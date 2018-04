Nenechte se napálit. Uživatelské mýty o rychlých mobilních datech

Pokrytí LTE sítěmi v České republice stále není ideální, na druhou stranu nenajdeme v snad v posledních více než deseti letech případ, kdy by se i u nás nová technologie rozšiřovala takto rychle. Technologie LTE je totiž jasnou budoucností mobilních sítí, na které se bude stavět. Jednou bude LTE stejnou samozřejmostí, jako je dnes pokrytí GSM signálem. Jako první síťová technologie má LTE šanci nejrozšířenější světový digitální mobilní standard nahradit. A to nejen proto, že funguje na stejných frekvencích jako GSM.

Doba je taková, že GSM sítě jednoduše zastaraly, vždyť standard jako takový vznikl v roce 1987 a první komerční síť byla spuštěna před 24 lety. To je ve světě výpočetní techniky doslova věčnost. A ačkoli sítě GSM po následující desetiletí úplně nezmizí, ustoupí právě modernějším LTE sítím, které se stanou základem rozvoje do budoucna. Jejich výhod si ovšem mohou uživatelé užívat už teď. Často se však o tuto možnost připravují tím, že si myslí, že LTE je něco, co zatím moc nevyužijí.

LTE v telefonu nevyužijete

To je krátkozraké. Ano, LTE není žádnou nutností a jistě se bez rychlých mobilních dat spousta uživatelů obejde stejně jako se bez nich obešla dosud. Ale přinejmenším ti, kdo mobilní data již využívají, s LTE získají větší uživatelský komfort. Vyšší přenosové rychlosti v praxi možná nehrají takovou roli, i rychlosti v moderních HSPA+ sítí jsou dostatečně atraktivní. Jenže LTE poskytuje vyšší kapacitu, což přináší větší komfort i při větším vytížení sítí. LTE má tu výhodu, že kterákoli operace s daty bude v takové síti rychlejší, a to i díky nižším latencím. To také znamená, že řada služeb jako například video-chat bude fungovat spolehlivěji a s méně výpadky.

S LTE můžete mít problém u některých virtuálních operátorů. Ti tuto technologii nenabízejí proto, že síťoví operátoři si za připojení účtují vysoké poplatky (více zde).

Kde je LTE, jsou i jiná rychlá data

Čeští mobilní operátoři stavěli své sítě většinou metodou postupného upgradu. Nejdřív měli GSM s GPRS daty, pak přišel upgrade na EDGE, následně se na některých místech začalo objevovat 3G a pak jeho nadstavby HSPA. Logika tak velí, že by LTE mělo být dalším updatem a bude především tam, kde je HSPA. Jenže tak tomu právě není. LTE a jeho nasazení vlastně se stávajícím pokrytím příliš nesouvisí. Když už, tak lze říci, že operátoři spíše pokrývají území, kde 3G není, nebylo a nikdy ani nebude.

Právě díky LTE si tak budeme moci jednou užít rychlá mobilní data na opravdu téměř celém území České republiky. Otázkou je, jak dlouho na to budeme čekat, operátoři by samozřejmě mohli být při rozvoji nových sítí aktivnější. Na druhou stranu už teď je LTE v Česku slušně rozšířeným standardem a v budoucnu bude situace jen lepší. Aktivním využíváním LTE k tomu navíc zákazníci operátory jen a jen popoženou. A ještě jedna drobnost: až jednou dostane kromě operátorů rozum i Dopravní podnik, LTE bude asi jedinou cestou k rychlým datům v pražském metru.

LTE je rychlejší než HSPA

To, že má operátor v daném místě pokrytí LTE sítí ještě neznamená, že připojení tu bude rychlejší než u 3G a jeho HSPA nadstaveb. Byť je to velmi pravděpodobné. Konkrétní rychlost LTE sítě ovšem závisí na šířce použitého pásma a na té zatím mohou v některých místech operátoři šetřit. Výsledkem je pak přenosová kapacita velmi podobná té u HSPA sítí. Jenže zatímco u nich už není moc prostoru ke zlepšování, LTE je teprve na začátku, takže kapacita i teoretické přenosové rychlosti časem porostou.

LTE je dobré jen na vyčerpání FUP

Zlí jazykové tvrdí, že LTE je akorát tak dobré k tomu, aby uživatel rychleji vyčerpal svůj přidělený datový limit, někteří odborníci proto doporučují LTE v telefonu rovnou vypnout. Ano, vysoké přenosové rychlosti mohou znamenat větší spotřebu dat, ale je potřeba rozlišovat důvody. Pokud je tím důvodem fakt, že uživatel začne službu, kterou dosud moc nevyužíval, používat opravdu intenzivně, pak je asi na čase popřemýšlet o vhodnějším datovém balíčku. Stejný provoz bude vždy stejný. Jen s LTE na načtení stránky nebudete čekat klidně i desítky sekund jako u EDGE či dokonce GPRS.

