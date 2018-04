Low-end podle CeBITu - všechno bude jinak

Telefony známé z předplacených sad, levné přístroje pro nenáročné a začínající zákazníky jsou již téměř minulostí. Kdo ještě před pár měsíci kupoval těžké a jednoduché přístroje, musí zamáčknout slzu a šetřit na nový přístroj. Za stejnou cenu totiž dostane o minimálně jednu kategorii lepší přístroj. Inovace samozřejmě provází tak mladý obor, jako mobilní telefony jistě jsou, pravidelně rok co rok, ale letos nastane ta pravá revoluce. Chcete kupovat nový low-endový mobil? Zapomeňte na to, co aktuálně nabízí pulty prodejen, nebo žádejte maximální slevu. Do konce roku dostanete za stejné peníze hodně muziky navíc.

Low-endy nevymřou, naopak, bude jich stále více, ale tento pojem pro kategorii mobilních telefonů se značně rozšíří. Na trhu zůstane i několik levných a opravdu jednoduchých přístrojů. Jeden již představil Philips, jmenuje se Fisio 120/121 a nenáročným zákazníkům bude jistě stačit. Cena do 3 000 Kč by této skupině kupujících měla vyhovovat a pokud by se jim Philips nelíbil, můžou sáhnou ještě po Alcatelu, který podobný přístroj s největší pravděpodobností připravuje, nebo do této kategorie zařadí současný OT311, který již na víc nemá. Stejně dopadnou současné hity od Nokie, Motoroly nebo Siemensu, i když především v prvním případě bude cena asi o trochu vyšší. Podle našich informací chce tuto nejnižší kategorii obsadit téměř každý výrobce,a to nejspíše některým ze současných modelů, možná mírně přepracovaným. Na víc totiž jejich současné modely v blízké budoucnosti mít nebudou, a to i ve vnitropodnikové konkurenci. Jejich vývoj se již dávno zaplatil a některé se stále velmi dobře prodávají, tak proč je nereinkarnovat.

Low-endy již nebudou jen levné a jednoduché telefony. Do této kategorie mají zamířeno styloví kolibříci, barevné displeje, GPRS nebo J2ME - Java aplikace, prostě zábava na druhou. A co to bude stát? Ne více než současné lepší low-endy, tedy často telefony spíš předražené než technicky vyspělé. Novinkám snad trochu vyšší cenu odpustíme, přesto bychom se měli vejít mezi 5 000 až 10 000 Kč. Letošním hitem bude barevný displej. Zatím jej pro tuto kategorii představil jen Panasonic u modelu GD67, ale telefon „v barvě“ plánuje i Motorola - E360, v zákulisí se hovoří i o Siemensu a Ericssonu a pozadu jistě nezůstane ani stále tajuplná Nokia. Do konce roku bude na trhu s největší pravděpodobností minimálně pět low-endů s barevným displejem, nepočítaje asijské tygry a tygříky, kteří barvu jistě nacpou i na displej digitálek. Že nepotřebujete barevný displej? To asi nejste sami, pro běžné telefonování je na nic, ale hry se na něm budou vyjímat perfektně. A propos hry. Telefon jen na telefonování? Kdepak, trend je jasný, místo dvou zařízení jen jedno, a tak kapesní GameBoye a podobná zařízení vstoupí do mobilů a mobily do nich. Jedna, dvě, tři nebo pět her v mobilu, to za chvíli omrzí. Proto nastupují Java - J2ME aplikace i do low-endů, když do telefonů vyšších kategorií se dostanou v masovém měřítku nejdříve ve stejnou dobu, zajímavý paradox. Javu v low-endech najdete u Siemensu v modelu M50, u Nokie v modelu 3410 a pozadu nechce zůstat ani Motorola. Java samozřejmě není jen pro hry, její využití je i smysluplnější, ale to asi bude platit především u dražších telefonů. V low-endech to budou především hry, co bude do mobilů ve formátu J2ME proudit.

