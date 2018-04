Lotus Notes client pro WinCE

Intellisync for WinCE devices

Existuje Lotus Notes client, případně možnost replikaci s Lotus Notes poštou a kalendářem? ANO. Existuje software pro synchronizaci Lotus Notes Client a WinCE. Software se jmenuje "Intellisync for WinCE devices" a je od Puma Technology. Stojí cca 70 USD a je k mání na http://www.pumatech.com Není to nejlevnější ale pro uživatele Lotus Notes moc jiných řešení není. Také přímo Lotus dodává software pro synchronizaci LN a PalmPC, jmenuje se SynCalc ale myslím že nefunguje s WinCE, ale pouze s Palm Pilotem. Co se týče Intellisync for WinCE Devices je to plně dostačující software který synchronizuje všechny základní databáze s LN. Kontakty, úkoly, kalendář a poštu. Pracuje se s ním velmi dobře. Před instalcí je dobré si přečíst důkladně pokyny tak, aby se správně nastavili všechny cesty a odkazy. Na stránkách Puma Technolgy je dostatečně podrobný návod. Program vřele doporučuji. Karel Pavlíček

Karel.Pavlicek@walkisackcz.com Příbuzný odkaz: Odpovědi na Vaše otázky - Spojení s Lotus Notes