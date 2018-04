Operátoři zrychlili většinu dálnic. Nejnižší úroveň pokrytí mají D8 a D55

Nejvyšší úrovně pokrytí LTE signálem bylo podle měření Českého telekomunikačního úřadu dosaženo na dálnici D3 z Mezna do Veselí nad Lužnicí. O2 a T-Mobile pokrývají 99,7 procenta její délky, Vodafone pak 97,8 procenta. Z pohledu O2 a T-Mobilu je D3 nejpokrytější českou dálnicí LTE signálem, v případě Vodafonu dosahuje nejvyšší úrovně pokrytí naopak dálnice D2 mezi Brnem a Lanžhotem.

Naopak nejnižší úroveň pokrytí vykazují dálnice D8 a D55. Na dálnici z Prahy do Drážďan (D8) je pokrytí signálem od O2 87 až 88 procent, podobná úroveň je na dálnici z Olomouce na Břeclav (D55) u T-Mobilu a O2. Pokrytí od Vodafonu je v obou případech nad 90 procenty.

Měřicí vůz projel všechny dálnice v obou směrech a sílu signálu zjišťoval každou sekundu. Úřad tak získal údaje s hustotou přibližně každých 15 metrů. Mimo jiné z nich vyplývá, že existují ostré přechody mezi pokrytými a nepokrytými úseky. Pokud je těchto míst více za sebou, mohou uživatelé vnímat celou oblast jako nepokrytou, protože mobilní telefon nemá dost času pro přihlášení do sítě.

„Jsem rád, že i navzdory komplikacím s administrativní zátěží při výstavbě sítí se daří operátorům plnit podmínky z aukce v oblasti pokrývání dopravní infrastruktury,“ uvedl předseda ČTÚ Jaromír Novák.

Podmínky aukce kmitočtů LTE totiž operátorům ukládaly povinnost pokrýt do pěti let od jejich přidělení 50 procent z celkového rozsahu dálnic. Polovinu dálničních a rychlostních úseků tak měli tuzemští operátoři pokrýt nejpozději do jara roku 2019, o dva roky později musí být pokrytí již stoprocentní.

ČTÚ letos měřil i pokrytí železničních koridorů

Stejná podmínka, tedy pokrytí 50 % celkové délky do jara roku 2019 se totiž vztahuje také na železniční koridory.

Koncem letošního dubna byla proto na hlavní železniční tahy (Děčín – Praha-Holešovice – Pardubice – Brno – Břeclav, Petrovice u Karviné – Ostrava hlavní nádraží – Přerov – Břeclav, Cheb – Plzeň – Praha – Přerov – Ostrava – Mosty u Jablunkova a Děčín – Praha – České Budějovice – Horní Dvořiště) vypravena měřící souprava.

Nejhorší úroveň pokrytí vykazoval druhý železniční koridor, tedy tah mezi Petrovicemi u Karviné a Břeclaví. Poměr pokrytých a nepokrytých bodů v LTE sítích byl totiž přibližně stejný (úroveň pokrytí: T-Mobile 45 %, O2 53 %, Vodafone 52 %). Naopak nejlepší pokrytí bylo měřením zjištěno na koridoru mezi Děčínem a Horním Dvořištěm. Koncem dubna bylo sítěmi LTE pokryto až 75 % délky této tratě.

Cílem měření bylo nejen zjištění skutečného pokrytí železničních koridorů signálem mobilních sítí tuzemských operátorů, ale i získání informací, které Českým drahám pomohou při řešení problematiky dostupnosti signálu v prostředcích železniční dopravy. Ještě před samotným měřením pokrytí koridorů totiž úřad proměřil také útlum stěn devíti nejpoužívanějších typů železničních vozů, nejvyšší hodnoty přitom vykázaly modernizované vozy (více zde).