A jak to tam dostat? Jednoduše, pomocí GPRS. Zatím je tato technologie mezi low-endy spíše popelkou, třeba jako u Motoroly T192. Letos však bude všechno jinak, GPRS v low-endech chystá opět Motorola, Nokia (3510), Siemens (M50), Panasonic (GD76), Sagem (MW3036), Sony Ericsson (R600 a vlastně i T65) a jistě se přidají i další včetně trochu váhajícího Alcatelu nebo asijského Samsungu a jeho bratří ve zbrani Sewonu a Maxonu. S GPRS přímo souvisí WAP a datové přenosy. WAP má dnes snad již každý mobil, výjimky musíme hledat s pomocí soukromých oček, z nových mobilů bude chybět asi jen u Philipsu Fisio 120 a u některých variant Sagemů pro rozvojové trhy. WAP bude letos většinou již jen ve verzi 1.2.1, rozdíl od současné verze většina zákazníků asi ani nepostřehne. S daty je to trochu komplikovanější. Ty telefony, které mají WAP, umějí i data. Výrobci však záměrně v kategorii low-endů často vypouštějí datové konektory, telefon však vždy musí mít konektor systémový, takže šikovné ručičky si již cestu najdou.

Pokud ani jednu z výše uvedených funkcí nepotřebujete, nezoufejte. Stále na vás u většiny nových low-endů čeká jedna z personifikačních funkcí, která vašemu mobilu dodá vaše alter ego a odliší vás od davu na ulici, v klubu nebo v tramvaji. K dispozici bude u většiny telefonů koktejl namíchaný z EMS zpráv, spořičů displeje, nejrůznějších způsobů vytváření nových vyzváněcích melodií, obrázků v menu nebo zakomponovaných do SMS zpráv. Sílu koktejlu pak budete moci zvýraznit výměnnými kryty, které budou mít nejenom jiné barvy, ale i různé tvary a rozmístění kláves (Nokia 3510) nebo budou mít naprosto odlišné tvary celých krytů, jako Motoroly řady C330. Telefon, který bude nabízet jen výměnné přední panýlky, bude pro smích a pro děti prvním stupněm základní školy povinné. A i ty budou mít se spolužáky kříž. Trapně byste mohli působit i s telefonem, z kterého čouhá anténa, ta patří jen na ty nejlevnější přístroje a na výprodejové zboží. A pokud vám třeba vnější anténa chybí, poohlédněte se v bazaru, možná se do módy dostanou historické kousky, starožitnosti letí, proč by to nemohlo být u mobilů stejné?

Když se dáte na oldtimery, můžete soutěžit s novými low-endy, kolikrát je váš telefon těžší. Ne, nemá cenu se přít o kolik, ale kolikrát. Váha 100 gramů již není vyhrazena jen drahým přístrojům za desítky tisíc Kč. Pod 100 gramů se dostává již skoro každý low-end a mnohé atakují i první desítku absolutního pořadí mezi mobily. Nad magických 100 gramů nechává svá želízka v low-endovém ohni snad jen Nokia a Sagem, kteří věří svým zákazníkům, že mají pevné kapsy a vytrénované ruce při držení mobilů u ucha nebo v dlani při psaní SMS zpráv. Naopak, Motorola C300 bude vážit jen 79 gramů a i ostatní poslali své vývojáře na odtučňovací kurz, aby své výtvory přizpůsobili současným trendům. S hmotností jdou dolů i rozměry, ale zde se již nejedná o takové šílenství. Přeci jen, majitelé low-endů píšou hodně SMS zpráv a na extrémně malém telefonu to půjde hůř než na přístroji normálních rozměrů, které ještě neurazí. S SMS zprávami souvisí i dnes již často používaná funkce SMS chatu či možnosti zasílání dlouhých SMS zpráv. V nabídce příslušenství však zatím chybějí náprsteníky na otlačené prsty. Naopak, nebudou chybět MP3 přehrávače, rádia a další vymoženosti, které z kapes zákazníků vytáhnou další peníze. Kdo chce ušetřit, vystačí si s pouzdrem, které ale nesmí být slídové s černou koženkou na boku, protože takovéhle je dnes již neodpustitelné faux pas. Pouzdro, které letí, musí být barevné, nepřehlédnutelné, nebo nejlépe žádné. Z Asie se na Evropu valí nová móda - poutka na mobily, věc, která se dříve dávala právě k slídovým pouzdrům a mizela v šuplíku nejdříve. Dnes by se mohla hodit, i když in s takovým poutkem asi nebudete. Aktuální styl vypadá jinak a inspirovat se můžete v tomto našem článku.

Low-endy roku 2002 by teoreticky mohly stačit každému. Funkčně za dražšími telefony nezaostávají, ale jen málokterý low-end má všechny funkce najednou. A proto zůstanou na trhu i dražší telefony, manažerské a luxusní kategorie, kde se již absence funkcí neodpouští a kde svou roli hrají i vybrané materiály a další vymoženosti. Podrobněji se na tyto dvě kategorie podíváme v nejbližší době.