylech. Při přenosu dat jsme běžně dosahovali rychlostí přes 50 Mbit/s a odezvy okolo 25 ms, teoretickým maximem je 100 a 37,5 Mbit/s, T-Mobile totiž nakonec pro LTE vyhradil pásmo 2 X 15 MHz. I CS FallBack funguje bez problémů.

Jediné, na co se musí uživatel připravit, je trochu delší doba sestavování hovoru v případě, že se právě nacházel v LTE síti. Oproti běžnému spojování hovoru v GSM síti to trvá asi o 2 – 3 sekundy déle. Je to trochu nezvyklé, ale občas se můžeme s delšími sestavovacími časy setkat i v místech s horším signálem, takže zákazníci by neměli být zmateni.

Takto fungující síť má T-Mobile v Mladé Boleslavi a vybraných částech Prahy, pokrytí se má v hlavním městě postupně rozšiřovat. Operátor na rozdíl od konkurence navíc nežehrá na nedostatek LTE telefonů. Z jeho současné nabídky mají LTE podporovat krom dvou modemů Huawei telefony Nokia Lumia 820, HTC One SV, Sony Xperia Z, Apple iPhone 5, Samsung Galaxy S4, HTC One a BlackBerry Q10. Krom Xperie Z , HTC One SV a BlackBerry je u všech ostatních potřeba softwarový update. T-Mobile momentálně s výrobci intenzivně pracuje na tom, aby byl patřičný software dostupný včas. Speciální SIM nebude potřeba.

Vodafone v Karlových Varech

Nejmenší z velkých českých operátorů, Vodafone, prozatím své snahy ohledně LTE příliš neventiloval. Spuštění LTE Vodafone oznámil začátkem června v Karlových Varech, jen několik týdnů před startem tradičního filmového festivalu. Tady se Vodafone již obvykle chlubí nejnovějšími technologiemi.

V současnosti má LTE v testovacím provozu spuštěno na dvaceti základnových stanicích v centru města i blízkém okolí, síť je tak dostupná pro 44 000 obyvatel. Podobně jako T-Mobile, i Vodafone rovnou spouští LTE s funkcionalitou CS FallBack. Vodafone také v některých částech města vyšlenil pásmo Vodafonu se o šířce 2 x 15 MHz a tak lze teoreticky dosahovat maxima až 100 Mbit/s. Během filmového festivalu jsme zde několikrát dosáhli dokonce špičkové rychlosti 73 Mbit/s, běžně se v našem provozu na telefonu BlackBerry Q10 objevovala rychlost mezi 40 a 50 megabity.

Současný testovací provoz by měl do ostrého přejít do konce léta. Tou dobou tedy můžeme očekávat od Vodafonu další zprávy ohledně jeho záměrů s nejrychlejšími mobilními sítěmi.

Aukce je pro budoucnost nezbytná

Zdá se, že mobilní operátoři by mohli LTE docela dobře spustit i bez oné komplikované aukce nových frekvencí. Jenže tak tomu úplně není. Současné komerční spuštění provozu slouží spíše jako demonstrace připravenosti a operátoři by raději šli cestou spouštění na nových frekvencích. Vyhrazováním části 1 800 MHz spektra mohou totiž operátoři pokrýt jen pro ně lukrativní oblasti, navíc jsou s tím spojeny vcelku velké potíže s přesunem provozu z klasických GSM sítí.

Ani pro zákazníky není spouštění LTE ve velkých městech tak lákavé, jak se může zdát. V současné podobě s omezenými možnostmi spektra totiž maximální rychlosti dosahují většinou jen necelý dvojnásobek toho, co umí HSPA+ DC v současných 3G sítích. Tuto technologii s maximem 42 Mbit/s přitom operátoři postupně v místech s pokrytím 3G zavádějí.

LTE je tak pro ně a pro zákazníky nejatraktivnější právě v oblastech, kde současné pokrytí 3G není a vlastně ho ani není z ekonomických důvodů možné budovat. Sítě 3G u nás (a vlastně v celé Evropě) fungují na vysokých frekvencích, kterými se dají pokrývat jen menší oblasti. To by si v případě velkoplošného pokrytí vyžádalo příliš mnoho vysílačů.

Naopak sítě čtvrté generace jsou připraveny pro start na frekvenci 800 MHz, která sice nabízí o trochu nižší kapacity, ale umožní relativně snadno a levně pokrývat rozsáhlé oblasti. Operátoři by tak mohli rychlé datové přenosy konečně nabídnout i mimo větší města, což by jim mělo přinést řadu nových zákazníků. I těm stávajícím městských by tato situace zlepšila náladu, po vyjetí z domova by totiž o možnost snadné a rychlé internetové komunikace nepřišli.

To, jak se ovšem bude opravdu LTE v Česku rozvíjet, závisí až na výsledcích aukce.