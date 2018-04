Low-end s flipem vzhůru nohama - Drin.it GSG 1000

Podle hesla „low-endů není nikdy dost“ se zařídil právě začínající výrobce mobilních telefonů pocházející z Itálie. Jmenuje se Drin.it a jeho první přístroj v sobě snoubí zvláštní eleganci Samsungů s naprostou jednoduchostí vhodnou pro nenáročné uživatele, kteří chtějí zkrátka jen telefonovat a psát SMS. Podobnost s korejským Samsungem není čistě náhodná, nový Drin.it totiž pochází z vývojových dílen dalšího korejského výrobce, společnosti Sewon. Jedná se o lehce přepracovaný model SG-1000. Rozdíly jsou jen v detailech a samozřejmě v názvu výrobce.

Drin.it GSG 1000 má aktivní flip, ovšem trochu jiný, než na jaký je běžný uživatel zvyklý třeba od telefonů Ericsson nebo Sony. Podobně řešené rozvírání má také jeden celkem nový Samsung s označením SPH-N200, určený pro sítě amerického standardu PCS. Flip se totiž neodklápí dolů, jak je tomu běžně zvykem, ale zvedá se nahoru. Není v něm tedy umístěný mikrofon, ale reproduktor. Kromě toho má ve středu otvor, kterým je vidět displej i ve chvíli, kdy je flip zavřený. Také se dostanete ke dvěma klávesám - jedna slouží k ukončení (i odmítnutí) hovoru, druhá umožní přístup k SMS zprávám. Na boku jsou také dvě listovací tlačítka pro pohyb v menu a ovládání hlasitosti.

Díky zvolené koncepci dosahuje telefon velmi malých rozměrů: 88,1 x 44 x 25,1 mm. Hmotnost také zapadá do dnešního standardu „stále méně“, který platí nejen pro modelky, ale i pro mobilní telefony: 85 gramů. Tím bohužel trpí baterie, která je tak malá a lehká, že nepodává příliš dobrý výkon. Pouhých 120 hodin v pohotovosti nebo dvě hodiny hovoru jsou přeci jen až překvapivě málo. Vzhledem k tomu, že jde o údaje uváděné výrobcem, v reálném životě se tento telefon při běžném používání může klidně odebrat do říše snů již po dvou dnech.

Displej je přímo ukázkově standardní, zeleně podsvícený s rozlišením 128 x 64 obrazových bodů. Uživateli tak budou muset stačit čtyři řádky textu, další dva jsou určeny pro stavové ikony a nápovědu ke dvěma kontextovým klávesám.

U levných telefonů je přeci jen stále nezvyklý velký telefonní seznam přímo v telefonu. Drin.it GSG 1000 je však schopen ve své paměti uchovat celých 255 záznamů, navíc lze samozřejmě použít i místo na SIM kartě. S pamětí na vyzváněcí melodie to je už horší, v telefonu je jich pouze 16 a jen jedinou si můžete přidat, pokud si jí složíte. Jinak lze zapnout také vibrace, pokud potřebujete telefonu „zatnout tipec“.

Tím však výčet funkcí pomalu končí. Ti, kteří si oblíbili SMS zprávy, jistě uvítají software pro prediktivní psaní textu T9. Ovšem jinak už kromě základních schopností, jako jsou hodiny, budík a kalkulačka, Drin.it nic dalšího neumí. Bezdrátový internet se tomuto low-endu zkrátka vyhnul. Když víte, že WAP je mimo hru, absence GPRS vás jistě nepřekvapí. GSG 1000 je prototypem jednoduchého telefonu, který je dost zajímavý, aby si ho kamarádi všimli, ale dost levný, aby se na něj dalo ušetřit z kapesného. Ano, Drin.it udělal něco pro mládež, primárně pro mládež italskou. Ta zahraniční si totiž na tento první mobil nového jména bude muset ještě pár měsíců počkat. I originál z dílny korejského Sewonu se totiž prodává zatím jen v Asii. Ovšem do české předplacené sady se tento přístroj jistě nedostane, k nám se zřejmě doveze mimo kanály našich operátorů. I bez dotace by však jeho cena neměla rozhodně překročit 4000 korun, neboť víc by za něj jistě nikdo nedal. Nebo snad ano?