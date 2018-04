Lovelife se strká mezi nohy a posilování se ovládá bezdrátově smartphonem

Výrobce přístroj neoznačuje jako erotickou pomůcku, ale jako chytrý cvičební nástroj pro posilování pánevního dna. Původně se jmenuje Kegel. Pokud vám to nic neříká, tak je to jméno amerického gynekologa Arnolda Kegela, který koncem čtyřicátých let minulého století vymyslel cviky pro dámy i pány.

Cviky to jsou jednoduché, jde o zatínání svalů jako při močení. Nesmí se zatínat jiné svaly (stehenní nebo břišní) a cvičení se má opakovat třikrát denně. Kegelovy cviky zahrnují i další varianty, které si můžete nastudovat zde na Wikipedii.

S pomůckou Lovelife půjde dámám cvičení snadno. Přístroj má silný motor a cviky se ovládají přes smartphone s operačními systémy iOS nebo Android. Aplikace je už ke stažení na obchodech obou platforem. Podmínkou pak je, aby smartphone podporoval Bluetooth ve verzi 4.0. Přístroj se nabíjí přes USB.



Aplikace měří jednotlivé cviky, jejich délku a zaznamenává celkový čas cvičení. Pak ukazuje, kolik už je za daný časový úsek nacvičeno a kolik ještě k optimálnímu výsledku zbývá. Prostě fitness aplikace jako mnoho jiných, akorát zde výrobce slibuje více zábavy než námahy. Ostatně Kegelovy cviky mají zajistit snadnější dosažení orgasmu.

Přestože je to v oblasti příslušenství k smartphonům poněkud bizarní přístroj, rozhodně na veletrhu CES v Las Vegas zaujal. U stánku bylo plno a obchodníci, kteří si na veletrhu vybírají zboží, projevovali o Lovelife Krush slušný zájem. Na rozdíl od okolních stánků s poněkud vyčpělými selfie tyčkami.

Na novinku bere výrobce zatím předobjednávky. Cena je 129 dolarů, tedy asi 3 200 korun. S ohledem na premiéru na veletrhu CES dává výrobce slevu 40 procent, stačí zadat jméno veletrhu. Prodejce zasílá i do Evropy, ale nikoliv do Česka. Případný zájemce tak musí využít některou z přeposílacích služeb.