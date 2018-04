Být mobilní, bezdrátový a přitom neplatit velkou sumu peněz za telefon, to je přání mnoha lidí, zvláště mobilních začátečníků. Plno telefonistů nepotřebuje data nebo fax, ani konferenční hovor není vlastnost, kterou po svém telefonu vyžadují, a WAP už je nezajímá vůbec. Právě pro ně jsou určeny tzv. low-end telefony, tedy přístroje v nízké cenové hladině, které sice neumí zázraky, ale to neznamená, že jsou zastaralé. Jde jednoduše o telefony třebas i moderní, jen v honbě za co nejnižší cenou ochuzené o některé vlastnosti.

Low-end telefonů je rozhodně víc, než naleznete v následující tabulce. Na jejich popis by bylo nutno vyplýtvat několikanásobně více prostoru, abychom do přehledu dostali opravdu všechny. Tabulka však obsahuje jakýsi průřez těmi nejlevnějšími telefony, které jsou ještě běžně na trhu (tedy žádné předpotopní modely), a to po jednom od pěti u nás nerozšířenějších výrobců. Zároveň je v tomto výběru obsažena jistá variabilita. Telefony tedy nejsou jeden jako druhý jen v jiném obalu, ale i schopnosti se model, od modelu alespoň částečně liší. Každý tak má možnost zvolit si takový telefon, který mu vyhovuje.

Dříve než se ponoříte do tabulky by ještě bylo vhodné dodat něco o proklamované největší výhodě těchto mobilních telefonů, tedy o ceně. Nedotovaná cena telefonů se pohybuje do osmi tisíc korun, ovšem s aktivací je můžete často pořídit i za pár korun. Kromě toho se tyto modely objevují především v nejlevnějších předplacených sadách, kde jejich cena včetně SIM karty a kreditu dosahuje maximálně šesti tisíc, v případě Ericssonu A1018s a Motoroly m3888 ještě podstatně níž.