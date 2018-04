Evropa se dočká LTE v oblacích. V Česku už jsou první čtyři vysílače

Internet v letadlech dnes již není nic neobvyklého. Vyzkoušet si ho může třeba každý cestující letící z Prahy s leteckou společností Emirates. Jenže připojení přes satelit (které umožňuje i roamingové volání z mobilu) je většinou hodně pomalé. Cestující se k internetu připojují přes wi-fi, což bude platit i pro nový systém EAN.

Konsorcium firem pod hlavičkou EAN (European Aviation Network) tak vytváří celoevropskou síť, která kombinuje satelitní připojení s pozemními vysílači. Členy konsorcia jsou Inmarsat a Deutsche Telekom (v Česku provozuje operátora T-Mobile), spolupracujícími firmami pak Nokia a Thales.

Síť pozemních vysílačů zahrnuje 300 stanic po celé Evropě. Čtyři z nich jsou na území České republiky a T-Mobile dokončuje jejich instalaci. Jsou umístěny u Prahy, Písku, Pardubic a Olomouce (viz mapka v galerii).

Síť již prošla testem. Zkušební letadlo uletělo 1 624 km, většinou ve výšce kolem 9 000 metrů. Test se uskutečnil ve Velké Británii a výsledky jsou velmi zajímavé. Při rychlosti letu 750 km/h bylo dosaženo rychlosti stahování dat až 80 Mbit/s. Systémy navíc provedly několik úspěšných předání mezi sektory a mobilními věžemi a byly schopny udržet stabilní spojení.

Systém sice využívá technologii LTE, alespoň to uvádí konsorcium v tiskové zprávě, ale ve značně upravené podobě. Síť musí fungovat v rychlostech do

1 200 km/h a navíc musí pokrývat běžné letecké trasy, tedy výšky okolo 10 kilometrů. Jednotlivé buňky jsou pak upravené na dosah až 150 kilometrů.

Pro zákazníky je to dobrá zpráva, internet v letadlech to může výrazně posunout. Je ovšem otázkou, kolik bude tato služba stát. Zatím se ceny pohybují v různých relacích. Například uvedená společnost Emirates dává na vyzkoušení 10 MB zdarma, za dalších 500 MB pak chce jeden dolar, tedy asi 25 korun. Norwegian nabízí dokonce připojení zdarma, naopak třeba Lufthansa chce za hodinu 9 eur (asi 250 korun), respektive 17 eur (460 korun) za celý let u dálkových linek.