LTE nahradí pevnou linku

Častěji je ovšem na vině trochu nerozvážné zacházení s datovým limitem jako takovým. Operátoři se snaží vzbudit dojem, že s LTE sítěmi na mobilu zvládneme vše jako doma s pevným připojením. Jenže tak tomu není a to právě především kvůli škrceným FUP limitům. Pokud ovšem zákazník získá dojem, že na mobilních datech může s LTE přípojením stahovat cokoli, velmi rychle na tento limit narazí a veškerá rychlá data mu budou na nic. Takže i v tomto případě je potřeba se chovat obezřetně a operátorům nenaletět, stejně jako dosud. Pokud jste doteď nestahovali aktualizace aplikací přes mobilní síť, s LTE není důvod s něčím podobným začínat. Rychlé připojení tu má posloužit k tomu, abyste mohli kvalitněji využívat služby, na které jste zvyklí, třeba na více místech. A to by čerpání datového balíčku nemělo ovlivnit tak zásadně.

S LTE nepotřebuji wi-fi připojení

S tím, že se uživatelé domnívají, že LTE nahradí pevné připojení, často souvisí i to, že si mohou myslet, že díky LTE už nemusí hledat každý dostupný wi-fi hotspot. Jenže to není pravda, protože s příchodem LTE zůstaly datové limity vlastně tam, kde byly předtím. Takže připojovat telefon na wi-fi, kdykoli to jen jde, je jednou z nejjednodušších a nejspolehlivějších cest, jak data ušetřit.

LTE spotřebovává baterii

S nástupem prvních chytrých telefonů s podporou LTE se hodně hovořilo o energetické náročnosti těchto datových přenosů. Jestli LTE přenosy vysají baterii telefonu, nebo ne, o tom nerozhoduje její používání, ale implementace v samotném telefonu. Jsou smartphony, které jsou při provozu v LTE sítích úspornější než třeba v 3G, a jsou přístroje, které jsou o něco náročnější. Celkově však rozdíly nejsou již nijak dramatické a výdrž baterie provozování v LTE nebo jiných sítích zásadně neovlivní. V jednom ohledu ovšem umí LTE i energii uspořit. Jelikož se data stahují rychleji, uživatel tak stráví méně času „civěním“ na displej, kde se mu teprve načítá webová stránka nebo stahuje aplikace. Čím méně času pak displej svítí, tím méně energie tak vyplýtvá.

LTE telefonů je málo

Velkou překážkou ve využívání rychlých dat může být i špatné povědomí o dostupnosti této technologie v mobilních telefonech. Zatímco ještě třeba před rokem LTE opravdu samozřejmostí nebylo, dnes je naopak výjimkou nový smartphone, který by LTE nepodporoval. Drtivá většina smartphonů v nabídce mobilních operátorů LTE podporuje a ještě více jich je dostupných na volném trhu (pozor však na mnohé čínské značky, které LTE nepodporují). Telefon bez LTE v podstatě dnes nemá smysl kupovat. I když dnes rychlá data úplně nevyužijete, za čas tomu může být jinak. A pokud je pro vás smartphone investicí na delší dobu, nákup LTE přístroje určitě zvažte.

LTE telefony jsou drahé

Chytré telefony s LTE už drahé opravdu nejsou. V úplně nejlevnější kategorii smartphonů s cenou okolo dvou tisíc korun zatím sice LTE nenajdeme, ale na druhou stranu to asi ani není kategorie, kde by uživatelům o rychlá data šlo. Ve všech ostatních cenových hladinách už LTE smartphony najdeme, ceny začínají na zhruba třech tisících korun a za své peníze můžete v tomto případě dostat i opravdu zajímavé kousky.

Pro rychlá data stačí jakýkoli LTE smartphone

Při výběru chytrého telefonu ovšem pozor. Ne každý smartphone, který má ve specifikacích lakonicky napsanou podporu LTE, bude s rychlými daty u našich operátorů spolehlivě fungovat. Mnoho čínských smartphonů totiž podporuje pouze „městské“ frekvence LTE, které navíc operátoři používají jen v těch nejvytíženějších místech a to ještě velmi střídmě. Takové smartphony jsou z hlediska podpory rychlých dat trochu na nic, protože LTE si s nimi užijete jen tam, kde už je beztak nejspíš pokrytí HSPA+ sítí. Naopak tam, kde jsou použity nižší frekvence pro pokrytí rozsáhlejších oblastí, LTE u takových telefonů nefunguje. U každého telefonu je tak potřeba zkontrolovat podporu konkrétních pásem LTE, v Česku se setkáme s pásmy označovanými jako 1, 3, 7, 8 a 20, která znamenají frekvence 2 100, 1 800, 2 600, 900 a 800 MHz. Pásmo 2 600 Mhz (7) se u nás zatím nepoužívá, pásmo 900 MHz (8) je pak specialitou Vodafonu, a o jeho podporu se tak musejí zajímat jen zákazníci tohoto operátora.

Až budeme využívat LTE všichni, bude pomalé

Rychlá data jsou teď rychlá mimo jiné i proto, že je využívá málokdo. Uživatelé se tak mohou obávat, že s nasycením sítí se rychlosti sníží. Ano, k tomu může dojít, ale LTE sítě jsou z hlediska možností rozšíření kapacity jednodušší než stávající řešení, a proto by i operátoři měli být schopni s rostoucí poptávkou kapacitu lépe navyšovat.